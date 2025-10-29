ETV Bharat / state

চলন্ত ট্রেন থেকে নদীতে ঝাঁপ যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের !

মায়ের সঙ্গে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া ৷ মা চোখের আড়াল হতেই হঠাৎ নদীতে ঝাঁপ দেন ৷ নেপথ্যে অবসাদ, বলছে পরিবার ৷

BTech student ends life
ছেলের খোঁজে নদীর দিকে তাকিয়ে বাবা-মা (ইটিভি ভারত)
October 29, 2025

মেদিনীপুর, 29 অক্টোবর: ট্রেন থেকে নদীতে ঝাঁপ দিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ৷ রাতের অন্ধকারে দেহ না-মিললেও শেষে বুধবার সকালে কংসাবতী নদীতে ভেসে উঠল তাঁর দেহ ৷ কলকাতা থেকে ট্রেনে বাড়ি ফেরার পথে মায়ের অনুপস্থিতে ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেওয়ায় মৃত্যু হল যাদবপুরের এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের । পরিবারের প্রাথমিক অনুমান, মানসিক অবসাদে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন পড়ুয়া ৷

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার যাদবপুর থেকে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন বাঁকুড়ার বাসিন্দা সোহম পাত্র (21) ৷ তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-টেক পড়ুয়া ৷ এদিন সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে রানি শিরোমণি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মা ও ছেলে একসঙ্গে ছিলেন ৷ মেদিনীপুর স্টেশনে ঢোকার আগে কাঁসাই হল্টের কাছে তাঁর মা শৌচালয়ে যান ৷ সেই সময় আচমকা কংসাবতী নদীতে ঝাঁপ দেন সোহম । বিষয়টি বুঝতে কিছুটা সময় লেগে যায় তাঁর মায়ের ৷ তিনি পরের স্টেশন মেদিনীপুরে এসে ঘটনাটি রেল পুলিশকে জানান ।

এই বিষয়ে সোহমের বাবা দীপক পাত্র বলেন, "ছেলে তার মায়ের সঙ্গে হাওড়া থেকে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিল ৷ কিন্তু এই কাঁসাই হল্টের কাছে তাঁর মা শৌচালয়ে যাওয়ার সুযোগে সে নদীতে ঝাঁপ দেয় ৷ যদিও তাঁর মা শৌচাগার থেকে ফিরে এলে পাশে বসে থাকা এক ব্যক্তি তাঁকে বিষয়টি জানান ৷ পরের স্টেশনে এই ঘটনায় রেল পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয় ৷ তবে কী কারণে সোহম এ ঘটনা ঘটাল, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না ৷

ওই রাতে শুরু হয় খোঁজাখুঁজি ৷ কিন্তু অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সোহমের দেহের হদিশ পাওয়া যায়নি ৷ এরপর সকাল হতে ফের তল্লাশি করতে কংসাবতীতে সোহমের মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখা যায় ৷ স্বভাবতই পরিবারে শোকের ছায়া ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মেদিনীপুর খড়গপুর থানার পুলিশ ও রেল পুলিশ ৷ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷

মৃত সোহমের বাবা দীপক পাত্র ও মা মল্লিকা পাত্রের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার 15 নং ওয়ার্ডের প্রণবানন্দপুর ৷ তবে ঠিক কী কারণে সোহম এই ঘটনা ঘটালেন, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না পরিবার ৷ পরিবার ও পুলিশ দু'পক্ষেরই প্রাথমিক অনুমান, মানসিক অবসাদের কারণে সোহমের এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।

