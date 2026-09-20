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নেতাজির হাত ধরে শুরু ! আইনি জট পেরিয়ে 108 বছরে বাগবাজারের দুর্গোৎসব

Bagbazar sarbojanin durga puja 2026: পঞ্চমীর দিন দরিদ্রদের বস্ত্র বিতরণ, অষ্টমীতে লাঠি ও ছোঁড়া খেলা, দশমীর সিঁদুরখেলা- বাগবাজারের পুজোর অন্যতম চেনা ছবি। মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন৷

Bagbazars Durga Puja 2026
এ বার অপেক্ষা শুধু মায়ের আগমনের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 5:14 PM IST

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কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাত ধরে যে পুজো এক দিন কলকাতার দুর্গোৎসবের মানচিত্রে আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল, শতবর্ষ পেরিয়েও তার ঐতিহ্যে বদল নেই । আইনি জটিলতায় এ বার সেই পুজো আদৌ হবে কি না, তা নিয়েই তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা । শেষ পর্যন্ত সব বাধা কাটিয়ে ফের শুরু হল প্রস্তুতি । খুঁটি ও কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে 108 বছরে পা রাখল বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব ।

বাগবাজার মাঠেই এ দিন পুজো হল মণ্ডপের খুঁটি এবং প্রতিমার কাঠামোর । উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী । পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, এ বারও থিমের ভিড়ে পা না বাড়িয়ে সাবেকি ঐতিহ্যেই থাকছে বাগবাজার৷ অন্যান্যবারের মতো এবারও একচালার প্রতিমাই এই পুজোর প্রধান আকর্ষণ । প্রতিমা গড়ছেন শিল্পী নারায়ণ পাল । অতীতে তাঁর বাবা জিতেন্দ্রনাথ পাল বাগবাজারের প্রতিমা তৈরি করেছেন । কাঠামো থেকে চালচিত্র, প্রতিমার উচ্চতা এ বারও প্রায় 28 ফুট !

আইনি জট পেরিয়ে 108 বছরে বাগবাজারের দুর্গোৎসব (ইটিভি ভারত)

তবে সাবেকি প্রতিমার সঙ্গে মণ্ডপে থাকছে স্থাপত্যের নতুন চমক । এইবার বাগবাজারের মণ্ডপ তৈরি হবে নিউ জার্সির স্বামীনারায়ণ মন্দিরের আদলে । অর্থাৎ, মণ্ডপে নতুন ভাবনা থাকলেও দেবী দুর্গার রূপে কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয় । শতাব্দীপ্রাচীন যে একচালার প্রতিমা দেখতে প্রতি বছর শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় করেন, সেই রূপই থাকছে অটুট ।

আইনি জটিলতার কারণে এ বার পুজোর প্রস্তুতিতে কিছুটা দেরি হয়েছে । ফলে শেষ মুহূর্তে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে দ্রুত গতিতে । পুজো কমিটির সম্পাদক গৌতম নিয়োগীর কথায়, "প্রতি বছরই খুঁটি পুজো হয় । তবে এ বার আইনি জটিলতার কারণে কিছুটা দেরি হয়েছে । পুজো হবে কি না, তা নিয়ে মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল । সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে আবার কাজ শুরু করেছি । যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সব কাজ শেষ করে ফেলব ।"

Bagbazars Durga Puja 2026
খুঁটি পুজো (ইটিভি ভারত)

বাগবাজারের পুজো মানেই শুধু প্রতিমা বা মণ্ডপ নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একগুচ্ছ পুরনো রীতি । পঞ্চমীর দিন দরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে বস্ত্র । অষ্টমীতে হবে লাঠি ও ছোঁড়া খেলা। আর দশমীর সিঁদুরখেলা- বাগবাজারের পুজোর অন্যতম চেনা ছবি । বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এই আয়োজনগুলিই পুজোটিকে অন্য অনেক বারোয়ারি পুজোর থেকে আলাদা করে রেখেছে ।

মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীও বাগবাজারের ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন । তাঁর কথায়, "মায়ের পুজোর জন্য সকলেরই প্রতীক্ষা থাকে । বাগবাজারের ঐতিহাসিক পুজো । এই পুজো দেখতে সকলেই মুখিয়ে থাকেন । আমিও এক জন ভক্ত । এখানে এলেই মনে হয় মায়ের দর্শন এবং আশীর্বাদ পেলাম । যেন মায়ের সঙ্গে কথা বলছি । এই পবিত্র স্থানের অনুভূতিই আলাদা ।"

Bagbazars Durga Puja 2026
আইনি বাধা কাটিয়ে পুজোর প্রস্তুতিতে বাসিন্দারা (ইটিভি ভারত)

বাগবাজারের একচালা প্রতিমার সঙ্গে নিজের শৈশবের স্মৃতিও মেলান মন্ত্রী । তাঁর কথায়, বাঁকুড়ায় গ্রামে একচালা প্রতিমা দেখেছেন । সেই একই ধরনের প্রতিমা কলকাতায় বাগবাজার সর্বজনীনেই দেখা যায় ।

কেন এখনও থিমের পথে হাঁটেনি বাগবাজার ? পাড়ার বাসিন্দা রাখি বিশ্বাসের বক্তব্য, "দুর্গাপুজোয় উত্তরের রানি হল বাগবাজার । এখানে কোনও দিন থিম হয়নি, হবেও না । এটাই আমাদের ঐতিহ্য । আমাদের এই পুজো এক মাস ধরে চলে । বাগবাজার যা ছিল, তাই আছে । এটাই থাকবে ।"

Bagbazars Durga Puja 2026
খুঁটি পুজো (ইটিভি ভারত)

আর এক বাসিন্দা পুষ্পক সাহার বক্তব্য, থিমের জাঁকজমকের ভিড়ে অনেক সময় মানুষ মা দুর্গার মূল রূপটিকেই খুঁজে পান না । তাঁর কথায়, "থিমের ভিড়ে কোথাও সন্তানরা থাকেন না, কোথাও আবার মাকে খুঁজতে হয় ! বাগবাজার সর্বজনীন এখনও মায়ের সেই পুরনো রূপ ধরে রেখেছে । তাই হাজার হাজার মানুষ এখানে এসে ভক্তিতে মাথা নত করেন ।"

Bagbazars Durga Puja 2026
যুদ্ধকালীন তৎপরতা (ইটিভি ভারত)

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে বাগবাজার সর্বজনীনের সম্পর্কও এই পুজোর ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । তাঁর সময়েই পুজোটি বৃহত্তর পরিসর পেয়েছিল বলে পুজো কমিটির দাবি । সেই ইতিহাস, সেই একচালা প্রতিমা, সাবেকি আচার আর মানুষের আবেগ- সব মিলিয়েই বাগবাজারের পুজো আজও কলকাতার দুর্গোৎসবের ঐতিহ্যের অন্যতম পরিচিত নাম । আইনি জটিলতার মেঘ কেটে খুঁটি পুজো হয়ে গেল । এ বার অপেক্ষা শুধু মায়ের আগমনের ।

TAGGED:

NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE
KHUTIPUJA 2026
বাগবাজারের দুর্গোৎসব
খুঁটি ও কাঠামো পুজো
BAGBAZARS DURGA PUJA 2026

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