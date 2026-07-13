রথযাত্রার অনুদান. মুখ্যমন্ত্রীকে রাজা প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে তুলনা ইসকনের
আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমার 4টি রথযাত্রাকে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ তালিকায় আছে দুর্গাপুরের ইসকনও ৷
Published : July 13, 2026 at 6:20 PM IST
আসানসোল, 13 জুলাই: রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর প্রথমবার রথযাত্রা উৎসব কমিটিগুলির জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ৷ সোমবার নবান্ন সভাঘর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নির্বাচিত রথযাত্রা কমিটির হাতে 5 লক্ষ টাকা করে অনুদানের সূচনা করেন ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলার চারটি রথযাত্রা কমিটি এই অনুদান পেয়েছে ৷ তালিকায় রয়েছে আসানসোল ও দুর্গাপুরের ইসকন রথযাত্রা কমিটিও ৷ অনুদান পেয়ে ইসকনের তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে প্রাচীন যুগে পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হল ৷
সোমবার এই অনুদান দেওয়া নিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের দফতরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক এস. পোন্নামবালাম, দুর্গাপুরের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা ৷ জেলার পক্ষ থেকে আসানসোল ও দুর্গাপুরের ইসকন, বরাকরের শতাব্দী প্রাচীন সিদ্ধেশ্বর মন্দির রথযাত্রা উৎসব কমিটি এবং দুর্গাপুরের মামড়া বাজার রথযাত্রা কমিটির হাতে 5 লক্ষ টাকা করে অনুদান তুলে দেওয়া হয় ৷
উপস্থিত ছিলেন আসানসোল ও দুর্গাপুরের ইসকনের সাধু ও সদস্যরা ৷ ছিলেন, আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা থেকে আগত বিভিন্ন রথযাত্রা কমিটির সদস্যরা ৷ বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দির উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে হরে কৃষ্ণ মহারাজ বলেন, "আমাদের প্রায় 102 বছরের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা ৷ দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আয়োজন করা হয়েছে ৷ এবার প্রথমবার সরকারি অনুদান পাওয়ায় উৎসবকে আরও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা সম্ভব হবে ৷ রাজ্য সরকার জেলা স্তরের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রাগুলির কথা ভেবেছে, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ ৷"
ইসকন দুর্গাপুরের পক্ষ থেকে অবধূতচন্দ্র দাস বলেন, "দুর্গাপুজো কমিটিগুলির মতো রথযাত্রা কমিটিগুলিও যে সরকারি সহায়তা পেতে পারে, তা আমরা আশা করেছিলাম ৷ সেই আশা পূরণ হয়েছে ৷ এই অনুদান প্রভুর সেবা ও উৎসবের পরিসর আরও বাড়াতে সাহায্য করবে ৷"
ইসকনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে প্রাচীন যুগে পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয় ৷ ইসকনের সাধু অবধূতচন্দ্র দাস বলেন, "প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন ৷ মহাপ্রভু যা চাইতেন পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র তাই করতেন ৷ সেরকমভাবেই শুভেন্দু অধিকারীও প্রতাপ রুদ্রের মতোই হিন্দু ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের দায়ভার তুলে নিয়েছেন ৷"
জেলাশাসক এস. পোন্নামবালাম বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এ বছর প্রথমবার জেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে ৷ এই উদ্যোগে জেলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবগুলি আরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে ৷"