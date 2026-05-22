এবার কি কালিম্পং জেলা হাসপাতালে বুলডোজার অভিযান ? স্বাস্থ্যকর্তার চিঠি ঘিরে শোরগোল

হাসপাতাল সূত্রের দাবি, ক্যাম্পাসের প্রায় 13 একরেরও বেশি জমিতে অন্তত 14টি অবৈধ বাড়ি ও দোকান গড়ে উঠেছে ।

Kalimpong District Hospital
কালিম্পং জেলা হাসপাতাল (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 5:49 PM IST

কালিম্পং, 22 মে: কালিম্পং জেলা হাসপাতালকে ঘিরে দীর্ঘদিনের বিতর্ক এবার নতুন মোড় নিল । হাসপাতাল চত্বরে অবৈধ নির্মাণ ও জমি দখলের অভিযোগে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (CMOH) । তাঁর পাঠানো একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, কালিম্পং জেলা হাসপাতালকে ঘিরে চলতে থাকা অনিয়ম ও জমি দখলের অভিযোগ নিয়ে রাজ্যস্তরে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল । এরপরই প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেয় জিটিএ । সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য দফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় । তার পরেই জেলা প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠায় সিএমওএইচ দফতর ।

এই সেই চিঠি (নিজস্ব চিত্র)

CMOH/KPG/2026/388 নম্বর স্মারকে 'হাসপাতাল চত্বর থেকে অননুমোদিত দখলদারদের উচ্ছেদের জরুরি আবেদন' শীর্ষক ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 20 মে 2026 তারিখে কালিম্পং জেলা হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্টের অফিস থেকে পাঠানো KDH 161/2025-26 নম্বর পত্রে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরা হয় । সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, হাসপাতালের জমির উপর একাধিক ব্যক্তি বেআইনিভাবে বসবাস করছেন এবং ব্যবসাও চালাচ্ছেন ।

স্বাস্থ্য দফতরের দাবি, এই অবৈধ দখলের জেরে প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছেন রোগী, তাঁদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষ । হাসপাতালের পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও মর্যাদাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । এতদিন প্রশাসনিক নানা সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যবস্থা নেওয়া না গেলেও, বর্তমানে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছেছে বলেই মনে করছে স্বাস্থ্য দফতর ।

হাসপাতাল সূত্রের দাবি, হাসপাতাল এবং CMOH অফিস সংলগ্ন প্রায় 13 একরেরও বেশি জমিতে অন্তত 14টি অবৈধ বাড়ি ও দোকান গড়ে উঠেছে । সেই সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত তালিকাও জেলা শাসকের দফতরে জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

এদিকে, CMOH এর এই পদক্ষেপে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া “Kalimpong CARE” সংগঠনের অন্দরে। সংগঠনের সদস্যরা এবং এলাকার একাধিক মহিলা গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের অনিয়ম, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যা, ব্লাড ডিসঅর্ডার সেন্টারের পরিকাঠামো এবং জমি দখল ইস্যুতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের একাধিক চেষ্টা সত্ত্বেও এতদিন কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে জেলাশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সরকারি ভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি । তবে বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে, তা স্পষ্ট করে তিনি জানান, অভিযোগের তদন্ত হবে এবং অবৈধ দখলের প্রমাণ মিললে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

এখন গোটা কালিম্পংয়ের নজর একটাই প্রশ্নে, সত্যিই কি জেলা হাসপাতাল চত্বরে উচ্ছেদ অভিযান চালাবে প্রশাসন ? নাকি অন্য অনেক বিতর্কের মতোই এই বিষয়টিও শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক জটিলতার আড়ালে চাপা পড়ে যাবে ?

