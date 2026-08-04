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বন্দেমাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক? জনস্বার্থ মামলায় কী বলল হাইকোর্ট

16 সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে । তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কী অবস্থান তা জানাতে হবে আদালতকে ।

ETV BHARAT
কলকাতা হাইকোর্ট (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 4, 2026 at 6:46 PM IST

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কলকাতা, 4 অগস্ট: জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বন্দেমাতরম গাওয়া কি বাধ্যতামূলক ? কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া এই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের হলফনামা তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট । 16 সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে । তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কী অবস্থান তা জানাতে হবে আদালতকে ।

উল্লেখ্য, রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোতেও বন্দেমাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের মাদ্রাসা দফতর । এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন সমাজকর্মী সৌরভ দত্ত । সেই মামলাতেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে । তবে আপাতত সরকারি সিদ্ধান্তে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দেয়নি আদালত ।

মামলার শুনানিতে, মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দেমাতরমের দুটি স্তবক লিখেছিলেন একটি জার্নালে । পরে আনন্দমঠ উপন্যাসে বাকি স্তবকগুলো যুক্ত করেছিলেন । যার জন্য বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল । আবেদনকারীর বক্তব্য, কেউ যদি স্বেচ্ছায় গাইতে চায় গাইবে । কিন্তু জোরপূর্বক কাউকে গাইতে বলা যায় না । দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃতি তাতে নষ্ট হবে ।"

একথা শুনে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, "আপনি কী চাইছেন ? এই নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ কি আদালত দিতে পারে ? আপনি একজন সমাজকর্মী, আপনি কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ? কেন্দ্রের হলফনামা ছাড়া, তাদের বক্তব্য না-জেনে এই নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয় ।"

মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য তখন বলেন, "ততদিন এটা বাধ্যতামূলক না-করা হোক । দ্বিতীয় মামলা দায়ের করার পর রাজ্যের মাদ্রাসা দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, সকালের প্রেয়ারে সমস্ত মাদ্রাসায় বন্দেমাতরম গাইতে হবে ।"

তবে বিচারপতি তখন বলেন, "হাজার হাজার খ্রিস্টান স্কুলের প্রেয়ারেও গাওয়া হয় । এতে কি আকাশ ভেঙে পড়বে ?" জবাবে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে । অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম আমরা ।"

বিকাশরঞ্জন একথা বললেও বিচারপতি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে রাজি হননি ৷ তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয় । যদি কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হয়, তবে আদালতকে জানাবেন ।"

তখন বিকাশরঞ্জন বলেন, "কাউকে যদি জেলে পাঠানো হয় কী হবে ? জেলে পাঠানোর পর মামলা শোনা হবে ?" তাঁর এই প্রশ্নের পর কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, "এটি জনস্বার্থ মামলা নয় । পাবলিসিটি ওরিয়েন্টেড লিটিগেশন । সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এই ধরনের জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করা উচিত নয় । একটা নির্দিষ্ট গ্রুপের জন্য সরকারের কোনও নীতি পরিবর্তন করা যায় না । যিশু খ্রিস্টকে কৃষ্ণ ভেবে আমার মা-ও প্রণাম করতে বলেছিলেন ছোটবেলায় । তাতে কী হয়েছে ? মতাদর্শগত ডিবেট নিয়ে জনস্বার্থ মামলা হতে পারে না ।"

তিনি আরও বলেন, "বন্দেমাতরম গানকে জনপ্রিয় করার জন্যই কেন্দ্র সব স্কুল, মাদ্রাসাতে এই গীত গাইতে নির্দেশ দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে । এটা কাউকে বাধ্যতামূলক ভাবে গাইতে বলা হয়নি । তবে এ ব্যাপারে কেন্দ্র সরকারের কী বক্তব্য সেটা হলফনামা দিয়ে জানাতে সময় দেওয়া হোক ।"

এই সময় এজলাসে উপস্থিত আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, "সংসদে এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল । একজন মুসলিম সাংসদও এর পক্ষে নয় । এটা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সার্বভৌমত্বে আঘাত করবে । একজন 10 বছরের শিশু কী করে বলবে, না আমি এই গান গাইব না ।"

সবপক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর এবিষয়ে কেন্দ্রকে হলফনামা দিতে বলেছে আদালত ৷

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VANDE MATARAM
VANDE MATARAM MANDATORY
বন্দেমাতরম
কলকাতা হাইকোর্ট
CALCUTTA HIGH COURT

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