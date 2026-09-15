রাত আটটার পর যাদবপুরে জমায়েত নিষেধ, ক্যাম্পাসে প্রবেশে পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক

রাত আটটার পর যাদবপুরে জমায়েত নিষেধ, ক্যাম্পাসে প্রবেশে পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক
Jadavpur University: বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সন্ধে সাতটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত এবং রবিবার ও ছুটির দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে হলে বৈধ পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে ।
Published : September 15, 2026 at 6:22 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: পুরনো নিয়ম আরও একবার নতুন করে জারি হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে । ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করতে একাধিক নির্দেশিকা জারি করল কর্তৃপক্ষ ।
বৈধ পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক
রাতের পাশাপাশি রবিবার ও ছুটির দিনেও ক্যাম্পাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । নতুন করে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সন্ধে সাতটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত এবং রবিবার ও ছুটির দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র না-থাকলে অন্য কোনও বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে হবে । পাশাপাশি, ক্যাম্পাসে কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, তাঁর নাম ও যোগাযোগের নম্বর গেটের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করতে হবে । নিরাপত্তারক্ষীরা প্রয়োজনে এই তথ্য যাচাই করতে পারবেন ।
যানবাহনে কড়াকড়ি
নির্দেশিকায় যানবাহন নিয়েও কড়া নিয়ম করা হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢোকার ক্ষেত্রে দু’চাকা বা চার চাকার গাড়িতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কিং স্টিকার থাকা বাধ্যতামূলক । স্টিকার না-থাকা গাড়িকে গেটে রেজিস্ট্রেশন নম্বর নথিভুক্ত করতে হবে । নিরাপত্তাকর্মীদের ওই সমস্ত গাড়ির বিস্তারিত তথ্য রাখতে বলা হয়েছে । চালক বা যাত্রীর কাছ থেকেও প্রয়োজনে বৈধ পরিচয়পত্র চাওয়া যাবে ।
মদ-মাদক নিষিদ্ধ, বন্ধ জমায়েত
ক্যাম্পাসের যে কোনও অংশে মাদক, মদ বা অন্য কোনও বেআইনি পদার্থের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কোনও বেআইনি কাজ ধরা পড়লে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে । এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকে ‘পাবলিক থরোফেয়ার’ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না । অর্থাৎ, বেআইনি ভাবে প্রবেশের পাশাপাশি সকালে বা সন্ধ্যায় হাঁটার জন্যও ক্যাম্পাস ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে । রাত আটটার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ, ক্যান্টিন, সুবর্ণজয়ন্তী ভবনের সামনের এলাকা-সহ বিভিন্ন জায়গায় কোনও রকম দলবদ্ধ জমায়েত করা যাবে না । তবে সন্ধ্যার ক্লাসের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয় ।
রাতের জন্য নিয়ম
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেস্ট বা ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যান্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হলেও, সেগুলি রাত ন'টার মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে । সন্ধ্যার ক্লাসের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসে থাকার সর্বোচ্চ সময় রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত । তাঁদের বৈধ পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক । বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া ক্যাম্পাসে থাকলে বা রাত আটটার পর অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থান করলে তাঁকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য করা হতে পারে । সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।
রাত আটটার পর ক্যাম্পাসে প্রবেশ ও বেরোনোর বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিরাপত্তাকর্মী এবং নাইট ইনচার্জদের দেওয়া হয়েছে । কারও প্রবেশের অনুমতি দেওয়া বা না-দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে । তবে এ নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে তা লিখিত ভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে জানাতে পারবেন সংশ্লিষ্টরা । নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, ভয় দেখানো বা অসম্মানজনক আচরণ করলেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই এই নতুন নিয়মগুলি কার্যকর করা হয়েছে ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রের ব়্যাগিংয়ের অভিযোগে মৃত্যুর ঘটনার পরেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল । তারপর আগের বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভে ফের উত্তপ্ত হয়েছিল ক্যাম্পাস । তখন আবারও এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় । সম্প্রতি নানা ঘটনায় ফের উত্তপ্ত পরিস্থিতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ এই অবস্থায় আরও একবার জারি করা হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তি । নতুন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই এই বিজ্ঞপ্তি নতুন করে জারি করা হল ৷