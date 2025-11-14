যাদবপুরে একাধিক প্রশাসনিক পদে নিয়োগ, কীভাবে আবেদন ? জানুন যোগ্যতার মাপকাঠি
প্রশাসনিক পদে নিয়োগ নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, প্রার্থীরা যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নথি যাচাইয়ের ভিত্তিতে বাছাই হবে । অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল করা হবে ।
Published : November 14, 2025 at 12:22 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: স্থায়ী উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পরই একাধিক প্রশাসনিক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নিয়োগ হবে রেজিস্ট্রার, ডিন অফ স্টুডেন্টস, ফাইনান্স অফিসার, ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ওবিসি-এ), ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের সচিব (সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ) এবং অফিসার অব প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং-এই পদগুলিতে ।
প্রার্থীদের যোগ্যতা ও বেতনস্কেল
রেজিস্ট্রার পদে আবেদন করতে হলে ন্যূনতম 55 শতাংশ নম্বর-সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং 15 বছরের শিক্ষকতা বা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে । বেতন নির্ধারিত হয়েছে লেভেল-14 অনুযায়ী (1,44,200–2,18,200)। একই বেতনস্কেল নির্ধারিত হয়েছে ডিন অব স্টুডেন্টস এবং ফাইনান্স অফিসার পদেও । ফাইনান্স অফিসার পদের জন্য প্রার্থীর কমার্স, ফাইনান্স বা এমবিএ (ফাইনান্স) ডিগ্রি এবং অন্তত 15 বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক ৷
ডেভেলপমেন্ট অফিসার পদের জন্য ন্যূনতম 10 বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং 35 বছর বয়স হওয়া প্রয়োজন । বেতন লেভেল-12 অনুযায়ী (79,800–2,11,500) নির্ধারিত হয়েছে । একই বেতনস্কেলে ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ওবিসি–এ), সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের সচিব এবং অফিসার অব প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং পদগুলিও পড়বে । ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও সচিব পদে প্রার্থীর 55 শতাংশ নম্বর-সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং অন্তত 10 বছরের শিক্ষকতা বা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে । অন্যদিকে প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং অফিসার পদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা এবং অন্তত 7 বছরের তত্ত্বাবধায়ক অভিজ্ঞতা আবশ্যক ।
কীভাবে আবেদন করবেন ?
আবেদন ফর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.jadavpuruniversity.in) থেকে ডাউনলোড করা যাবে । আবেদন ফি 500 টাকা (বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে ফি 50 মার্কিন ডলার) । আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ 12 ডিসেম্বর, 2025 । সম্পূর্ণ আবেদনপত্র সাতটি কপি-সহ প্রয়োজনীয় নথি যুক্ত করে রেজিস্ট্রার বা ভাইস-চ্যান্সেলরের দফতরে জমা দিতে হবে ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, প্রার্থীরা যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নথি যাচাইয়ের ভিত্তিতে বাছাই হবে । অসম্পূর্ণ আবেদন বাতিল করা হবে এবং দেরিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । আসন সংরক্ষণ নীতি রাজ্য সরকারের বিধি অনুযায়ী অনুসরণ করা হবে ।
উল্লেখ্য, প্রায় আড়াই বছর পর স্থায়ী উপাচার্য পেয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । সোমবার অর্থাৎ 3 নভেম্বর উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য । উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি তিনি ৷ এর পাশাপাশি এবার তিনি সামলাবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও । আর চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে আসতেই বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হল ৷