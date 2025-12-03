মৃতের নাম আছে কি না জানা যাবে ASDD তালিকায়, থাকছে রিভিউয়ের সুযোগও: স্পেশাল অবজার্ভার

মৃতের নাম আছে কি না জানা যাবে ASDD তালিকায়, থাকছে রিভিউয়ের সুযোগও: স্পেশাল অবজার্ভার
বুধবার পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের দফতরে বৈঠক করেন নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত স্পেশাল অবজারভার৷ তার পর এসআইআর নিয়ে একাধিক বিষয়ে জানান৷
Published : December 3, 2025 at 8:29 PM IST
বর্ধমান, 3 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এ কারচুপির অভিযোগ বারবার উঠছে৷ মৃতদের নাম ভোটার তালিকায় কারচুপি করে রেখে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলছে বিজেপি৷ কিন্তু খসড়া তালিকা বের হওয়ার সময় যে ASDD তালিকা প্রকাশিত হবে, সেখানেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে৷ বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন সুুব্রত গুপ্ত৷
তিনি নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত এসআইআর-এর স্পেশাল অবজারভার৷ এদিন তিনি বর্ধমানে আসেন৷ ইআরও এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের দফতরে৷ সেখানেই তিনি এই এএসডিডি তালিকার উল্লেখ করেন৷
সুব্রত গুপ্ত বলেন, ‘‘ড্রাফট পাবলিকেশনে আমরা বুঝতে পারব, যে কতটা নিখুঁত কাজ হয়েছে। 11 ডিসেম্বর যেদিন পাবলিকেশন হবে, সেদিন অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত ও ভুয়ো (ASDD - Absentee, Shifted, Dead and Duplicate) ভোটারদের লিস্ট আলাদা করে বুথ অফিসে ও ইআরও অফিসে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। সেই কপি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাছেও পৌঁছে যাবে। তাদের ফিডব্যাকের উপর নির্ভর করবে কাজের কোয়ালিটি কেমন হয়েছে।’’
এদিন তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রত্যেক বিধানসভার ইআরও-দের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। মূলত, দুটো বিষয় রিভিউ করা হয়েছে। পাশাপাশি এন্যুমারেশনের কাজ কতদূর এগিয়েছে, কত ফর্ম কালেক্ট করে ডিজিটালাইজ হয়েছে, কত ফর্ম কেন বাকি আছে, সেই সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে। মূলত কী কী বিষয় তাঁরা চেক করবেন, সেই বিষয়ে দেখতে বলা হয়েছে। যাতে ত্রুটিমুক্ত রোল হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।’’
সফটওয়ার সমস্যা প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের এই স্পেশাল অবজারভার বলেন, ‘‘ভোটার তালিকা যাতে সঠিকভাবে তৈরি করা হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব আমার আছে। কিছু সফটওয়্যার রিলেটেড সমস্যা ইআরও-রা পয়েন্ট আউট করেছেন। ফর্ম দেওয়ার পরে বিভিন্ন ব্যক্তি সেই ফর্ম জমা দেননি। কেউ বাইরে চলে গিয়েছেন৷ ফলে তাঁদের নিয়ে কিছু সমস্যা রয়ে গিয়েছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কমিশনের দু’টো নির্দেশ ইআরও-দের দেওয়া হয়েছে। বাকি ফর্ম সংগ্রহ করে কালকের মধ্যে আপলোড করে দিতে হবে। ড্রাফট পাবলিকেশনের আগে বুথ এলাকায় ঘুরে কিংবা দরকার হলে সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে চেক করতে হবে, রোলে কোনও ভুলভ্রান্তি আছে কি না।’’
এছাড়া নতুন করে যে সাত দফা করে নির্দেশিকা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন, সেই প্রসঙ্গে সুব্রত গুপ্ত বলেন, ‘‘এটা ফাইনাল নির্দেশিকা নয়, কারণ কাজ যত এগোচ্ছে, ততই বিভিন্ন মানুষের ফিডব্যাক পাচ্ছি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ফিডব্যাক পাচ্ছি, তাদের বক্তব্যের উপর সামঞ্জস্য রেখে পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে। রোল চেক না-করে কোনও কথা বলা যাবে না। বেশ কিছু অভিযোগ উঠে আসছে। কিন্তু কেউ সুনির্দিষ্ট করে কোনও অভিযোগ করেনি।’’
তাঁর আরও বক্তব্য, ‘‘ASDD লিস্ট তো প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে যদি দেখা যায় কোনও মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেখানো হয়েছে কিংবা অন্য কিছু তাহলে ফের সেটা চেক করা হবে। নির্বাচন কমিশন চাইছে কাজ যেন সুষ্ঠুভাবে হয়। যাতে কোনও ভুল না-থাকে, সেই জন্য বারবার চেক করা হচ্ছে। যদি কোনও রাজনৈতিক দলের মনে হয়ে থাকে ডেটাতে ভুল আছে, সমস্ত কিছু রিভিউ করার সুযোগ আছে।’’
অনেকেই অভিযোগ করছে, মৃত ব্যক্তির নাম কাটানোর জন্য আগেও আবেদন করা হলেও সেই নাম রয়ে গিয়েছে৷ সেই কথা তুলে ধরে সুব্রত গুপ্ত বলেন, ‘‘কোনও রোল নিখুঁত তখনই হবে, যখন নিয়ম করে এই কাজগুলো করা হয়, সেই জন্যই ইনটেনসিভ রিভিশন প্রতি বাড়ি-বাড়ি গিয়ে করা হচ্ছে। যদি কারও আত্মীয় 2021 সালে মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি সেটা সেই ফর্মে লিখে দেবেন, ফলে সেটা আপডেট হয়ে যাবে। তারপর আপডেট না-হলে অভিযোগ করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই 99 শতাংশ ফর্ম ডিজিটালাইজ হয়ে গিয়েছে। আমাদের অফিসারেরা দায়িত্ব নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করেছেন।’’