দুর্গাপুজো উপলক্ষে চোখের সামনে ISRO-র মহাকাশযান ! নিউটাউনে বিশেষ প্রদর্শনী
ISRO spacecraft at Durga Puja pandal: পুজো কমিটির এ বারের ভাবনা, 'সনাতন থেকে বিজ্ঞান' । সেই ভাবনারই বাস্তব রূপ এই প্রদর্শনী। মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 21, 2026 at 8:17 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজো মানেই আলোর ঝলকানি, থিমের চমক, শিল্পের কারুকাজ আর মানুষের ঢল । কিন্তু সেই পুজো উপলক্ষেই যদি হঠাৎ চোখের সামনে হাজির হয় মহাকাশযান ? সামনে দাঁড়িয়ে দেখা যায় চন্দ্রযান, আদিত্য-L1, রকেটের মডেল, মহাকাশচারীর পোশাক ! টেলিভিশনের পর্দায় দেখা সেই মহাকাশের দুনিয়া এ বার যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় ।
নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গণে দুর্গাপুজোকে ঘিরেই শুরু হয়েছে এমনই এক অভিনব উদ্যোগ । নিউটাউন সনাতনী দুর্গাপুজো কমিটির আয়োজনে এবং ইসরোর সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে মহাকাশ গবেষণা নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনী । যেখানে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা, কাছ থেকে দেখতে পারবেন ভারতের মহাকাশ গবেষণার নানা অধ্যায় । পুজো কমিটির এ বারের ভাবনা, 'সনাতন থেকে বিজ্ঞান' । সেই ভাবনারই বাস্তব রূপ এই প্রদর্শনী ।
বিরাট প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকলেই চোখে পড়বে ভারতের মহাকাশ গবেষণার সঙ্গে জড়িত একাধিক উৎক্ষেপণযানের মডেল । রয়েছে PSLV, LVM3-সহ বিভিন্ন লঞ্চ ভেহিক্যালের মডেল । প্রতিটির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট উৎক্ষেপণযান সম্পর্কে তথ্য । ফলে শুধু রকেট দেখতে পাওয়া নয়, কী ভাবে সেই রকেট কাজ করে, তার ভূমিকা কী, ভারতের মহাকাশ অভিযানে তার গুরুত্ব কতটা - সেই সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাও তৈরি হবে দর্শকদের ।
আরও এগোলেই মিলবে মহাকাশ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত নানা আকর্ষণ । রয়েছে ক্রু মডেল - যে ধরনের মহাকাশযানে ভবিষ্যতে মহাকাশচারীরা যাতায়াত করবেন । রয়েছে চন্দ্রযান-3-এর মডেল । রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রকেট ইঞ্জিন, মহাকাশচারীর পোশাক এবং হিট শিল্ড । চাঁদের মাটিতে অবতরণের প্রযুক্তি থেকে মহাকাশযানের নিরাপত্তা, বিভিন্ন বিষয়কে মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে । ISRO-র তথ্য অনুযায়ী, চন্দ্রযান-3-এর মূল লক্ষ্য ছিল চাঁদের পৃষ্ঠে নিরাপদ অবতরণ ও রোভার পরিচালনার সক্ষমতা প্রদর্শন ।
শুধু চাঁদ নয়, প্রদর্শনীতে জায়গা পেয়েছে মঙ্গল অভিযানও । রয়েছে মঙ্গলযানের মডেল । সূর্যকে কাছ থেকে বোঝার ভারতের উদ্যোগের প্রতীক হিসেবে রয়েছে আদিত্য-L1-এর মডেলও । ISRO-র আদিত্য-L1 মিশন সূর্যকে পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরি এবং L1 বিন্দু থেকে সূর্য সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের সুযোগ তৈরি করেছে ।
ফলে যে জিনিসগুলি এতদিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখে বিস্মিত হয়েছেন মানুষ, এ বার সেগুলির মডেলই মিলবে চোখের সামনে । কোথাও রকেটের গঠন, কোথাও মহাকাশযানের ভিতরের কাঠামো, কোথাও আবার মহাকাশচারীর পোশাক - সব মিলিয়ে পুজোর ভিড়ের মধ্যে তৈরি হয়েছে ছোট্ট এক মহাকাশ জগৎ । এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ইসরোর বিশেষ ভ্রাম্যমাণ গাড়ি । সেখানে মহাকাশ গবেষণার নানা মডেল ও তথ্য তুলে ধরা হয়েছে । ফলে প্রদর্শনী শুধু একটি নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে আটকে নেই । মহাকাশ গবেষণাকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজ ভাবে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে এই উদ্যোগে ।
