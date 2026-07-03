নিজেদের শক্তি বাড়াতে কি তৃণমূলমুখী হচ্ছে কংগ্রেস ? জোরাল প্রশ্ন উঠেছে মালদায়

নিজেদের শক্তি বাড়াতে কি তৃণমূলমুখী হচ্ছে কংগ্রেস ? জোরাল প্রশ্ন উঠেছে মালদায়
তৃণমূলের দিক থেকে রাজ্যের মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এখন সেই তৃণমূলিদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷
Published : July 3, 2026 at 6:02 PM IST
মালদা, 3 জুলাই: গত তিনটি বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ৷ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রমাণ মিলেছে, নিজেদের পুরোনো গড়ে অন্তত মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তারা ৷ এর পিছনে মানুষের তৃণমূল বিরোধিতা যেমন একটি কারণ, অন্যটি অবশ্যই দাঁতে দাঁত চেপে পুরোনো নেতা-কর্মীদের অস্তিত্ব প্রমাণের লড়াই ৷
কিন্তু ছাব্বিশের ভোটে যে তৃণমূলের দিক থেকে রাজ্যের মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এখন যেন সেই তৃণমূলিদেরই মুখের দিকে তাকিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব ৷ অন্তত মালদার মতো জেলায় সেই ছবিই যেন দেখা যাচ্ছে ৷ তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের জন্য যেন দুয়ার খুলে রেখে স্বাগত জানানো হচ্ছে ৷ যদিও বলা হচ্ছে ঝাড়াই বাছাইয়ের পরই ঘাসফুলের লোকজনকে হাত শিবিরে নেওয়া হবে, কিন্তু মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতির বিভিন্ন মন্তব্য আর সিদ্ধান্তের মধ্যে বিস্তর পার্থক্যও লক্ষ্য করা যাচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে দলে নীচুতলার কর্মীরাই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন, তৃণমূলের লোকজনরাই কি গনি খানের মালদায় কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ?
বিধানসভা নির্বাচন শেষ ৷ হইহই করে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি ৷ রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েই একের পর এক সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার ৷ এরই মধ্যে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে৷ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে রান্নার গ্যাসের দাম৷ নতুন রাজ্য সরকার এমন কিছু আইন আনতে চলেছে যা নিয়ে রাজ্যবাসীর প্রশ্ন রয়েছে ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত এসবের বিরুদ্ধে জেলা কংগ্রেস কোনও আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করতে পারেনি ৷ তারা এখন দলের শক্তিবৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে ৷
সেই দৃষ্টিতেই সম্প্রতি যুব তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা বিধানসভা ভোটে গাজোল কেন্দ্রের ঘাসফুল প্রার্থী প্রসেনজিৎ দাসকে নিজেদের দলে যোগদান করিয়েছে কংগ্রেস ৷ জেলা কংগ্রেস সভাপতির দাবি, প্রসেনজিতের হাত শিবিরে যোগদান স্রেফ এক ট্রেলার ৷ তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগদানের ক্ষেত্রে তিনি পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগও তুলেছেন ৷ তাঁর মন্তব্যের ভিত্তিতে জেলার রাজনৈতিক মহল প্রশ্ন তুলেছে, তাহলে কি মালদা জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব মানুষের থেকে দলত্যাগী তৃণমূলের লোকজনের কাঁধের উপর বেশি ভরসা করছে ? এনিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন নীচুতলার কর্মীরা ৷ তাঁরা জানেন, দুর্নীতির নানা তিরে বিদ্ধ তৃণমূলের লোকজন দলে ভিড়লে তাঁদের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবেই সংকটে পড়ে যাবে ৷ এই পরিস্থিতিতে জেলা সভাপতি কী অবস্থান নিচ্ছেন, সেদিকেই তাকিয়ে তাঁরা ৷
প্রসেনজিতের হাত শিবিরে যোগদানের অব্যবহিত পরই ইশা খান চৌধুরী ও মৌসম নুরের সঙ্গে তাঁর ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সেসব ছবিতে কংগ্রেস কর্মীদের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যও চোখে পড়ছে ৷ তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, যে ব্যক্তি কয়েকদিন আগেও ইশা ও মৌসম সম্পর্কে প্রকাশ্যে একাধিক কটু কথা বলেছেন তাঁকে কেন দলে নেওয়া হল? কংগ্রেসের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এসব লোকজনের কী কোনও প্রয়োজন রয়েছে? দলের নেতা-কর্মীদের উপর নেতৃত্বের বিশ্বাস নেই? মানুষ এই তৃণমূলিদের আর বিশ্বাস করে না ৷ সেই কারণেই ভোটে এঁদের বিপর্যয় ঘটেছে ৷ তারপরেও এঁদের কেন জামাই আদরে দলে বরণ করে নিতে হবে?
