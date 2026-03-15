গরিবের মুখে খাবার জোগানে বদ্ধপরিকর ! গ্যাস সংকটে নয়া লড়াইয়ের মুখে শ্রমজীবী ক্যান্টিন

2020 সালে পথ চলা শুরু হয়েছিল সিপিএমের উদ্যোগে যাদবপুরে শ্রমজীবী ক্যান্টিনের ৷

সিপিএমের শ্রমজীবী ক্যান্টিন (ছবি সূত্র- যাদবপুর শ্রমজীবী ক্যান্টিন)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 5:38 PM IST

মনোজিৎ দাস

কলকাতা, 15 মার্চ: বছর 6 আগে মার্চ মাসেই বিশ্ব জুড়ে তৈরি হয়েছিল কোভিড সংকট । সেই সংকটকালে অভুক্ত প্রান্তিক মানুষকে দু'মুঠো খাবার তুলে দিতে সিপিএমের উদ্যোগে যাদবপুরে শুরু হয়েছিল শ্রমজীবী ক্যান্টিন । আবারও নতুন সংকট বিশ্ব জুড়ে । এবার সংকট জ্বালানি গ্যাসের । দেশের পাশাপাশি রাজ্যের পরিস্থিতিও সংকটময় । আর এই অবস্থায় ফের নতুন চ্যালেঞ্জ শ্রমজীবী ক্যান্টিনের সামনে । এই লড়াই লড়েও মেহনতি প্রান্তিক মানুষের খাবার জোগান দিতে তারা বদ্ধপরিকর বলে জানাচ্ছেন ক্যান্টিনের প্রতিষ্ঠাতা তথা সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত ।

যাদবপুরে শ্রমজীবী ক্যান্টিনের শুরু

সালটা 2020 ৷ কোভিডে জর্জরিত বিশ্ব ৷ সেই সময় কাজ হারিয়েছিলেন বহু মানুষ । রীতিমতো থমকে গিয়েছিল স্বাভাবিক জীবনের চাকা । একবেলা পেটের ভাত জোগাড় নিয়ে চিন্তায় পড়েছিলেন প্রান্তিক মানুষজন । গৃহ পরিচারিকা থেকে, অটো চালক, ছোট দোকানদার, হকার সকলেই প্রায় অসহায় হয়ে পড়েন । সেই পরিস্থিতিতেই এই মানুষগুলিকে বিনামূল্যে একবেলা খাবার হাতে তুলে দিতে তৈরি হয়েছিল সিপিএমের উদ্যোগে যাদবপুরে শ্রমজীবী ক্যান্টিন । তখন সাধারণ মানুষের আর্থিক সহায়তায় ও সিপিএম নেতা কর্মী থেকে সমর্থকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু অসহায় মানুষের পেটে ভাত জুটেছিল ।

2020 সালে শুরু যাদবপুরে শ্রমজীবী ক্যান্টিন (ছবি সূত্র- যাদবপুর শ্রমজীবী ক্যান্টিন)

শ্রমজীবী ক্যান্টিনের যাত্রা

সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদল ঘটায়, সব স্বাভাবিক ছন্দে ফেরায়, এই ক্যান্টিন বন্ধ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । তবে মানুষের মনে এই উদ্যোগ দাগ কাটায় আমজনতা এগিয়ে আসে । যাঁরা খারাপ সময়ে উপকৃত হয়েছিলেন তাঁরা এগিয়ে আসেন । তাঁরা দাবি করেন, এই ক্যান্টিন বন্ধ না করে সামান্য টাকার বিনিময়ে খাবার বিতরণ করা হোক । সেই অনুসারে প্রতিদিন বহু মানুষ তাঁরা নিজেদের সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্য দিয়ে চলেছেন শ্রমজীবী ক্যান্টিনে ।

25 টাকায় পাওয়া যায় খাবার (ছবি সূত্র- যাদবপুর শ্রমজীবী ক্যান্টিন)

