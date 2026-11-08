কলকাতা-হাওড়ার পর এবার গোটা রাজ্য, মিড-ডে-মিলের দায়িত্ব পেল ইসকন
ISCKON Bengal mid-day-meal: জেলাশাসকদের পাশাপাশি শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক এবং জিটিএ-র শিক্ষা দফতরে পৌঁছে গিয়েছে সরকারি নির্দেশিকা ।
Published : November 8, 2026 at 10:32 AM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: কলকাতা ও হাওড়ার পর এবার গোটা রাজ্যের স্কুলগুলিতেই মিড-ডে মিল সরবরাহের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হচ্ছে ইসকনের সহযোগী সংস্থা ‘অন্নমিত্র ফাউন্ডেশন’-এর হাতে। নবান্ন সূত্রের খবর, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আরও উন্নত মানের এবং পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য স্কুলশিক্ষা দফতর। এ বিষয়ে সল্টলেকের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন থেকে প্রতিটি জেলার জেলাশাসক, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক এবং জিটিএ-র শিক্ষা দফতরের কাছে সরকারি নির্দেশিকা পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাজ্যের ‘প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ’ (পিএম পোষণ) প্রকল্পের স্টেট প্রজেক্ট ডিরেক্টরের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষেই গোটা রাজ্যে পর্যায়ক্রমে মিড-ডে-মিল বিতরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে।
নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, এই ব্যবস্থাপনা চালু করতে প্রতিটি জেলায় সেন্ট্রাল কিচেন বা কেন্দ্রীয় রান্নাঘর তৈরি করা প্রয়োজন। তার জন্য উপযুক্ত জমি বা পরিকাঠামো চিহ্নিত করতে অন্নমিত্র ফাউন্ডেশনকে সব ধরনের প্রশাসনিক সহযোগিতা করতে হবে জেলা প্রশাসনকে। একই সঙ্গে কোন এলাকায় কত স্কুল রয়েছে এবং সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা কত, সেই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দ্রুত ওই সংস্থার হাতে তুলে দিতে বলা হয়েছে। পুরো প্রস্তুতি শেষ হলে রান্নার চূড়ান্ত কাজের জন্য ‘লেটার অব অ্যাওয়ার্ড’ (এলওএ) জারি করা হবে।
উল্লেখ্য, এর আগে কলকাতা ও হাওড়ার স্কুলগুলিতে মিড-ডে-মিল রান্নার দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দেওয়ার সময় তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ইসকন নিরামিষাশী ভাবাদর্শ মেনে চলায় পড়ুয়ারা তাদের প্রাপ্য ডিম পাবে কি না, তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন ওঠে। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও বিরোধী দলগুলিও সেই সময় সরব হয়েছিল। বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ ছিল, শিশুদের পুষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস ডিম, যা থেকে পড়ুয়াদের বঞ্চিত করা হতে পারে। তবে প্রশাসনিক স্তরে সেই জটিলতা কাটিয়ে বিকল্প পথ খোঁজা হয়।
কলকাতা পুরনিগম ও সংলগ্ন এলাকায় চালু ব্যবস্থা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় রান্নাঘর থেকে মূল রান্না করা খাবার স্কুলে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং সেখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সপ্তাহে নির্ধারিত দিনগুলিতে আলাদা করে সেদ্ধ ডিম পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকে। বিকাশ ভবনের এক পদস্থ কর্তার কথায়, ‘‘পড়ুয়াদের পাতে পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যসম্মত ও গরম খাবার পৌঁছে দেওয়া সরকারের প্রধান লক্ষ্য। আগের মতোই বিকল্প ব্যবস্থায় পড়ুয়াদের পুষ্টি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তা নিশ্চিত রেখেই জেলাগুলিতে রূপরেখা তৈরি করা হবে।’’
অতীতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মিড-ডে মিলের খাবারের গুণমান, রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর একাংশের কাজের সমন্বয় নিয়ে মাঝেমধ্যেই নানা অভিযোগ উঠত। টিকটিকি বা পোকা পড়ার মতো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘিরে উত্তাল হয়েছে একাধিক জেলা। সেই প্রেক্ষাপটে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর ও পরিচ্ছন্ন কেন্দ্রীয় রান্নাঘরের মাধ্যমে খাবার পৌঁছে দেওয়ার এই সরকারি সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। জেলায় জেলায় জায়গা চূড়ান্ত হলে খুব শীঘ্রই নতুন ধাঁচে মিড-ডে মিল বিলি শুরু হয়ে যাবে।