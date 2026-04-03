নিজেকে অন্তরালে রাখতেই নিখোঁজ পরিচালক উৎসব? কী বলছেন স্ত্রী মৌপিয়া

নিজেকে অন্তরালে রাখতেই নিখোঁজ পরিচালক উৎসব? কী বলছেন স্ত্রী মৌপিয়া
কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন বলে বাড়ি থেকে বের হন পরিচালক-চিত্রনাট্যকার । দুপুরে স্ত্রী মৌপিয়ার সঙ্গে তাঁর ফোনে কথাও হয় ।
Published : April 3, 2026 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ চিত্রনাট্যকার-পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায় । ব্যাংকের কাজে গতকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখনও বাড়ি ফেরেননি তিনি । আনন্দপুর থানায় মিসিং ডায়েরি করেছেন তাঁর স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় । ইতিমধ্যেই পরিচালকের খোঁজে তদন্তে নেমেছে আনন্দপুর থানার পুলিশ ।
উৎসবের স্ত্রী এদিন ইটিভি ভারতকে জানান, "উৎসব বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ব্যাংকের কাজে । নিমতার পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে রয়েছে পরিচালকের প্রয়াত বাবা-মায়ের অ্যাকাউন্ট । 2019-এ বাড়ি বিক্রি করে ওঁরা চলে আসেন রুবি সংলগ্ন হ্যাপি নুক আবাসনে । কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি ওখানেই পড়ে আছে । ব্যাংকের কিছু কাজ নিয়েই এদিন নিমতায় যান উৎসব ।" এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী । সঙ্গে নিয়ে যান প্রয়াত বাবার ফোন । কেননা নিজের ফোনে মৌপিয়া এবং উৎসবের রেজিস্ট্রি বিবাহ সংক্রান্ত একটি ওটিপি আসার কথা ।
মৌপিয়ার দাবি, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন বলে বাড়ি থেকে বের হন পরিচালক-চিত্রনাট্যকার । দুপুরে মৌপিয়ার সঙ্গে তাঁর কথাও হয় । তখনও নাকি ব্যাংকের ভিতরেই ছিলেন উৎসব । এরপর থেকেই ফোন সুইচড অফ । তারপর আর কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যায়নি তাঁর সঙ্গে ।
মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমার ওঁর সঙ্গে শেষ কথা 2 টো 22 নাগাদ হয়েছিল ভেবেছিলাম । তবে,লালবাজার বলছে, আমার নাকি শেষ কথা 3টে 15-তে হয়েছে ৷ আমার সেটা মাথায় ছিল না । বাড়ি থেকে বলে বেরোয় যে ব্যাংকে যাচ্ছি, টাকা তুলতে, চেক বই তুলতে । ওরা নিমতার বাড়ি 2019 সালে বিক্রি করে দিলেও বাবা-মায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা ওখানেই আছে । লকারও ওখানেই । দুপুরবেলা বলল বাড়ি আসছে । তারপর আবার যখন ফোন করি দেখি সুইচড অফ । আমি ভাবলাম যে হয়তো কোনও প্রোডিউসারের কাছেও যেতে পারে । তারপর বাড়ি আসবে । রাত আটটা বেজে গেল তখনও যখন ফেরেনি আর ফোনটাও বন্ধ তখন ভয় পাই। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আনন্দপুর থানায় ডায়েরি করতে আসি । তখন ডায়েরি করা যায়নি । আজ করেছি মিসিং ডায়েরি ।"
