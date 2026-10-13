পুজোর আগে যাচ্ছে না কারও চাকরি, যাদবপুরের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কাজের মেয়াদ বাড়ল

পুজোর আগে যাচ্ছে না কারও চাকরি, যাদবপুরের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কাজের মেয়াদ বাড়ল
Jadavpur University Contractual Employees Tenure: ডিসেম্বরে কাজের চুক্তি শেষ হওয়া কর্মীদের মেয়াদ কমিয়ে দিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷
Published : October 13, 2026 at 8:26 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: পুজোর আগেই চাকরি হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় 76 জন অবসরপ্রাপ্ত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষাকর্মীর ৷ তবে আপাতত তাঁদের স্বস্তি দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পুনর্নিয়োগের মেয়াদ নিয়ে আগের বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করে মঙ্গলবার নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ বেশ কিছু ক্ষেত্রে আবার অবসরপ্রাপ্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কাজের মেয়াদ কমেছেও ৷
নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি যাঁদের কাজের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা, তাঁদের 31 অক্টোবর পর্যন্ত কাজ করতে দেওয়া হবে ৷ ফলে পুজোর মধ্যে কেউ কর্মহীন হয়ে পড়ছেন না ৷ অন্যদিকে, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে যাঁদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে কাজের শেষ দিন ধার্য করা হয়েছে 30 নভেম্বর ৷ তবে, ওই তারিখের পর কোনও পরিস্থিতিতেই আর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না-বলে স্পষ্ট জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ ফলে একাংশের যেমন কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি পেল, তেমনই আরেক অংশের ক্ষেত্রে তা কমে গেল ৷
এর আগে গত সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, পুনর্নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের একাংশের কাজের মেয়াদ 15 অক্টোবর শেষ করা হবে ৷ ফলে পুজোর মুখে চাকরি হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয় প্রায় 76 জন কর্মীর মধ্যে ৷ তাঁদের একাংশের দাবি ছিল, অনেকেরই চুক্তির মেয়াদ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল ৷ তা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতাও শুরু হয় ৷
এই পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে আগের নির্দেশিকার আংশিক সংশোধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় ৷ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যাঁদের পুনর্নিয়োগের মেয়াদ 30 সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছিল, তাঁদের কাজের মেয়াদ 14 অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে ৷ তবে, এরপরে আর কোনও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না ৷ আর অক্টোবর মাসের 13 তারিখে যাঁদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা, তাঁরা 31 অক্টোবর পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন ৷ নভেম্বর মাসে যাঁদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা, তাঁদের কাজের মেয়াদ 30 নভেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে ৷
একইভাবে, ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ থাকা কর্মীদের ক্ষেত্রেও কাজের শেষ দিন হিসেবে 30 নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কারও চুক্তির মেয়াদ 5 ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তিনি 30 নভেম্বর পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন ৷ তবে, 30 নভেম্বরের পর আর কোনও অবসরপ্রাপ্ত অস্থায়ী কর্মীকে পুনর্নিয়োগের ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না ৷ পাশাপাশি, নতুন করে পুনর্নিয়োগ বা পুনরায় কাজে নিযুক্ত করার কোনও আবেদনও গ্রহণ করা হবে না-বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ৷
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, বিভিন্ন বিভাগের গবেষণাগার থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কাজকর্মের একাধিক ক্ষেত্রে কর্মী সঙ্কট সামাল দিতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ তাঁদের একাংশের মেয়াদ শেষ হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে কাজের চাপ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কর্মীদের একাংশ ৷ বিশেষ করে গবেষণাগারের দৈনন্দিন কাজকর্ম কীভাবে চালানো হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷
যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিকের দাবি, মেয়াদ শেষ হতে চলা 76 জন কর্মীর মধ্যে মাত্র ন’জন গবেষণাগারে কাজ করেন ৷ আপাতত তাঁদের জায়গায় পাশের গবেষণাগার থেকে কর্মী এনে কাজ চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে ৷ ফলে গবেষণাগারের কাজে কোনও প্রভাব পড়বে না-বলেই দাবি তাঁর ৷ একই সঙ্গে ওই আধিকারিকের বক্তব্য, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হলেও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ম মেনে জায়গা ছাড়তে হবে ৷ সেই কারণেই নির্ধারিত সময়ের পরে তাঁদের পুনর্নিয়োগের মেয়াদ আর বৃদ্ধি হবে না ৷ ফলে পুজোর আগে চাকরি হারানোর আশঙ্কা আপাতত কাটলেও, 30 নভেম্বরের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবসরপ্রাপ্ত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কর্মজীবনে ইতি পড়তে চলেছে ৷