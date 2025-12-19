হুমায়ুনের সঙ্গে জোটের রাস্তা খোলা, অনুব্রত গড়ে বললেন নওশাদ

হুমায়ুনের সঙ্গে জোটের রাস্তা খোলা, অনুব্রত গড়ে বললেন নওশাদ
বাম-কংগ্রেসের পাশাপাশি 'ইস্তেহার' দেখে হুমায়ুনের সঙ্গে জোটের রাস্তা খোলা রাখলেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷ পাশাপাশি, 'ফিরহাদ হাকিম ওয়াকফ চোর' বলে বীরভূমে স্লোগান তুললেন ভাঙড়ের বিধায়ক ৷
Published : December 19, 2025 at 12:14 PM IST
ইলামবাজার, 19 ডিসেম্বর: ইস্তেহার দেখে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে জোটের রাস্তা খোলা রাখলেন নওশাদ সিদ্দিকী । আগামী 22 ডিসেম্বর নতুন দল ঘোষণা করার কথা তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের ৷ দলের ইস্তেহার কী হয় তা দেখে জোটের পথে পা-বাড়াবে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)। বৃহস্পতিবার বীরভূমের ইলামবাজারে সভা করেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী । সেখান থেকে দেউচা-পাচামিতে আদিবাসীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি ৷
এদিন সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আইএসএফ বিধায়ক । 2026-এ বিধানসভা নির্বাচনে কি এককভাবে আইএসএফ লড়াই করবে, নাকি বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে ? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নে আইএসএফ বিধায়ক বলেন, "আমরা চাই, বিজেপি ও তৃণমূলকে সহজেই হারাতে ৷ আর হারাতে গেলে জোট করলেই সুবিধা হবে ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শুধু বাম-কংগ্রেস নয়, আমরা চাইছি যত অ-বিজেপি, অ-তৃণমূল শক্তি আছে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে ৷"
তৃণমূলের সাসপেন্ড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে, জোট করবেন তাঁর সঙ্গে ? এই প্রশ্নে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি ৷ উনি সম্ভবত আগামী 22 ডিসেম্বর রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ করবেন ৷ তারপর ওনার দলের লক্ষ্য কী (ইস্তেহার), কী কী নিয়ে কাজ করতে চাইছেন তিনি তা আমরা দেখব ৷ মতাদর্শে মিল হলে নিশ্চিতভাবে আলোচনা হবে ৷ জোটের রাস্তা খোলা থাকছে ৷ বাবরি মসজিদ বা রাম মন্দির, দুর্গা-কালী মন্দির কেউ তৈরি করলেই তাঁকে যদি আমরা সাম্প্রদায়িক বলি, এটা ঠিক নয় ৷"
এদিন, বীরভূমের ইলামবাজারে সুখবাজার গরুরহাটে জনসভা করেন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী । যদিও, তাঁর সভার কোনও অনুমতি ছিল না ৷ পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সভার জন্য কোনও অনুমতি চাওয়াই হয়নি ৷ যদিও, এতে কোনওরকম গন্ডগোল না-হয় তার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল ৷
সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নওশাদ সিদ্দিকী, বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনির নামে আদিবাসীদের উপর অত্যাচার, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সরব হন । পাশাপাশি, ওয়াকফ বিল পাশ করা নিয়ে তৃণমূল-কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ৷ 'ফিরহাদ হাকিম ওয়াকফ চোর', বলেও মঞ্চ থেকে স্লোগান দেন নওশাদ সিদ্দিকী ।
এই বিষয়ে তিনি বলেন, "বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে আদিবাসীদের উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে ৷ এই নিয়ে কোনও দল কিছু বলে না, একমাত্র আইএসএফ প্রতিবাদ করে ৷ সরকার আদিবাসীদের ভালোবাসে না ৷ আমাদের আন্দোলন আরও তীব্র হবে, দেউচা-পাচামিতে আদিবাসীদের সাংবিধানিকভাবে জল, জমি, জঙ্গলের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে । সরকার দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনির নামে আদিবাসীদের উপর বুলডোজার চালাচ্ছে ৷ আগামীতে কলকাতার রাজপথে লড়াই হবে ।"