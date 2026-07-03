তৃণমূল সরকারের বিরোধিতায় ঘরছাড়া ছিলেন ! প্রতিবাদী ভাওয়াইয়া শিল্পীর গলায় এবার উলটো সুর

তৃণমূল সরকারের বিরোধিতায় ঘরছাড়া ছিলেন ! প্রতিবাদী ভাওয়াইয়া শিল্পীর গলায় এবার উলটো সুর
বিতর্কিত পোস্টের বিষয়ে শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি । তিনি শুধু বলেন, 'ব্যস্ত আছি । এনিয়ে এখন কিছু বলব না।'
Published : July 3, 2026 at 3:06 PM IST
কোচবিহার, 3 জুলাই: বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে সরকার বিরোধী গান লিখে শাসকদলের রোষানলে পড়েছিলেন কোচবিহারের শীতলকুচির ভাওয়াইয়া শিল্পী মণীন্দ্র বর্মন । তৎকালীন শাসকদলের নেতাদের হুমকিতে তাঁকে বাড়িছাড়া হতে হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে ৷ তাঁর সঙ্গে বিজেপির সখ্যতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বিস্তর ৷ সেই শিল্পীর মুখেই এবার উলটো সুর ! সোশাল মিডিয়ায় সেই ভাওয়াইয়া শিল্পীরই সাম্প্রতিক ফেসবুক পোস্টকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা ।
নিজের ফেসবুক পোস্টে কোনও রাজনৈতিক দলের উদ্দেশে পরিষ্কার ভাবে কিছু বলেননি শিল্পী মণীন্দ্র বর্মন ৷ তবে পোস্টে তাঁর লেখায় রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকারকেই নিশানা করা হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
ফেসবুক পোস্টে কোচবিহারের শিল্পী মণীন্দ্র বর্মন লিখেছেন, "কী চেয়েছিলাম আর কী পাচ্ছি ! প্রয়োজনে আবার লিখব, আবার মুখ খুলব । বুথ, অঞ্চল, ব্লক থেকে জেলা সর্বত্র কালো মেঘের ছায়া ।" শিল্পীর এই পোস্টের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ তাহলে কি বিজেপির প্রতি মোহভঙ্গ হল ভাওয়াইয়া শিল্পীর ? তিনি কি বর্তমান শাসকদলের কাজকর্মে সন্তুষ্ট নন ?
যদিও পোস্টে তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ করেননি ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁর পোস্টে বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে পদ্ম শিবিরকেই নিশানা করেছেন তিনি ৷ বিতর্কিত এই পোস্টের বিষয়ে শিল্পী মণীন্দ্র বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্পষ্ট কোনও মন্তব্য করতে চাননি । তিনি শুধু বলেন, "ব্যস্ত আছি । এনিয়ে এখন কিছু বলব না ।"
অপরদিকে, শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক সাবিত্রী বর্মন বলেন, "মণীন্দ্র বর্মন বিজেপির কোনও কর্মী বা সদস্য নন । তিনি ফেসবুকে যা লিখেছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত মতামত । এর সঙ্গে বিজেপি দলের কোনও সম্পর্ক নেই ।"
এর আগে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে নিয়োগ দুর্নীতি, আরজি কর কাণ্ড-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর প্রতিবাদী গান ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল । অভিযোগ, তাঁর সেই বক্তব্যগুলির জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের রোষানলে পড়ে তাঁকে বাড়ি ছাড়া হতে হয় বলে অভিযোগ । সেই সময়ই বিজেপি নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়েও চর্চা চলে ৷ তারপর রাজ্যে পালাবদলের দু'মাসের মাথায় ভাওয়াইয়া শিল্পীর এই বিতর্কিত পোস্ট যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ ।