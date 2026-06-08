ডিজিটাল কর্মসংস্কৃতির পথে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 'পেপারলেস' প্রশাসনের সূচনা

ডিজিটাল কর্মসংস্কৃতির পথে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 'পেপারলেস' প্রশাসনের সূচনা
অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে ডিজিটাল নথির ব্যবহার থাকলেও, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ছিল না ৷ এবার রেজিস্ট্রারের দফতর থেকে শুরু হচ্ছে ই-অফিস ব্যবস্থা ৷
Published : June 8, 2026 at 8:09 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: প্রশাসনিক কাজে কাগজের ব্যবহার কমিয়ে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতির দিকে এগোতে শুরু করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৷ দেশের অন্যতম প্রাচীন ও খ্যাতনামা এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবার থেকে ধাপে ধাপে চালু হতে চলেছে পেপারলেস বা কাগজবিহীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৷
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, কর্মীদের ছুটির আবেদন, বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক রিপোর্ট, প্রস্তাব, দাবি-দাওয়া, নথিপত্র বা অধ্যক্ষের কাছে জমা দেওয়া বিভিন্ন আবেদন আর কাগজে জমা দিতে হবে না ৷ পরিবর্তে নির্দিষ্ট ইমেল আইডির মাধ্যমে সমস্ত নথি জমা দিতে হবে ৷ এক্সেল, পিডিএফ-সহ অন্যান্য ডিজিটাল ফরম্যাটে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, দফতর এবং ইউনিটকে এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় আনা হচ্ছে ৷
বিশ্ববিদ্যালয় এক আধিকারিক বলেন, "প্রশাসনিক কাজকে আরও দ্রুত, স্বচ্ছ এবং আধুনিক করে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ ডিজিটাল মাধ্যমে নথি আদানপ্রদানের ফলে যেমন কাগজের ব্যবহার কমবে, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণ এবং প্রয়োজন মতো খুঁজে পাওয়ার কাজও অনেক সহজ হবে ৷"
এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে ফাইল ঘোরানোর সময়ও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ প্রাথমিক পর্যায়ে রেজিস্ট্রারের দফতর থেকেই এই ই-অফিস ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে ৷ পরে ধাপে ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগ ও ইউনিটগুলিতেও একই ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ইমেল আইডি-তে পাঠানো নথিগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি উচ্চশিক্ষা দফতরে ফরওয়ার্ড করা হবে ৷ এর ফলে প্রশাসনিক যোগাযোগ আরও দ্রুত ও কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
রাজ্য সরকারের তরফে সম্প্রতি সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ বিশেষ করে অপ্রয়োজনীয় কাগজের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছিল ৷ সেই উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে শিক্ষামহল ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা এবং অনলাইন পরিষেবার ব্যবহার রয়েছে ৷ তবে, প্রশাসনিক স্তরে এখনও বহু ক্ষেত্রে কাগজের ব্যবহার চালু ছিল ৷ নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সেই নির্ভরতা অনেকটাই কমবে ৷ একই সঙ্গে সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে ইতিমধ্যেই স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষকমণ্ডলী, কর্মী এবং শিক্ষাজগতের একাংশ। তাঁদের মতে, ডিজিটাল প্রশাসনের যুগে কাগজবিহীন কর্মপদ্ধতি শুধু সময়ের দাবি নয়, ভবিষ্যতের প্রয়োজনও বটে। এখন দেখার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে অনুসরণ করে রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানও একই পথে হাঁটে কি না ৷