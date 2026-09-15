যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিদের সম্মান, প্রথম বছর তালিকায় 10 প্রাক্তনী
Distinguished Alumni JU Awards: 2026 সাল থেকে প্রতি বছর সমাবর্তনের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা প্রাক্তনীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ‘ডিস্টিংগুইসড অ্যালুমনাই–জেইউ অ্যাওয়ার্ড’ বা ‘ডিএ-জেইউ’ সম্মান।
Published : September 15, 2026 at 8:37 AM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী প্রাক্তনীদের স্বীকৃতি দিতে চালু হল নতুন সম্মাননা। প্রতি বছর সমাবর্তনের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা প্রাক্তনীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ‘ডিস্টিংগুইসড অ্যালুমনাই–জেইউ অ্যাওয়ার্ড’ বা ‘ডিএ-জেইউ’ সম্মান। 2026 সাল থেকেই এই উদ্যোগ শুরু করছে বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিমধ্যেই চলতি বছরের সম্মান প্রাপকদের তালিকাও তৈরি হয়ে গিয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, কর্মসমিতির বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, যাদবপুর থেকে পড়াশোনা করে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তনীদের কৃতিত্বকে সামনে আনাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে প্রাক্তনীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করারও চেষ্টা করা হচ্ছে।
অ্যাকাডেমিয়া অ্যান্ড রিসার্চ বিভাগে সম্মান পাচ্ছেন এমসিকেভি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সিএসআইআর এমেরিটাস বিজ্ঞানী বিজয় ভট্টাচার্য, হেরিটেজ গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের প্রধান উপদেষ্টা তথা যাদবপুরের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক সৌভিক ভট্টাচার্য, আইআইএম মুম্বইয়ের ডিরেক্টর অধ্যাপক মনোজ কুমার তিওয়ারি এবং আইআইএসসি বেঙ্গালুরুর ‘কেএসআইআইডিসি চেয়ার’ অধ্যাপক সপ্তর্ষি বসু। কর্পোরেট লিডারশিপ বিভাগে রয়েছেন মার্কিন বহুজাতিক বায়োফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা ‘মার্ক’-এর ম্যানুফ্যাকচারিং ডিভিশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সনৎ চট্টোপাধ্যায়।
এন্ট্রেপ্রেনিয়োরশিপ বিভাগে নির্বাচিত হয়েছেন পাহাড়পুর কুলিং টাওয়ার্সের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিক্রম স্বরূপ এবং মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেষাদ্রিভূষণ চন্দ। পাবলিক লাইফ অ্যান্ড ফিলানথ্রপি বিভাগে সম্মান পাচ্ছেন ‘গ্লোবাল যাদবপুর ইউনিভার্সিটি অ্যালুমনাই ফাউন্ডেশন’-এর সভাপতি রঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী এবং টাটা স্টিলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল লিডারশিপ দলের সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার অনুভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়।
আর্টস, লিটারেচর অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশন বিভাগে নির্বাচিত হয়েছেন অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অনুবাদক অরুণাভ সিংহ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, সম্মান প্রাপকদের প্রত্যেকেই 1961 সাল থেকে 2001 সালের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রাক্তনীদের মনোনয়ন ও বাছাইয়ের দায়িত্বে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এসিআর-জেইউ সেল। চলতি বছরের জন্য মোট 10 জন প্রাক্তনীকে বেছে নেওয়া হয়েছে। আগামী 24 ডিসেম্বর বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য, শিক্ষক ও পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে তাঁদের হাতে ‘ডিএ-জেইউ’ সম্মানের স্মারক তুলে দেওয়া হবে।