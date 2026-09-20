নেতাজির হাত ধরে শুরু ! আইনি জট পেরিয়ে 108 বছরে বাগবাজারের দুর্গোৎসব

নেতাজির হাত ধরে শুরু ! আইনি জট পেরিয়ে 108 বছরে বাগবাজারের দুর্গোৎসব
Bagbazar sarbojanin durga puja 2026: পঞ্চমীর দিন দরিদ্রদের বস্ত্র বিতরণ, অষ্টমীতে লাঠি ও ছোঁড়া খেলা, দশমীর সিঁদুরখেলা- বাগবাজারের পুজোর অন্যতম চেনা ছবি। মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন৷
Published : September 20, 2026 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাত ধরে যে পুজো এক দিন কলকাতার দুর্গোৎসবের মানচিত্রে আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল, শতবর্ষ পেরিয়েও তার ঐতিহ্যে বদল নেই । আইনি জটিলতায় এ বার সেই পুজো আদৌ হবে কি না, তা নিয়েই তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা । শেষ পর্যন্ত সব বাধা কাটিয়ে ফের শুরু হল প্রস্তুতি । খুঁটি ও কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে 108 বছরে পা রাখল বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব ।
বাগবাজার মাঠেই এ দিন পুজো হল মণ্ডপের খুঁটি এবং প্রতিমার কাঠামোর । উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী । পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, এ বারও থিমের ভিড়ে পা না বাড়িয়ে সাবেকি ঐতিহ্যেই থাকছে বাগবাজার৷ অন্যান্যবারের মতো এবারও একচালার প্রতিমাই এই পুজোর প্রধান আকর্ষণ । প্রতিমা গড়ছেন শিল্পী নারায়ণ পাল । অতীতে তাঁর বাবা জিতেন্দ্রনাথ পাল বাগবাজারের প্রতিমা তৈরি করেছেন । কাঠামো থেকে চালচিত্র, প্রতিমার উচ্চতা এ বারও প্রায় 28 ফুট !
তবে সাবেকি প্রতিমার সঙ্গে মণ্ডপে থাকছে স্থাপত্যের নতুন চমক । এইবার বাগবাজারের মণ্ডপ তৈরি হবে নিউ জার্সির স্বামীনারায়ণ মন্দিরের আদলে । অর্থাৎ, মণ্ডপে নতুন ভাবনা থাকলেও দেবী দুর্গার রূপে কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয় । শতাব্দীপ্রাচীন যে একচালার প্রতিমা দেখতে প্রতি বছর শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় করেন, সেই রূপই থাকছে অটুট ।
আইনি জটিলতার কারণে এ বার পুজোর প্রস্তুতিতে কিছুটা দেরি হয়েছে । ফলে শেষ মুহূর্তে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে দ্রুত গতিতে । পুজো কমিটির সম্পাদক গৌতম নিয়োগীর কথায়, "প্রতি বছরই খুঁটি পুজো হয় । তবে এ বার আইনি জটিলতার কারণে কিছুটা দেরি হয়েছে । পুজো হবে কি না, তা নিয়ে মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল । সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে আবার কাজ শুরু করেছি । যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সব কাজ শেষ করে ফেলব ।"
বাগবাজারের পুজো মানেই শুধু প্রতিমা বা মণ্ডপ নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একগুচ্ছ পুরনো রীতি । পঞ্চমীর দিন দরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে বস্ত্র । অষ্টমীতে হবে লাঠি ও ছোঁড়া খেলা। আর দশমীর সিঁদুরখেলা- বাগবাজারের পুজোর অন্যতম চেনা ছবি । বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এই আয়োজনগুলিই পুজোটিকে অন্য অনেক বারোয়ারি পুজোর থেকে আলাদা করে রেখেছে ।
মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীও বাগবাজারের ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন । তাঁর কথায়, "মায়ের পুজোর জন্য সকলেরই প্রতীক্ষা থাকে । বাগবাজারের ঐতিহাসিক পুজো । এই পুজো দেখতে সকলেই মুখিয়ে থাকেন । আমিও এক জন ভক্ত । এখানে এলেই মনে হয় মায়ের দর্শন এবং আশীর্বাদ পেলাম । যেন মায়ের সঙ্গে কথা বলছি । এই পবিত্র স্থানের অনুভূতিই আলাদা ।"
বাগবাজারের একচালা প্রতিমার সঙ্গে নিজের শৈশবের স্মৃতিও মেলান মন্ত্রী । তাঁর কথায়, বাঁকুড়ায় গ্রামে একচালা প্রতিমা দেখেছেন । সেই একই ধরনের প্রতিমা কলকাতায় বাগবাজার সর্বজনীনেই দেখা যায় ।
কেন এখনও থিমের পথে হাঁটেনি বাগবাজার ? পাড়ার বাসিন্দা রাখি বিশ্বাসের বক্তব্য, "দুর্গাপুজোয় উত্তরের রানি হল বাগবাজার । এখানে কোনও দিন থিম হয়নি, হবেও না । এটাই আমাদের ঐতিহ্য । আমাদের এই পুজো এক মাস ধরে চলে । বাগবাজার যা ছিল, তাই আছে । এটাই থাকবে ।"
আর এক বাসিন্দা পুষ্পক সাহার বক্তব্য, থিমের জাঁকজমকের ভিড়ে অনেক সময় মানুষ মা দুর্গার মূল রূপটিকেই খুঁজে পান না । তাঁর কথায়, "থিমের ভিড়ে কোথাও সন্তানরা থাকেন না, কোথাও আবার মাকে খুঁজতে হয় ! বাগবাজার সর্বজনীন এখনও মায়ের সেই পুরনো রূপ ধরে রেখেছে । তাই হাজার হাজার মানুষ এখানে এসে ভক্তিতে মাথা নত করেন ।"
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে বাগবাজার সর্বজনীনের সম্পর্কও এই পুজোর ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । তাঁর সময়েই পুজোটি বৃহত্তর পরিসর পেয়েছিল বলে পুজো কমিটির দাবি । সেই ইতিহাস, সেই একচালা প্রতিমা, সাবেকি আচার আর মানুষের আবেগ- সব মিলিয়েই বাগবাজারের পুজো আজও কলকাতার দুর্গোৎসবের ঐতিহ্যের অন্যতম পরিচিত নাম । আইনি জটিলতার মেঘ কেটে খুঁটি পুজো হয়ে গেল । এ বার অপেক্ষা শুধু মায়ের আগমনের ।