ETV Bharat / state

আইএসএফ-এর ‘খাম’ ঋতব্রতকে দেওয়ায় কমিশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নওশাদ

Naushad Siddiqui moves Calcutta HC: সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে যান ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ তিনি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের করেন ৷

Naushad Siddiqui moves Calcutta HC
(বাঁদিকে) কলকাতা হাইকোর্ট৷ (ডানদিকে) নওশাদ সিদ্দিকী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: মাস পাঁচেক আগের বিধানসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ-এর প্রতীক ছিল খাম ৷ সম্প্রতি সেই খাম হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তাদের ৷ তৃণমূলের বিদ্রোহী গোষ্ঠী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের গণতান্ত্রিক তৃণমূলকে এই প্রতীক দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন আইএসএফ-এর বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ সোমবার তিনি কলকাতা হাইকোর্টে গিয়ে এই নিয়ে মামলা দায়ের করেন ৷ কবে মামলার শুনানি হবে, তা জানা যায়নি ৷

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর তৃণমূল ভেঙে কার্যত খানখান হয়ে গিয়েছে ৷ বিদ্রোহের জল গড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত ৷ যিনি এতদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বময় নেত্রী ছিলেন, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করেছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির ৷ উপ-নির্বাচনের পরিস্থিতিতে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করে বিবাদমান দুই গোষ্ঠীকে আলাদা নাম ও প্রতীক দিয়েছে নির্বাচন কমিশন

কালীঘাট তৃণমূলকে আপাতত মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নামে ভোটে লড়তে হবে ৷ তাদের প্রতীক ফুটবল খেলোয়াড় ৷ অন্যদিকে ঋতব্রত শিবিরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস নামটি ৷ তাদের প্রতীক হিসেবে দেওয়া হয়েছে খাম ৷ আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিবাদ ৷ কারণ, গত বিধানসভা নির্বাচনে এই খাম প্রতীকেই ভোটে লড়েছেন আইএসএফ প্রার্থীরা ৷ তাই কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে আইএসএফ ৷

তারা শুধু প্রতিবাদ করেই থেমে থাকেনি ৷ বিষয়টিকে তারা টেনে আনল আদালতের চৌহদ্দিতেও ৷ সোমবার কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের করেছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ মামলা দায়েরের জন্য তিনি এদিন নিজে হাইকোর্টে এসেছিলেন ৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘আমাদের পার্টি প্রতীক ‘খাম’ রাতারাতি গজিয়ে ওঠা একটা পার্টিকে দেওয়া হয়েছে । আমাদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে । কোনোরকম আলোচনা করা হয়নি । নির্বাচন কমিশনকে আমরা আমাদের আপত্তির কথা জানিয়েছিলাম । কিন্তু এখনও তার উত্তর দেওয়া হয়নি । এই জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি আমরা ।’’

কিন্তু প্রশ্ন হল, খাম তো ফ্রি সিম্বল, সেটা তো যে কেউ পেতে পারে ৷ এই নিয়ে নওশাদের বক্তব্য, ‘‘স্বাভাবিক নিয়ম এটাই । কিন্তু কোন নির্বাচনী প্রতীক কে পাবে, সেই নিয়ে আবেদন করতে হয় । ফর্ম ফিলাপ করতে হয় । উপনির্বাচন ভোটের একটা অংশ । কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই এটা করা হয়েছে ।’’

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে নওশাদের বক্তব্য

অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সন্তু গঙ্গোপাধ্যায় বারবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করলেও সিবিআই, ইডি কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ উঠছে ৷ এই নিয়ে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, ‘‘কেউ কারও নাম উল্লেখ করলেই কেউ দোষী হয়ে যায় না । তবে যাঁর নাম করা হচ্ছে, তাঁর আগামী ছ’মাসেও কিচ্ছু হবে না ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কালীঘাটের কাকু বলেছিলেন আমার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন । আমার বাবুর কিছু করতে পারবেন না । এত কিছু অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ কিছু হয়েছে ? কোথাও না কোথাও একটা প্রভাব কাজ করছে । চাকরি যে অর্থের বিনিময়ে হয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গের অলিতে গলিতে কান পাতলেই শোনা যাবে । কিন্তু বিষয় হচ্ছে এমন একজনের নাম জড়িয়ে আছে । কোথাও না কোথাও ম্যানেজ করা আছে । ফলে আশার আলো কিছু দেখছি না ।’’

আরও পড়ুন -

TAGGED:

NAUSHAD SIDDIQUI
CALCUTTA HIGH COURT
নির্বাচন কমিশন
উপ নির্বাচন
NAUSHAD SIDDIQUI MOVES CALCUTTA HC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.