চাঁদের মাটিতে দাঁড়ালে একজন মহাকাশচারীকে কেমন দেখায় ? মহাকাশ থেকে পৃথিবী কেমন ? উপর থেকে নিজের দেশ ভারতকেই বা দেখতে কেমন লাগে ? প্রদর্শনীতে সেই অভিজ্ঞতাও দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । ফলে ছোটদের কাছে এটি নিছক পুজোর একটি প্রদর্শনী নয়, মহাকাশবিজ্ঞানকে চোখের সামনে দেখার সুযোগও ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসরোর স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার, আমদাবাদের ডিরেক্টর সিএইচভিএন রাও । এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে নিউ টাউনে এমনিতেই বহু মানুষের সমাগম হয় । সেই জনসমাগমের মধ্যে মহাকাশ গবেষণাকে তুলে ধরলে সাধারণ মানুষের কাছে দেশের মহাকাশ কর্মসূচি সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হবে । বিশেষ করে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের কাছে এই প্রদর্শনী বিজ্ঞানচর্চার উৎসাহ বাড়াতে পারে বলেও তিনি মনে করেন ।
রাওয়ের বক্তব্য, ভারতের মহাকাশ গবেষণার সাফল্য শুধু বিজ্ঞানীদের গবেষণাগার বা উৎক্ষেপণকেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না । সেই সাফল্যের কথা সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছতে হবে । পুজোর মতো এমন একটি বৃহত্তর জনমঞ্চ সেই কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ।
ইসরোর প্রাক্তন ডিরেক্টর তপন মিশ্রও এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন । তাঁর বক্তব্য, কলকাতায় বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের কাছে মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা তৈরির ক্ষেত্রে এই প্রদর্শনী কার্যকর হতে পারে । ভারত মহাকাশ গবেষণায় কতটা এগিয়েছে, তার পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ও মহাকাশ-ভিত্তিক শিল্পের প্রসারও হচ্ছে । ফলে আগামী দিনে আরও বেশি মানুষের কাছে এই ক্ষেত্রের সম্ভাবনা পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন ।
বিশেষ করে পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখেই এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব বেশি । স্কুলের বইয়ে রকেট, উপগ্রহ, চাঁদ, মঙ্গল কিংবা সূর্য সম্পর্কে পড়া এক জিনিস । আর সেই একই বিষয় চোখের সামনে মডেলের মাধ্যমে দেখা অন্য রকম অভিজ্ঞতা । রাতারাতি কোনও পড়ুয়া মহাকাশবিজ্ঞানী হয়ে যাবে না ঠিকই, কিন্তু কৌতূহলটা তৈরি হতে পারে । আর বিজ্ঞানচর্চার শুরু অনেক সময় সেই কৌতূহল থেকেই ।
নিউ টাউন সনাতনী দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোক্তা বরুণ বিশ্বাস বলেন, "সনাতনের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটানোই আমাদের এ বারের পুজোর লক্ষ্য ।" তাঁর কথায়, ইসরোর সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে নিউ টাউন, বিধাননগর এবং আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাস ও বর্তমান সাফল্য সম্পর্কে জানতে পারবেন । কী ভাবে দেশের মহাকাশ কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল এবং ধাপে ধাপে তা আজকের জায়গায় পৌঁছেছে, সেই ছবিটিও প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে ।
ভারতের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাস অবশ্য দীর্ঘ । 1975 সালে আর্যভট্ট থেকে শুরু করে চন্দ্রযান, মঙ্গল অভিযান, আদিত্য-L1—একাধিক মিশনের মধ্য দিয়ে সেই যাত্রা এগিয়েছে । ISRO-র সরকারি তালিকাতেও চন্দ্রযান-1, মঙ্গলযান, চন্দ্রযান-2, চন্দ্রযান-3 এবং আদিত্য-L1-এর মতো মিশনের উল্লেখ রয়েছে ।
আর সেই দীর্ঘ যাত্রাকেই এ বার পুজোর আবহে মানুষের সামনে এনে দেওয়ার চেষ্টা নিউ টাউনে । ঢাকের শব্দ, আলোর রোশনাই আর মায়ের দর্শনের পাশাপাশি তাই এখানে থাকছে অন্য এক বিস্ময়- চাঁদ, মঙ্গল, সূর্য পেরিয়ে ভারতের মহাকাশযাত্রার গল্প । এই প্রদর্শনী চলবে 27 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য খোলা থাকবে ।