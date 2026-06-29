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ইসকনের পদ থেকে অপসারণ নাকি বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ! রাধারমণকে ঘিরে রহস্য

সন্ধ্যায় তিনি নিজেই সোশাল মিডিয়ায় অপসারণের খবর জানান ৷ পরে অবশ্য এক্স হ্যান্ডেলে করা ওই পোস্টটি তিনি মুছে দেন ৷

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রাধারমণ দাস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 12:43 AM IST

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কলকাতা, 28 জুন: ইসকনের সমস্ত পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । এমনই দাবি করলেন কলকাতায় ইসকনের সহ-সভাপতি রাধারমণ দাস ৷ রবিবার সন্ধ্যায় তিনি নিজেই সোশাল মিডিয়ায় এ খবর জানান ৷ পরে অবশ্য এক্স হ্যান্ডেলে করা ওই পোস্টটি তিনি মুছে দেন ৷ কলকাতায় ইসকনের আইন ও যোগাযোগ বিভাগের অধিকর্তা অনন্ত ভগবান দাস অবশ্য এক বিবৃতি জারি করে জানিয়ছেন, রাধারমণকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে ৷ পদ থেকে অপসারণের প্রসঙ্গটির উল্লেখ নেই বিবৃতিতে ।

তাঁকে পদ থেকে সরানোর সম্ভাব্য 6টি কারণের কথা নিজের পোস্টে উল্লেখ করেছিলেন রাধারমণ ৷ তাঁর দাবি, তিনি বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের বিষয়ে জনসমক্ষে কথা বলেছেন এবং সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন । সে দেশের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গান্ধি ইসকন নিয়ে কয়েকটি মন্তব্য করেছিলেন ৷ সেই প্রেক্ষিতে তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন ৷

একইসঙ্গে কমেডিয়ান সুরলীন কৌরও ইসকনের বিরুদ্ধে 'অবমাননাকর' মন্তব্য করেছিলেন ৷ সেই বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন রাধারমণ। এছাড়া সনাতন ধর্মের সমর্থনে জনসমক্ষে একাধিকবার বক্তব্য পেশ করেছেন। পাশাপাশি 1976 সালের নিউইয়র্কে রথযাত্রার সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জড়িত থাকা নিয়ে একটি সোশাল মিডিয়া পোস্ট শেয়ার করেছিলেন । এই সমস্ত কারণে তাঁকে পদ থেকে সরানো হয়েছে বলে জানান রাধারমণ ৷

পোস্টের একেবারের শুরুর দিকে তিনি লেখেন, তাঁকে শুধু পদ থেকে সরানোই হয়েছে তা নয় ইসকনের তরফে সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে সরকারি মঞ্চে কথা বলতেও নিষেধ করা হয়েছে ৷ শেষদিকে তিনি লেখেন, এই সিদ্ধান্তকে তিনি শ্রদ্ধা করেন ৷ আর তাই সংবাদমাধ্যমে ইসকনের হয়ে কোনও বক্তব্য পেশ করবেন না ৷ একেবারে শেষে তিনি লেখেন, বছরের পর বছর ধরে ইসকন যেভাবে তাঁর পাশে থেকেছে এবং তাঁকে সাহায্য করেছে তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ ৷

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ইসকনের বিবৃতি (ছবি- আইএএনএসের এক্স হ্যান্ডেল)

যদিও ইসকনের বিবৃতির কোনও অংশে রাধারমণকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়নি । তবে তাঁকে যে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে এবং ইসকনের হয়ে যে কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে তার উল্লেখ বিবৃতিতে আছে । আরও বলা আছে ইসকন একশোরও বেশি দেশে কাজ করে । এমন একটি সংগঠনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকেন তাঁদের কিছু নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হয় । কিন্তু রাধারমণকে বারবার বলার পরেও তিনি বিভিন্ন নিয়ম পালন করেননি । এমতাবস্থায় তাঁকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হল ।

সম্প্রতি রাজ্য় বাজেট পেশ হওয়ার পর সংবাদ শিরোনামে আসেন রাধারমণ দাস ৷ বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানান, কলকাতার পড়ুয়াদের মিড-ডে-মিল খাওয়ানোর ভার এখন থেকে ইসকনকে দেওয়া হচ্ছে ৷ পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই কাজ শুরু হয়েছে ৷ তখন থেকেই এক নয়া বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে ৷ অনেকের প্রশ্ন- তাহলে কি এখন থেকে আর ডিম মিলবে না মিড-ডে-মিলে ৷ বাজেট পেশের পরই ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল ইসকনের সঙ্গে ৷

রাধারমণ দাসের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল পড়ুয়াদের পাতে ডিম থাকবে কি না ৷ সরাসরি জবাব এড়িয়ে তিনি বলেন, "সোয়াবিন, পনির, রাজমায় ডিমের থেকেও বেশি প্রোটিন থাকে ৷ সেই সঙ্গে, আমরা খাঁটি ঘি, তেল ব্যবহার করি ৷ সুতরাং প্রোটিনের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না ৷ বাংলার ক্ষেত্রে ভাতটাই আমরা রাখব ৷ উত্তরভারতে আমরা রুটি ভাত, মহারাষ্ট্রে রুটি, ইডলি দিয়ে থাকি আমরা ৷" এবার তাঁকে সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বলে দাবি করলেন তিনি নিজেই ৷ যদিও তাঁকে অপসারণের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মিড-ডে-মিল বিতর্কের প্রসঙ্গের উল্লেখ তিনি করেননি রাধারমন ৷

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