যদিও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে রাজি নন কংগ্রেসের নীচুতলার নেতা-কর্মীরা ৷ রতুয়ার এক নেতার কথায়, “তৃণমূলের লোকজনের দিকে না তাকিয়ে আমাদের মানুষের দিকে তাকানো প্রয়োজন ৷ মানুষের স্বার্থে আন্দোলন সংগঠিত করা খুব দরকার ৷ এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা তৃণমূলের সঙ্গে আর নেই ৷ তৃণমূলের লোকজন এতদিন মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে ৷ সেই প্রতারকরা কংগ্রেসের সুদিন ফিরিয়ে আনবে? আমাদের উচিত, মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা ৷ এই কথাটা জেলা সভাপতি ও নেতৃত্ব যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই মঙ্গল৷ আমরা তাঁদের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছি ৷”
এ বিষয়ে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার বলেন, “দলের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ঘোষণা করেছেন, কোনও তোলাবাজ, চোর কিংবা দুষ্কৃতি তৃণমূল নেতা-কর্মীর জন্য কংগ্রেসে জায়গা নেই ৷ যাঁরা ভালো তৃণমূলি, তাঁদের জন্য আমাদের দরজা খোলা ৷ আর আমরা আন্দোলনের মধ্যেই রয়েছি ৷ জেলার পাঁচটি ব্লকে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের দাবিতে গতকালই আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে ৷ এই আন্দোলন সার্থক হলে 21 লাখের বেশি মানুষ উপকৃত হবেন ৷ ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া মানুষজনের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে আমাদের সাংসদ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন ৷ আগামীতেও আমাদের একাধিক আন্দোলন কর্মসূচি তৈরি রয়েছে ৷ দলীয় নেতা-কর্মীদের আমরা আশ্বস্ত করছি, তৃণমূলের কারও উপরই আমরা নির্ভর করে নেই ৷ আমরা নিজেদের শক্তিতেই এই জেলায় কংগ্রেসের সোনালি অতীত ফিরিয়ে আনব ৷”
তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য, “দলের পরিস্থিতি এখন খারাপ ৷ মমতাদিকে অনেকেই মানছে না ৷ তারা এখন হয় ঋতব্রত শিবির কিংবা অন্য দলের দিকে ঝুঁকছে ৷ তারা হয়তো ভাবছে, এসব জায়গায় গেলে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে ৷ দলবদলের বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ৷ এনিয়ে আমার কিছু বলার নেই ৷ আর কংগ্রেস কী করবে, সেটা তাদের বিষয় ৷”
বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়ের প্রতিক্রিয়া, “আসলে তৃণমূলের অধিকাংশ নেতা-কর্মী পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছেন ৷ তাই তাঁরা এখন রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য কংগ্রেসে যাচ্ছেন ৷ কিন্তু মানুষকে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি, দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতা-কর্মীরা কংগ্রেসে যান কিংবা সিপিআইএম-এ, হিমালয়ে যান কিংবা ভূমধ্যসাগরে, যেখানেই যান না কেন দুর্নীতি প্রমাণিত হলে তাঁদের সেই জায়গা থেকে টেনে এনে জেলে ভরা হবে ৷ এটা মোদিজির গ্যারান্টি ৷”