ETV Bharat / state

ISF এর প্রতীক ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলকে, 'ষড়যন্ত্র' তত্ত্ব নওশাদের

ISF symbol now with Ritabrata-aligned Trinamool : নওশাদ বলেন, "2026 সালে আমাদের ফ্রি খাম সিম্বল দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ নেব। প্রতীক ছাড়ব না।"

naushad siddique
নওশাদ সিদ্দিকি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর : নির্বাচন কমিশন ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলকে খাম প্রতীক দেওয়ায় এবার 'ষড়যন্ত্র' তত্ত্ব সামনে আনলেন অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট বা ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি । তাঁর দাবি, বিরোধীদের দুর্বল করার চক্রান্ত চলছে। উপনির্বাচনে কীভাবে আইএসএফ এর সিম্বল অন্যকে দিয়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে দল । পাশাপাশি, আইনি চ্যালেঞ্জ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভাঙরের বিধায়ক।

আসন্ন উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের জন্য আইএসএফ মহম্মদ সবে মিরাজ আলী খানকে প্রার্থী করেছে। গত 15 সেপ্টেম্বর খাম চিহ্নে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। দলের অফিস সম্পাদক নাসিরুদ্দিন মীর ও রাজ্য কমিটির সদস্য লক্ষ্মীকান্ত হাঁসদার উপস্থিতিতে প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন আসন্ন উপনির্বাচনে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলকে খাম চিহ্ন বরাদ্দ করেছে । সেই ঘটনার পরই রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় । এমন পরিস্থিতিতে বৈঠকে বসেন আইএসএফ নেতারা ।

প্রতীক ইস্যুতে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব আউড়ে নওশাদ বলেন, "এসব ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে । 2026 সালে নির্বাচনের জন্য আমাদের ফ্রি সিম্বল থেকে খাম নির্বাচন কমিশন থেকে দেওয়া হয়েছিল। তাই আমরা ইতিমধ্যে এনিয়ে কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। তারা কী পদক্ষেপ করছে, সেদিকে নজর রাখছি । প্রয়োজনে আমরা আইনি পদক্ষেপ নেব। প্রতীক ছাড়ব না ।"

নওশাদ যোগ করেন, "গা জোয়ারি চলবে না । সিম্বলটা যাদের দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে শাসকদলের কী সম্পর্ক সেটা সাফ বোঝা যাচ্ছে । সিম্বলের একটা গুরুত্ব আছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ সিম্বল দেখে ভোট দেয়। যে দল এটা পেয়েছে, তাদের দু'টি অনুষ্ঠানে কোনও লোক হয়নি। তাই তাদের কিছুটা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে।‌ কারণ, আইএসএফের খাম প্রতীক অলিগলিতে পরিচিত।"

পাল্টা ঋতব্রত বলেন, "ফ্রি সিম্বল যদি কেউ পারমানেন্ট বলে ভেবে নেন, তাহলে রাজনৈতিক বুদ্ধিতে ঘাটতি আছে । আইএসএফের বিধায়ক একজন। ডেমোক্রেটিক তৃণমূলের বিধায়ক কতজন, সেই হিসেবে আর যাচ্ছি না।"

নন্দীগ্রামে মমতাপন্থী তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে নওশাদের মন্তব্য়, "এটা গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়। প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়া বা করিয়ে দেওয়া গত 15 বছর তৃণমূল কংগ্রেসের কালচার ছিল। সেটা যদি ফিরে আসে, তাহলে বাংলার মানুষ দেখুক। ক্যানিং সহ সংলগ্ন এলাকায় যারা তৃণমূল করত, তারাই এখন বিজেপিতে । তাই আবারও দুর্নীতি হবে। এই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়া সমর্থন করি না।"

এরপর মমতাপন্থী তৃণমূলের অস্তিত্ব সঙ্কট হবে বলেও এদিন উল্লেখ করেছেন নওশাদ । বলেন, "মমতার চরম বিরোধী ছিলাম এবং আছি। কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য বিরোধীদের শক্তিশালী থাকা প্রয়োজন। তবে, বিজেপি যে কাজ শুরু করেছে, তৃণমূলের যা অবস্থা হয়েছে তার থেকেও বেশি দুরাবস্থা হবে তাদের।"

তৃণমূলের প্রতীক ফ্রিজ, সুপ্রিম কোর্টে মামলা মমতার

নতুন নাম-পরিচয়ে মমতা নাকি ঋতব্রত, পাল্লা ভারী হবে কোন পক্ষের

TAGGED:

WEST BENGAL BYE ELECTION
TMC FRACTION
ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নওশাদ সিদ্দিকির
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন
ISF SYMBOL WITH RITABRATA TRINAMOOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.