তিনি আরও জানান, "গতকাল উৎসবের অ্যাক্সিস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 40 হাজার টাকা তোলা হয়েছে । তার মেসেজ উৎসবের ফোনে এসেছে । যেটা ও ফেলে রেখে গেছে ৷ সেই ফোনের সঙ্গে ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিংক করা । এরপর যদি পিএনবি থেকেও টাকা তোলে তা হলে তো আরও টাকা আছে ওর কাছে । এরপর যদি সোনাও তোলে ওই অ্যাকাউন্টের লকার থেকে, আমি জানি না কী করেছে । আজ সকালে দেখি ওর ল্যাপটপটাও নেই ঘরে । তার মানে সেটাও নিয়ে বেরিয়েছে । ব্যাংকে ল্যাপটপ কোন কাজে লাগবে ! তবে যদি কোনও প্রযোজকের কাছে যাওয়ার থাকে তা হলে লাগতে পারে ।"
উৎসবের নিজে থেকেই নিজেকে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্তও উড়িয়ে দিতে পারছেন না তাঁর স্ত্রী মৌপিয়া । বলেন, "বহুদিন ধরে একটা সাইবার অ্যাটাক হচ্ছিল ওর । তাতে ওর ইমেজ নষ্ট হচ্ছিল । এ ছাড়া বাবা-মা পরপর চলে যান । তাতেও একটা স্ট্রেস ছিল ওর মনে । জানি না নিজেকেই নিজে সরিয়ে রাখতে চাইছে কি না, সেই সন্দেহও উড়িয়ে দিতে পারছি না । না হলে খারাপ কিছু ঘটে গেলে তো খবর আসত আমার কাছে । উৎসব জানে ওর ফোন না এলে আমি কী করতে পারি ।"
দাম্পত্যে কোনও সমস্যা এসেছিল কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমাদের মধ্যে কোনও সমস্যা ছিল না । মাত্র এক মাস পেরিয়েছে আমাদের বিয়ে । গত 21 ফেব্রুয়ারি আমাদের সামাজিক বিয়ে হয় । আমি তো অন্তত সম্পর্কটা সুন্দর রাখার চেষ্টাই করি সবসময় । ওর মা যখন ক্যানসারে আক্রান্ত, লড়াই চলছে, আমি পাশে ছিলাম সর্বদা । অনীক দত্তর ওখানে আমাদের আলাপ, গাঢ় বন্ধুত্ব, তারপর বিয়ে । মা-বাবা দুজনকে উৎসব হারানোর পর আমি আর ওকে একা থাকতে দিইনি ।..."
জানা গেল, বাবা কিংবা মায়ের কূলে সেরকম আত্মীয়স্বজন নেই উৎসবের । যেটুকু আছে সেখানেও খোঁজ নিয়েছেন মৌপিয়া । বন্ধুবান্ধবদের কাছেও খোঁজ নিয়েছেন । কিন্তু কোথাও যাননি উৎসব । তা হলে একজন জলজ্যান্ত মানুষ প্রকাশ্য দিবালোকে কোথায় হারিয়ে গেলেন ? প্রশ্ন উঠছে । রহস্য তীব্র হচ্ছে । উল্লেখ্য, আজ গুড ফ্রাইডের ছুটি । ফলে নিমতার পিএনবি'ও বন্ধ । তাই সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজও চেক করা যায়নি এখনও । তবে এই অ্যাকাউন্টের নম্বর চাওয়া হয়েছে মৌপিয়ার কাছে । সেখান থেকে কোনও টাকা তোলা হয়েছে কি না খতিয়ে দেখবে পুলিশ।
উৎসব মুখোপাধ্যায় তাবড় তাবড় পরিচালকদের তালিকায় এখনও নাম লেখাতে না-পারলেও স্বাধীনভাবে ছবি তৈরি, শর্ট ফিল্ম ও চিত্রনাট্য লেখার জগতে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন । ধীরে ধীরে জমি তৈরি করছিলেন ইন্ডাস্ট্রিতে । শান্ত এবং স্বল্পভাষী উৎসব কাজেও অত্যন্ত মনোযোগী বলে জানা যায় । 'বরুণবাবুর বন্ধু', 'ভবিষ্যতের ভূত'-এর মতো সিনেমার গল্প লিখেছেন তিনি । একজন সৃজনশীল মানুষ এভাবে তিনি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে শিল্পীমহলে । পরিবারের আবেদন, যদি কেউ তাঁকে কোথাও দেখে থাকেন বা কোনও তথ্য জানেন, তবে যেন দ্রুত জানানো হয় । ব্যাংকে ঢোকার পর ঠিক কী হল যে তখন থেকেই তিনি অধরা ? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ।