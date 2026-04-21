রণক্ষেত্র ক্যানিং পূর্ব ! আরাবুল ইসলামের গাড়িতে হামলা

ভোটের দিন সাতেক আগে আবারও উত্তেজনা ক্যানিংয়ে ৷ আরাবুল ইসলামের গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ অস্বীকার করেছে বাংলার শাসক শিবির ৷

আরাবুল ইসলামের গাড়িতে হামলা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 3:30 PM IST

ক্যানিং, 21 এপ্রিল: ভোটের মুখে আবারও অশান্ত ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র ৷ আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলামের গাড়িতে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ অস্বীকার করেছে শাসক শিবির ৷

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে দেউলি এলাকায় প্রচারে যাওয়ার সময় আচমকাই আরাবুলের গাড়িতে চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী। প্রার্থীর দাবি, দুষ্কৃতীদের হাতে বন্দুকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র ছিল ৷ ছিল লাঠি থেকে শুরু ইট পাটকেলও ৷ অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় ভাঙচুর। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের কয়েকজন বেশ কিছুটা আহত হয়েছেন ৷

হামলার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ আইএসএফ কর্মীরা বাসন্তী রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা ৷ গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে ৷ অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হন। দাবি, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে ৷ আইএসএফ কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁদের বক্তব্য, বারবার এভাবে হামলার ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়েই তারা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

আরাবুলের দাবি, এই হামলা ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী শক্তিকে ভয় দেখাতেই এই ধরনের হামলা চালানো হচ্ছে। আহত কর্মীদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজনের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লেগেছে ৷

অন্যদিকে, এই ঘটনার পর রাজনৈতিক তরজা চরমে উঠেছে ৷ আইএসএফ নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজ্যের শাসক দলের মদতেই এই হামলা চালানো হয়েছে ৷ যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত পক্ষ। তাঁদের দাবি, আইএসএফ নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা ঘটিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে ৷

ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পর অবশেষে অবরোধ ওঠে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কারা বা কারা এই হামলার সঙ্গে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে বলে খবর। দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

