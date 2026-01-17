আগামী 20 বছরে মহাকাশ গবেষণায় বাড়বে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ: ইসরো চেয়ারম্যান

আগামী 20 বছরে মহাকাশ গবেষণায় বাড়বে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ: ইসরো চেয়ারম্যান
আগামী তিন বছরের মধ্যে মহাকাশে উপগ্রহের সংখ্যা তিনগুণ করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে ইসরো ৷ গগনযান কর্মসূচির অধীনে মহাকাশে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনাকে ৷
Published : January 17, 2026 at 8:06 PM IST
কলকাতা, 17 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় সরকারের মহাকাশ গবেষণা মন্ত্রকের অনুমোদন মিলে গিয়েছে ৷ তাই আগামী 20 বছরে ভারতের মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে বেসরকারি সেক্টরের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে জানালেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণন ৷ বিশেষত, স্টার্টআপ সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ বাড়বে বলে মনে করছেন তিনি ৷
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা মন্ত্রক ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংস্কার এনেছে ৷ যার ফলে এবার দেশ-বিদেশের বেসরকারি সংস্থাগুলি ভারতের মহাকাশ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে ৷ অবশ্যই তা ইসরোর তত্ত্বাবধানে ৷ শনিবার আইআইটি খড়গপুরের রাজারহাট ক্যাম্পাসের একটি অনুষ্ঠানে এই সংস্কার ও তার ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে কথা বললেন ইসরোর চেয়ারম্যান গবেষক ভি নারায়ণন ৷
তিনি বলেন, "আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কার এনেছে ৷ আমরা আশাবাদী আগামী 20 বছরে (ভিশন 2040) এর ফলে ভারতের মহাকাশ গবেষণায় স্টার্টআপ, বেসরকারি সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে ৷" তাঁর মতে, 2020 সালের পর থেকে শুরু হওয়া মহাকাশ বিজ্ঞানের গবেষণার উদ্যোগগুলি আগামী দুই দশকে ভারতকে স্পেস প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে ৷
আর এক্ষেত্রে অধিকাংশ কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দিয়েছেন ইসরোর চেয়ারম্যান ৷ তিনি বলেন, "দেশের মহাকাশ কর্মসূচি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তৈরি করে দেওয়া একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপকে অনুসরণ করছে ইসরো ৷ এই পরিকল্পনা আগামী 20 বছরের মধ্যে ভারতকে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দেবে ৷"
পাশাপাশি, মহাকাশে ভারতীয় উপগ্রহ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন তিনি ৷ নারায়ণন বলেন, "বর্তমানে ভারতের সক্রিয় উপগ্রহের সংখ্যা প্রায় 56টি ৷ আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে সেই সংখ্যা প্রায় তিনগুণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "চলতি বছর ও আগামী বছরে গগনযান কর্মসূচির অধীনে মানব মহাকাশ অভিযানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷ এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতীয় মহাকাশচারীদের নিরাপদে মহাকাশে পাঠানো এবং সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ও প্রস্তুতি চলছে ৷"
এর পাশাপাশি চন্দ্রযান-4 ও চন্দ্রযান-5 মিশন এবং মঙ্গল গ্রহে ল্যান্ডার মিশনের কাজও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে বলে জানান ইসরোর চেয়ারম্যান ৷ উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপগ্রহ পরিষেবাকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ৷ নেভিগেশন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেলিভিশন সম্প্রচার, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় মহাকাশ প্রযুক্তির ব্যবহার আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণন ৷
ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের মহাকাশযান বা নেক্সট জেনারেশন লঞ্চার উন্নয়নের কাজেও ইতিমধ্যেই সরকারি অনুমোদন মিলেছে বলে জানালেন ইসরোর চেয়ারম্যান ৷ তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্দেশ দিয়েছেন, 2040 সালের মধ্যে ভারতীয় মহাকাশযানের সাহায্যে চাঁদে অবতরণ সম্পন্ন করতে হবে ৷ সেই লক্ষ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি ও একাধিক প্রকল্প ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ৷"