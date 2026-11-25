ইতালি থেকে পুরুলিয়া, শিল্পের প্রেমে মুখোশ গ্রামে হাজির বিদেশিনী
From Italy to Purulia: হাতেকলমে শিখছেন মুখোশ তৈরি ও রং করার কাজ ৷ ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কথা বললেন এনরিকা ৷ শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 25, 2026 at 6:17 PM IST
পুরুলিয়া, 25 নভেম্বর: দেশ-ভাষা-সংস্কৃতি আলাদা । তাতে কী ! শিল্পের প্রতি অগাধ ভালোবাসা যে কোনও সীমানা মানে না, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন এনরিকা ৷ সুদূর ইতালি থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পুরুলিয়ার চড়িদায় হাজির হয়েছেন 35 বছরের এই বিদেশিনী ৷ শুধু ছৌ মুখোশের সৌন্দর্য উপভোগ করা নয়, এই শিল্পের প্রতিটি খুঁটিনাটি নিজের হাতে শিখতে চান তিনি ৷
ইতালির মিলানের বাসিন্দা এনরিকা পেশায় একজন ট্যুর গাইড । বিভিন্ন দেশের শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ তাঁর দীর্ঘদিনের । সেই আগ্রহ থেকেই ভারতের লোকশিল্প নিয়ে ইন্টারনেটে খোঁজখবর করতে করতে নজরে আসে পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌ মুখোশ । সেই শিল্পকৌশল তাঁকে এতটাই আকৃষ্ট করে যে, সরাসরি শিল্পীদের কাছে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ।
সেই ইচ্ছেপূরণ করতেই গত 18 নভেম্বর পৌঁছে যান বাঘমুণ্ডি ব্লকের চড়িদা গ্রামে । বর্তমানে বিশিষ্ট মুখোশ শিল্পী ভীম সূত্রধরের কাছে চলছে তাঁর হাতেকলমে প্রশিক্ষণ । প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রায় ছ'ঘণ্টা ধরে চলে পাঠ । কখনও মুখোশে রঙের প্রলেপ দেওয়া, কখনও আবার মুখের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার কাজ শিখছেন তিনি ।
এনরিকার আগ্রহ শুধু মুখোশ তৈরির কারিগরিতে সীমাবদ্ধ নয়, কোন মুখোশ ছৌ নাচের, কোনটা পালায় ব্যবহৃত হয়, তার পিছনে কী ইতিহাস রয়েছে, কীভাবে মাটি, কাগজ ও কাপড়ের মিশ্রণে তৈরি হয় এই শিল্পকর্ম—সবকিছুই খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করছেন তিনি ।
শিল্পী ভীম সূত্রধর জানিয়েছেন, প্রথমে মোবাইলে যোগাযোগ করেছিলেন এনরিকা । ভেবেছিলেন, হয়ত মুখোশ কেনার আগ্রহ রয়েছে তাঁর । কিন্তু পরে ফোনে জানতে পারেন, মুখোশ তৈরি শিখতেই ইতালি থেকে আসতে চান তিনি । এরপর তাঁকে যাতায়াতের পথঘাট বুঝিয়ে দেন ভীম । তিনি স্থানীয় একটি লজে থাকলেও কাজের সুবিধে-অসুবিধে থাকলে তাঁর বাড়িতেও থেকে যান এনরিকা । অল্প সময়ের মধ্যেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন তিনি ।
এনরিকা জানান, ভারতের লোকশিল্প তাঁকে বরাবরই আকর্ষণ করে । 12 বছর আগে প্রথম ভারতে এসেছিলেন তিনি । পরবর্তীতে রাজস্থান, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, অসম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যের শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন । কিন্তু ছৌ মুখোশের বিশেষ অভিব্যক্তি এবং কারুকাজ তাঁকে আলাদাভাবে আকৃষ্ট করেছে । দেশে ফিরে নিজের শিল্পচর্চায় ছৌ মুখোশের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে চান তিনি । পাশাপাশি, কয়েকটি মুখোশ ইতালিতে নিয়ে গিয়ে সেখানকার মানুষের সামনে এই শিল্পকে তুলে ধরার ইচ্ছেও রয়েছে তাঁর ।
এই বিষয়ে পুরুলিয়ার ছৌ গবেষক উৎপল কুমার দাসের মতে, বিদেশ থেকে শিল্পের পাঠ নিতে চড়িদায় আসা নিঃসন্দেহে এই লোকশিল্পের আন্তর্জাতিক পরিচিতিকে আরও মজবুত করবে ।
একদিকে অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে শিল্পীদের নিরলস সাধনা, অন্যদিকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে সেই শিল্প শেখার আগ্রহ নিয়ে ছুটে আসা এক বিদেশিনী । এনরিকার এই সফর যেন শুধু একজন বিদেশি ছাত্রীর শিল্পশিক্ষার গল্প নয়, বরং পুরুলিয়ার লোক ঐতিহ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শিল্পজগতের এক নতুন মেলবন্ধন ।