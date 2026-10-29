একদিনে জোড়া ধাক্কা ! প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি আয়কর হানা, শ্বশুরবাড়িতে CID নোটিশ

একদিনে জোড়া ধাক্কা ! প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি আয়কর হানা, শ্বশুরবাড়িতে CID নোটিশ
IT Raid at Somenath Shyam House: রাজ্যে পালাবদলের পর এলাকা থেকে উধাও জগদ্দলের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ৷ তাঁর বাড়িতে চলল আয়কর তল্লাশি ৷
Published : October 29, 2026 at 10:54 AM IST
ব্যারাকপুর, 29 অক্টোবর: জগদ্দলের প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের উপর জোড়া ধাক্কা । একদিকে তাঁর নৈহাটির বাড়িতে আয়কর বিভাগের তল্লাশি, অপরদিকে শ্বশুরবাড়িতে সিআইডি-র নোটিশ ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর এলাকা থেকে উধাও জগদ্দলের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ৷ গা ঢাকা দিলেও সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠে এসেছে । বুধবার রাতে হঠাৎই আয়কর বিভাগের সাতজনের তদন্তকারী দল সোমনাথ শ্যামের নৈহাটির বাড়িতে হানা দেয় । কয়েকঘণ্টা তল্লাশি শেষে বাড়ি থেকে বেশ কিছু ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় বলে সূত্রের খবর । যদিও এই হানা সম্পর্কে আয়কর বিভাগের কোনও আধিকারিক ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চাননি ।
অপর দিকে এদিনই সকালে সোমনাথ শ্যামের শ্বশুরবাড়ির দেওয়ালে সিআইডি'র আধিকারিকরা এসে একটি নোটিশ সেঁটে দিয়ে যান বলে দাবি স্থানীয়দের । যা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় জগদ্দলের বাবু কোয়ার্টারে ৷ তবে সিআইডি চলে যেতেই প্রাক্তন বিধায়কের শ্বশুরবাড়ির লোকজন সেই নোটিশ ছিঁড়ে ফেলেন বলে অভিযোগ ।
সূত্র বলছে, সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধে জমা হওয়া একাধিক মামলার জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এই নোটিশ জারি করা হয়েছে । যদিও সিআইডি'র আধিকারিকদের আসার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়কের শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা । সোমনাথ শ্যামের শ্যালক সঞ্জয় সাউ জানান, যারা এসেছিলেন তাঁরা তাঁর বোন সঙ্গীতা সাউয়ের খোঁজ করেছিলেন । কিন্তু ওনারা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই চলে গিয়েছেন ।
অপরদিকে, এক প্রত্যক্ষদর্শী তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা চন্দন গুপ্তা বলেন, "সিআইডি আধিকারিকরা এসে প্রাক্তন বিধায়কের স্ত্রী সঙ্গীতার খোঁজ করেন । এরপর তাঁর বাপেরবাড়িতে একটি নোটিশ সেঁটে দেন সিআইডি আধিকারিকরা । তবে তাঁরা চলে যেতেই প্রাক্তন বিধায়কের শ্বশুরবাড়ির লোকজন সেই নোটিশ ছিঁড়ে ফেলেন ।"
অপরদিকে, সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধে একাধারে আয়কর বিভাগ ও সিআইডির এখানে নোটিশ এবং তল্লাশির সম্পর্কে বলতে গিয়ে নৈহাটির বর্তমান বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রাক্তন এই তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম সম্পূর্ণরূপে একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি ৷ আমি শুনেছি তাঁর প্রচুর অবৈধ কর্মকাণ্ড ছিল ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ প্রশাসনের কাছে জমা পড়েছে ৷ সেগুলির তদন্ত করার জন্য তাঁকে সামনে আসতেই হবে ৷ সিআইডি ও আয়কর বিভাগ যেমন নোটিশ পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করছে, স্থানীয় প্রশাসনও তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করতে পারে ।"
তৃণমূল গদি ছাড়া হতেই প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় জমেছে বলে প্রশাসনিক মহলে খবর । তোলাবাজি, মানুষকে মারধর, ভয় দেখানো-সহ একাধিক অবৈধ কাজের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তাঁর । কিন্তু রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই তিনি এলাকা থেকে উধাও ৷ ফলে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত প্রায় থমকে গিয়েছে । আর কোনওভাবে ছাড় দিতে রাজি নয় প্রশাসন ।