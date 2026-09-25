কর্মসমতিতে কী কী সিদ্ধান্ত ? তিন বছরের তথ্য উচ্চশিক্ষা দফতরে পাঠাল যাদবপুর
Jadavpur University: এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে, অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এই তথ্য নেওয়া হচ্ছে ? না কি যাদবপুর ব্যতিক্রম ।
Published : September 25, 2026 at 11:20 AM IST
যাদবপুর, 25 সেপ্টেম্বর: গত তিন বছরের নথি দাখিল করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । এই সময়ের মধ্যে কর্মসমিতিতে যা যা সিদ্ধান্ত হয়েছে তা সবই উচ্চশিক্ষা দফতরে পাঠাল যাদবপুর কর্তৃপক্ষ ।
সূত্রের খবর, গত মাসেই উচ্চশিক্ষা দফতর এই রিপোর্ট তলব করেছিল । বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সেই তথ্য উচ্চশিক্ষা দফতরে পাঠানো হল । এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে, অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও কি এই তথ্য নেওয়া হচ্ছে ? না কি যাদবপুর ব্যতিক্রম ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরের খবর, কর্মসমিতিতে যেমন উচ্চশিক্ষা দফতরের মনোনীত ব্যক্তিরা থাকেন, তেমনই আচার্যের প্রতিনিধিও থাকেন । পাশাপাশি থাকেন রাজ্যের অর্থ দফতরের প্রতিনিধিও । প্রতিটি কর্মসমিতির বৈঠকের রেজোলিউশন তাঁদের কাছেও থাকে । সেখানে নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই তথ্য চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন অনেকে ।
যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য অংশের মতে, এই ধরনের রেজোলিউশন প্রকাশ্যে থাকা উচিত । রাজ্যে পালাবদলের পরে সরকারের কাছে এই দাবি তুলেছিল ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘ । তাদের তরফে দাবি করা হয়েছিল, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে থাকা প্রয়োজন । কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তা সকলের সামনে থাকা দরকার । কারও কোনও অভিযোগ থাকলে সেখানেই তা স্পষ্ট হতে পারে ।
তবে এ ক্ষেত্রে যাদবপুরের গত তিন বছরের তথ্য জানতে চাওয়ার বিষয়ে অবশ্য শিক্ষকদের মধ্যে থেকে অনেকে বলছেন সরকারের কাছেই তো তথ্য থাকার কথা । তা কি সংরক্ষিত নেই ? আবার একাংশের মতে, এই তথ্য চাওয়ার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই । সরকার চাইতেই পারে ।
এই বিষয়ে আরএসএস ঘনিষ্ঠ অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্পাদক ভাস্কর সর্দার বলেন, "এই নথিগুলি প্রকাশ্যে এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন নিয়োগ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে । তাই সংশ্লিষ্ট নথিগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে জনসমক্ষে প্রকাশ করা জরুরি । বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং আইনসম্মত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।"