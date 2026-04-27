প্রচার সেরে ফেরার পথে শওকতের উপর হামলার অভিযোগ, কাঠগড়ায় আইএসএফ

প্রচার সেরে ফেরার পথে শওকতের উপর হামলার অভিযোগ, কাঠগড়ায় আইএসএফ
দ্বিতীয় দফায় ভোট রয়েছে ভাঙড়ে ৷ তার দু'দিন আগে তৃণমূল প্রার্থীর উপর হামলার ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা ৷
Published : April 27, 2026 at 7:38 AM IST
ভাঙড়, 27 এপ্রিল: ভোটের আবহে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় । চালতা বেরিয়া এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সেরে বাড়ি ফেরার পথে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শওকত মোল্লার ওপর হামলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর ।
তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, রবিবার রাতে পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে ৷ এর পিছনে রয়েছে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট । প্রার্থী শওকত মোল্লা সরাসরি আইএসএফের দিকে আঙুল তুলে দাবি করেছেন, ভোটের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে । তাঁর কথায়, "এটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত হামলা । আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে । আমরা ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি । দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে ।"
তিনি আরও জানান, যদি অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা হয়, তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তৃণমূল । এই ঘটনার প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন দলের কর্মী-সমর্থকরা । চালতাবেরিয়া ও সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানানো হয় । এর ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে ।
অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট । দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই । উল্টে তৃণমূলের পক্ষ থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে আইএসএফ নেতৃত্ব । তাদের অভিযোগ, ভোটের আগে সহানুভূতি আদায়ের জন্য এ ধরনের অভিযোগ তোলা হচ্ছে ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।
প্রসঙ্গত, ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে পরিচিত । অতীতেও এখানে একাধিকবার রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে । ফলে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উত্তেজনা ও চাপানউতোর ।
এই ঘটনার পর ফের প্রশ্ন উঠছে ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে ৷ যদিও প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।
তবে রবিবার রাতে শওকত মোল্লার উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে ভাঙড়ে নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র আকার নিচ্ছে । এখন দেখার, পুলিশের তদন্তে ঠিক কী উঠে আসে এবং এই ঘটনার প্রভাব ভোটের ময়দানে কতটা পড়ে ।