SIR শুনানির নোটিশ পেলেন রাজ্যের মন্ত্রী, নওশাদকেও তলব
নির্বাচন কমিশনের তলব পেলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ৷ এসআইআর শুনানিতে ডাকা হল ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দীকীকেও ৷
Published : January 19, 2026 at 3:32 PM IST|
Updated : January 19, 2026 at 3:45 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: তথ্যে 'অসঙ্গতি' থাকায় এসআইআর শুনানিতে ডাকা হল নওশাদ সিদ্দিকীকে ৷ পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনকেও ডাকা হয়েছে শুনানিতে ৷ আগামী 27 জানুয়ারি শুনানিতে হাজিরা দিতে হবে ভাঙড়ের ISF বিধায়ক নওশাদকে। হুগলির জাঙ্গিপাড়া BDO অফিসে শুনানিতে ডাকা হয়েছে তাঁকে। এমনটাই জানা গিয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সূত্রে।
সূত্রের খবর, নওশাদ সিদ্দিকীর নামে অসঙ্গতি রয়েছে বলেই তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। সেই কারণেই তাঁকে সশরীরে হাজির হয়ে নথিপত্র যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাড়াও SIR-এর শুনানিতে ডাকা হয়েছে রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনকেও। নোটিশ পাওয়ার কথা নিজেই জানিয়েছেন, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক। তাজমুল হোসেনের বাবার নামে গরমিল রয়েছে বলেই ডাক পেয়েছেন তিনি। এদিকে তৃণমূল শুনানিতে ডাক পেয়ে বিজেপি বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে হয়রানি করার অভিযোগ তুলে সবর হয়েছেন তাজমুল ৷
গত 16 জানুয়ারি লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি নিয়ে অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এসে স্মারকলিপি জমা দেন নওশাদ। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, শুনানি পর্বে সবচেয়ে বেশি শুনানির নোটিশ পাচ্ছেন সংখ্যালঘু 'মুসলিম'রাই। দ্বিতীয় হচ্ছে, যেসব সংখ্যালঘুদের কাছে শুনানি নোটিশ যাচ্ছে তাঁদের আবার নামের বানান ভুল কিংবা পদবি আগে ছিল পরে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া বিধয়েকের দাবি, একটি পরিবারে চারজন সদস্য থাকলেও শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে 6 জনকে ৷ এভাবে তাঁদের অহেতুক এবং অনৈতিকভাবে হয়রানি করা হচ্ছে বলে তাঁর দাবি।
শুনানিতে ডাক পাওয়া নিয়ে তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "এই মাত্র SIR হেয়ারিংয়ের নোটিশ পেলাম। যে ইলেকশন কমিশনের দ্বারা আমি তিনবারের নির্বাচিত বিধায়ক, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মন্ত্রী এখন সেই ইলেকশন কমিশন SIR এর নামে আমি বৈধ ভোটার কি না তা যাচাই করবে? বাংলায় বিজেপিকে নির্বাচিত করার ইলেকশন কমিশনের সমস্ত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে বাংলার মানুষ।"
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, তখন বিরোধী শিবিরের অন্যতম পরিচিত মুখ নওশাদ সিদ্দিকীকে ঘিরে কমিশনের এই পদক্ষেপ রাজনৈতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এর আগে একাধিকবার শাসকদলের নিশানায় পড়েছেন ভাঙড়ের এই বিধায়ক। 27 তারিখের শুনানি বিধায়ক হাজির হবেন কি না এবং হাজির হলে নিজের স্বপক্ষে কী যুক্তি দেন এবং তারপর কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।