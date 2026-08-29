NIA তদন্তের দাবি, এবার রাজ্যপালের দ্বারস্থ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণপন্থী অধ্যাপক সংগঠন
সংগঠনের অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ধরনের আপত্তিকর পোস্টার, লেখা, গ্রাফিতি এবং তথাকথিত ‘অ্যান্টি-ন্যাশনাল’ স্লোগান ও প্রদর্শনীর অভিযোগ সামনে আসছে।
Published : August 29, 2026 at 7:06 AM IST
কলকাতা, 29 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে একের পর এক বিতর্ক ও অশান্তির আবহে এবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা NIA-র তদন্তের দাবি তুলে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণপন্থী অধ্যাপক সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ। শুক্রবার রাজ্যপাল তথা আচার্যের কাছে লিখিত আবেদন জমা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একাধিক বিষয় নিয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
সংগঠনের অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ধরনের আপত্তিকর পোস্টার, লেখা, গ্রাফিতি এবং তথাকথিত ‘অ্যান্টি-ন্যাশনাল’ স্লোগান ও প্রদর্শনীর অভিযোগ সামনে আসছে। এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটলেও তা প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তরফে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেই অভিযোগ অধ্যাপক সংগঠনের।
রাজ্যপালের কাছে পাঠানো চিঠিতে ABRSM-এর তরফে জানানো হয়েছে, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় দেশবিরোধী স্লোগান, গ্রাফিতি, পোস্টার, লেখা ও অন্যান্য আপত্তিকর সামগ্রী প্রদর্শনের অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বেআইনি বা নিষিদ্ধ কার্যকলাপের উপর নজরদারি, রিপোর্টিং এবং তা প্রতিরোধের বর্তমান ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সংগঠনটি। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টির স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য NIA অথবা উপযুক্ত অন্য কোনও তদন্তকারী বা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানোর জন্য রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তবে একই সঙ্গে সংগঠনটি চিঠিতে স্পষ্ট করেছে, তাদের দাবি বৈধ রাজনৈতিক আলোচনা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা অ্যাকাডেমিক বিতর্কের বিরুদ্ধে নয়। বরং, বেআইনি বা নিষিদ্ধ কার্যকলাপের অভিযোগ থাকলে তা আইন মেনে নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হচ্ছে।
চিঠিতে সম্প্রতি 19 ও 20 অগস্ট যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া অশান্তির প্রসঙ্গও তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার পাশাপাশি ক্যাম্পাসের গেটে স্থায়ী পুলিশ আউটপোস্ট বা পুলিশ ক্যাম্প তৈরির দাবি জানিয়েছে ABRSM। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট এবং তার আশপাশে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর জন্য প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য, বারবার এমন ঘটনা ঘটায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ক্যাম্পাসে যে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে যাতে দ্রুত পুলিশি সহায়তা পৌঁছতে পারে, সে জন্য স্থায়ী পুলিশি পরিকাঠামোর দাবি করা হয়েছে।
চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে অতীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন, স্বপনদীপ কুণ্ডু এবং অনামিকা মণ্ডলের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তার জন্য আরও শক্তিশালী নিরাপত্তা ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। ক্যাম্পাসে মাদকদ্রব্য, গাঁজা-সহ নিষিদ্ধ বা সম্ভাব্য ক্ষতিকর বিভিন্ন সামগ্রী ঢোকা এবং ব্যবহারের অভিযোগও রাজ্যপালের কাছে জানানো হয়েছে। সংগঠনের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এই ধরনের সামগ্রীর অননুমোদিত প্রবেশ, মজুত, সরবরাহ এবং ব্যবহার বন্ধ করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।
তাই ক্যাম্পাসের প্রবেশপথে নজরদারি বাড়ানো, প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করা, সিসিটিভি বা অন্যান্য নজরদারি ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং কোনও ঘটনা ঘটলে দ্রুত নিরাপত্তা বাহিনী বা পুলিশের হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্যপালের কাছে দেওয়া চিঠিতে NIA তদন্ত এবং নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিষয়েও একাধিক দাবি তুলেছে ABRSM। সংগঠনের অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী রেজিস্ট্রার এবং ফিনান্স অফিসারকে বেআইনিভাবে মেয়াদ বাড়িয়ে রাখা হয়েছে। তাঁদের অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।
এছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে বেআইনিভাবে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিরা রয়েছেন বলে অভিযোগ তুলে ওই কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া অথবা নতুন করে গঠন করার দাবি করেছে সংগঠনটি। এর পাশাপাশি, 2026 সালের অ্যাসেম্বলি নির্বাচনের ঠিক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের নিয়োগে কোনও অনিয়ম হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে স্বাধীন তদন্তেরও দাবি জানানো হয়েছে।
অধ্যাপক সংগঠনের বক্তব্য, এই সমস্ত বিষয় সরাসরি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম, শিক্ষার পরিবেশ, প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত। তাই বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়েছে তারা। চিঠির শেষে ABRSM-এর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের তরফে জানানো হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ এবং সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতেই এই দাবিগুলি জানানো হয়েছে।