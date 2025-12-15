বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে জবাব দেওয়া অনুচিত, প্রশ্ন এড়ালেন মুক্তিযোদ্ধারা

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে জবাব দেওয়া অনুচিত, প্রশ্ন এড়ালেন মুক্তিযোদ্ধারা
বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার লোকভবনে মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা দেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস৷
Published : December 15, 2025 at 4:37 PM IST
কলকাতা, 15 ডিসেম্বর: গণ অভ্যুত্থানে বছর খানেক আগে দেশ ছেড়ে পালাতে হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। তারপর এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। নোবেল জয়ী ইউনূসের নেতৃত্বে দেশের শাসনভার পরিচালিত হলেও ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশ তো বটেই পড়শি দেশের নাগরিকরাও চাইছেন দ্রুত পরিস্থিতির বদল ঘটুক শেখানে। শান্তি ফিরুক প্রতিবেশী দেশে।
কিন্তু, এই ‘ঘরোয়া বিষয়’ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সেই নির্বাচন ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াবে কি না? গত এক দেড় বছরে দেশে যা যা ঘটেছে, তা ঠিক না ভুল? মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া স্বাধীনতার এটাই কি ভবিষ্যৎ? এমন একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন না বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা।
আগামিকাল, মঙ্গলবার (16 ডিসেম্বর) বিজয় দিবস। তার আগে আজ সোমবার কলকাতার লোকভবনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ প্রকাশ করেন।
রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, "বিজয় দিবস শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দিন নয়, সাহস, আত্মত্যাগ এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে ন্যায় আদায়ের জীবন্ত স্মারক। 1971 সালে অপরিসীম ত্যাগ ও অটল সংকল্পের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। যার প্রতীক মুক্তিযোদ্ধারা।"
কিন্তু, এই মুক্তিযোদ্ধার বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন না। অধিকাংশ জনই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাননি। যাঁরা কথা বলেছেন, তাঁরা সন্তর্পনে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ক প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সদস্য প্রাক্তন মেজর জেনারেল কামরুল আবেদিন বলেন, "বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সকলে জানেন। খোঁজখবর রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছিলাম, তার থেকে আলাদা। আশা করছি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। আমরা ভালোদিনের জন্য আশা করছি। আমরা সকলেই ভাই-বাবা-চাচা। মুক্তিযুদ্ধ 54 বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, এখনও মনে হয় গতকালের ঘটনা।"
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য আবদুল্লা হিল শাহী বলেন, "ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আমরা প্রশিক্ষণ পেয়েছিলাম। আমরা আপ্লুত। আজও তারা আমাদের সম্মানিত করলেন। এটাই আমাদের কাছে গর্বের। কিন্তু, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কোনও প্রশ্নের জবাব দেওয়া ঠিক হবে না।"