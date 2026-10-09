পুজোর আগেই প্রায় 70 জন শিক্ষাকর্মীর কাজ বন্ধের নির্দেশ যাদবপুরে

পুজোর আগেই প্রায় 70 জন শিক্ষাকর্মীর কাজ বন্ধের নির্দেশ যাদবপুরে
Jadavpur University: অবসরের পর এই শিক্ষাকর্মীদের পুনর্নিয়োগ করা হয় ৷ কাজের মেয়াদ 14 অক্টোবর শেষ হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ কর্মী সঙ্কটের আশঙ্কা যাদবপুরে ৷
Published : October 9, 2026 at 11:54 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কাজ বন্ধের নির্দেশ । পুজোর মুখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 70 জনেরও বেশি শিক্ষাকর্মীকে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা । শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অবসর গ্রহণের পর পুনর্নিয়োগ হওয়া কর্মীদের কাজের মেয়াদ 14 অক্টোবর পর্যন্তই কার্যকর থাকবে । 15 অক্টোবর থেকে তাঁদের আর কাজে রাখা হবে না । যদিও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকর্মীদের একাংশের দাবি, তাঁদের অনেকের চুক্তির মেয়াদ আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল ।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কর্মী সঙ্কটের কারণে অবসরপ্রাপ্ত যাঁদের পুনর্নিয়োগ করে কাজে বহাল রাখা হয়েছিল, তাঁদের নিয়োগের মেয়াদ 15 অক্টোবর থেকে আর বাড়ানো হবে না । শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের জন্য জমা পড়া নতুন আবেদনও আর বিবেচনা করা হবে না বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, বিভিন্ন বিভাগের গবেষণাগার-সহ একাধিক ক্ষেত্রে কর্মীর অভাব রয়েছে । সেই সঙ্কট সামাল দিতে অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মীকে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল । কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে আগামী 15 অক্টোবর থেকে সংশ্লিষ্ট পদগুলি ফের শূন্য হয়ে পড়বে । এর পরেই দুর্গাপুজোর ছুটি । ফলে ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয় খুললে বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং গবেষণাগারের স্বাভাবিক পরিষেবা চালানো নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে ।
শিক্ষাকর্মীদের একাংশের বক্তব্য, অবসরের পর সংশ্লিষ্ট পদে নতুন কর্মী নিয়োগ করাই নিয়ম । কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে নতুন নিয়োগ না হওয়ায় কর্মী সঙ্কট মেটাতে অবসরপ্রাপ্তদেরই পুনর্নিয়োগ করে কাজে রাখা হয়েছিল । তাঁদের জায়গায় নতুন কর্মী নিয়োগ করা হলে পুরনো কর্মীদের সরে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল । কিন্তু নতুন নিয়োগের ব্যবস্থা না করেই তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির কাজের উপর প্রভাব পড়তে পারে । পুজোর আগে এভাবে কাজ বন্ধের নির্দেশের বিরোধিতা করছেন তাঁরা ।
অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী 60 বছরের বেশি বয়সি কাউকে কাজে বহাল রাখা যায় না । তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মী সঙ্কটের কারণে অবসরপ্রাপ্তদের কাজে রাখা হয়েছিল । এবার সেই ব্যবস্থা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । তবে নতুন নিয়োগ ছাড়াই পুনর্নিয়োগ হওয়া কর্মীদের সরিয়ে দেওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কর্মী সঙ্কট আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্ট মহলের ।
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