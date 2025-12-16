ETV Bharat / state

যুবভারতীর ‘ছায়া’ গঙ্গাসাগরে: ভিআইপি সংস্কৃতিতে ‘না’ মুখ্যমন্ত্রীর

মেসি-কাণ্ডে মঙ্গলবার একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার৷ কঠোর বার্তা দিতেই কি এই প্রশাসনিক ঝাঁকুনি দেওয়া হল?

MAMATA BANERJEE
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 16, 2025 at 9:16 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা এবং পুলিশি ব্যর্থতার জেরে গোটা দেশ এক নজিরবিহীন অধ্যায়ের সাক্ষী থেকে ছিল। এরপর আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনে যে তোলপাড় শুরু হয়েছে, তাকে কেবল একটি ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ হিসেবে দেখছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের মতে, মেসির অনুষ্ঠানের অব্যবস্থাপনা আদতে রাজ্য সরকারের কাছে একটি বড়সড় সতর্কবার্তা বা ‘ওয়েক-আপ কল’। যার জেরে একদিকে যেমন ক্রীড়ামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং শীর্ষ পুলিশকর্তাদের শোকজ করার মতো নজিরবিহীন প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হয়েছে, তেমনই আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা এবং বিশ্ব ইজতেমার মতো মেগা ইভেন্টগুলির আগে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ভিআইপি সংস্কৃতি’ সমূলে উৎপাটনের কড়া বার্তা দিয়েছেন।

ভিআইপি সংস্কৃতি বনাম জননিরাপত্তা

প্রশাসনিক মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, শনিবারের বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ ছিল ভিআইপি পাস ও বিশেষ অতিথিদের অত্যধিক সুবিধা দেওয়ার প্রবণতা, যার ফলে সাধারণ দর্শকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে সোমবার গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর ‘নো ভিআইপি কালচার’-এর নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এক আধিকারিকের কথায়, “সল্টলেকের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, গঙ্গাসাগরে লালবাতির দাপট বা ভিআইপিদের জন্য সাধারণ পুণ্যার্থীদের আটকে রাখা - এর কোনোটিই বরদাস্ত করা হবে না। শনিবারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে সরকার কোনোভাবেই চাইছে না, তা তাঁর শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট ছিল।”

কেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পদত্যাগ গ্রহণ এবং ডিজি বা পুলিশ কমিশনারের মতো শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এত দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হল? এই নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা পলিটিকাল সায়েন্সের প্রফেসর রাজু রায়ের মতে, এর পেছনে রয়েছে সুগভীর রাজনৈতিক কৌশল।

তাঁর বক্তব্য, “সামনেই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন। মেসির মতো আন্তর্জাতিক আইকনের অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা বিরোধীদের হাতে বড় রাজনৈতিক অস্ত্র তুলে দিয়েছে। দল বা সরকার এই দায় ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তাই সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কঠোর পদক্ষেপ করে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, প্রশাসনিক গাফিলতি বা ভিআইপি কালচার - শাসক দলের প্রভাবশালী নেতা বা শীর্ষ আমলা, কেউই জবাবদিহির ঊর্ধ্বে নন। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ প্রশমন এবং দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায় রাখতেই এই ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ প্রয়োজন ছিল।”

তিনি আরও মনে করছেন, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমারকে শো-কজ নোটিশ পাঠানোর ঘটনা প্রশাসনিক মহলে বিরল। ক্রীড়া সচিব রাজেশ কুমার সিনহাকে শো-কজ এবং ডিসি (নিরাপত্তা) অনীশ সরকারকে সাসপেন্ড করার মধ্য দিয়ে নিচুতলার কর্মীদের কাছেও কড়া বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক এমনটা মনে করছেন, আগামী 2 জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা বিশ্ব ইজতেমা এবং মকর সংক্রান্তির গঙ্গাসাগর মেলা - এই দুই ইভেন্ট সরকারের কাছে এখন ‘লিটমাস টেস্ট’। 34 বছর পর রাজ্যে ফিরছে ইজতেমা, যেখানে প্রায় 18 লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। অন্যদিকে গঙ্গাসাগরেও লক্ষাধিক পুণ্যার্থী হবে। শনিবারের ঘটনার পর পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর আস্থা কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছে। সেই আস্থা ফেরাতেই এই ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা বলা হয়েছে।

শনিবারের ঘটনার প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়ক বলছেন, “মেসির ইভেন্ট আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, ওই ব্যবস্থাপনার কিছু ভুল ছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদক্ষেপ স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি মানুষের জন্য কাজ করেন। কোথাও যদি ভুল হল, তার মন্ত্রিসভার সদস্য হোক বা আমলা কারও সঙ্গে আপোষ করেন না।”

অন্যদিকে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজধর্ম পালন করেছেন। যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন। সরকার যা ব্যবস্থা নিচ্ছে, জানিয়ে দিয়েছে। সিপিএম জমানায় 1980 সালের 16 অগস্ট ইডেনে 16 জনের মৃত্যু বা 1996 সালে ইডেন বিশৃঙ্খলা, বাম সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। যদিও এবার যুবভারতীতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র থাকার সম্ভাবনা প্রবল, তবু মুখ্যমন্ত্রী যথাযথ তদন্ত করিয়ে রাজধর্ম পালন করেছেন। এটা একমাত্র তিনিই করেন।’’

সব মিলিয়ে, যুবভারতীর বিশৃঙ্খলা কেবল একটি ক্রীড়া ইভেন্টের ব্যর্থতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; তা রাজ্যের প্রশাসনিক মানচিত্রে বড়সড় পরিবর্তনের অনুঘটক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