25 টাকায় খাবার

এর পর থেকে প্রতিদিন 250-300 জনকে দুপুরের খাবার দেওয়া শুরু হয় শ্রমজীবী ক্যান্টিন থেকে ৷ তাও আবার মাত্র 25 টাকার বিনিময়ে । সেই খাবারের তালিকায় থাকে ভাত, ডাল, তরকারি, ডিম মাছ ও মাংসের মধ্যে যে কোনও একটা পদ । এর জন্য মাসে প্রায় 1.5 লাখ টাকা আর্থিক ভর্তুকি দেওয়া হয় । আবার কারও কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান বা বিশেষ দিন থাকলে তাঁরা সংশ্লিষ্ট দিনের খাবারে নিজেদের মতো আইটেম তৈরির খরচ দেন । এই ভাবেই এক এক করে চলতি মাসে 6 বছর পূর্ণ হচ্ছে এই ক্যান্টিনের ।

যাদবপুরে শ্রমজীবী ক্যান্টিন (ছবি সূত্র- যাদবপুর শ্রমজীবী ক্যান্টিন)

তবে এরই মাঝে আবার বিশ্বজুড়ে নতুন সংকট তৈরি হয়েছে । এবার ইরান ও আমেরিকা-ইজরায়েল যুদ্ধের জেরে জ্বালানি গ্যাসের আকাল দেখা দিয়েছে । আর তাতেই এই শ্রমজীবী ক্যান্টিনের ভবিষ্যত নিয়ে রীতিমত সংশয় তৈরি হয়েছে । তবে সিপিএম কর্মীরা নাছোড় মনোভাব দেখিয়েছেন । এই পরিস্থিতিতে তাঁদের একটাই লক্ষ্য, শ্রমজীবী ক্যান্টিন যাতে চালিয়ে যাওয়া যায় নিরবচ্ছিন্নভাবে । যাতে দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনির মাঝে দুপুরে মাত্র 25 টাকায় সুষম খাদ্য খেতে পান রিকশা চালক, শপিং মলের কর্মী থেকে হকারদের মতো প্রান্তিক স্তরের মানুষ ।

শ্রমজীবী ক্যান্টিনের খাবার (ছবি সূত্র- যাদবপুর শ্রমজীবী ক্যান্টিন)

কীভাবে সংকট মোকাবিলা?

যাদবপুর শ্রমজীবী ক্যান্টিনের প্রতিষ্ঠাতা তথা সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত বলেন, "এই ক্যান্টিন লড়াই করেই তৈরি । প্রতিদিন আর্থিক সংকটের সঙ্গে লড়ে চলছে । আমরা এই ক্যান্টিন চালাতে স্বেচ্ছাসেবকদের একটা তালিকা তৈরি করেছিলাম যে কে কবে গ্যাস বুকিং করবে । প্রতিদিন দেড় খানা করে গ্যাস সিলিন্ডার আমাদের লাগে । সাড়ে 900 থেকে 1000 টাকা দিয়ে প্রয়োজনে গ্যাস কেনা হয় । তবে বর্তমান সংকটে এই ক্যান্টিন চালানো একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এখন সিলিন্ডার যথেচ্ছভাবে দাম চাইছে, যা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ।"

শ্রমজীবী ক্যান্টিনের খাবার (ছবি সূত্র- যাদবপুর শ্রমজীবী ক্যান্টিন)

তাঁর কথায়, "এই পরিস্থিতিতে আমরা পরিচিতদের মধ্যে আবেদন করেছি কীভাবে এই সংকট মোকাবিলা করা যায় তার জন্য এগিয়ে আসুন । ঠিক যেভাবে কোভিড পরিস্থিতি থেকে শুরু করে এতগুলো বছর বহু মানুষ যেমন পার্টির কর্মী নেতা অথবা সমর্থক থেকে পরিবার আমাদের পাশে থেকেছে, এই সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রেও তেমনভাবেই আমাদের রসদ জোগাতে শুরু করেছে তাঁরা । ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পরিবারের তরফে আমাদের জানানো হয়েছে, তাদের তরফে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে আমাদের এই ক্যান্টিন পরিচালনা করতে সাহায্য করা হবে । আমরা চাই এই ধরনের আরও মানুষজন এগিয়ে আসুক । তাহলে প্রান্তিক মেহনতি মানুষের দুপুরের সুষম খাবারটুকু প্রতিদিন নামমাত্র দামেই আমরা দিতে পারব ।"

শ্রমজীবী ক্যান্টিনের খাবার (ছবি সূত্র- যাদবপুর শ্রমজীবী ক্যান্টিন)

