পৃথক কামতাপুরের দাবিতে কেএসডিসি-কে সামনে রেখে কি শক্তিবৃদ্ধি করতে চাইছে কেএলও
কেএসডিসি সরব কেএলও-র জন্য ৷ কেএসডিসি-র হয়ে প্রতিবাদ কেএলও প্রধান জীবন সিংয়ের ৷ কিসের ইঙ্গিত ? অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 3, 2026 at 8:29 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 সেপ্টেম্বর: নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন ৷ সংক্ষেপে কেএলও ৷ রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা কি আবার সক্রিয় হতে চাইছে ? জলপাইগুড়িতে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার পর তেমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ যা নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে ৷ সিপিএম মনে করছে এর নেপথ্য়ে বিজেপির হাত থাকতে পারে ৷ আবার তৃণমূল কংগ্রেসের মত, বর্তমান রাজ্য সরকারই এর জন্য দায়ী ৷
কেএসডিসি-র আড়ালে কেএলও ?
দীর্ঘদিন থেকেই উত্তরবঙ্গকে নিয়ে পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবি করে আসছে কামতাপুর পিপলস পার্টি এবং কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি ৷ সম্প্রতি তৈরি করা হয় আরও একটি সংগঠন কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি) ৷ কামতাপুর রাজ্য তৈরি এবং কামতাপুরী ভাষাকে অষ্টম তফসিলে যুক্ত করার দাবিতে এই সংগঠনের ব্যানারে নতুন করে আন্দোলন গড়ে তুলছে একটি গোষ্ঠী । সম্প্রতি তারা জলপাইগুড়িতে এই নিয়ে মিছিলও করে ৷
কেএলও-র সঙ্গে কেএসডিসি-র আপাতত দৃষ্টিতে কোনও যোগ নেই ৷ তবে তাদের দাবিটা একই ৷ কয়েক দশক আগে পৃথক রাজ্যের দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য কেএলও তৈরি হয়েছিল ৷ যে সংগঠনের প্রধান জীবন সিং ৷ প্রচুর নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই সংগঠন ৷ একবিংশ শতকের শুরুর দিকে ভারত-ভুটান সেনার যৌথ অভিযানে কেএলও কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ৷ সেই সময় থেকেই পলাতক জীবন সিং ৷ 2015 সালে এই সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
কেএসডিসি-র পথ কেএলও-র মতো সশস্ত্র নয় ৷ তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাদের নেতৃত্বের সঙ্গে জীবন সিংয়ের বৈঠকের ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে যে মিছিল করেছে, সেই মিছিল থেকেও জীবন সিংয়ের সমর্থনে আওয়াজ উঠেছে ৷ জীবন সিংকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে কামতাপুরের দাবি পূরণের জন্য সরব হয়েছেন কেএসডিসি নেতৃত্ব ৷
এখান থেকেই প্রশ্ন উঠেছে যে, তাহলে কি কেএসডিসি-কে সামনে রেখে নতুন করে সক্রিয় হতে চাইছে কেএলও ? যেহেতু ওই সংগঠন নিষিদ্ধ, তাই কি কেএসডিসি-র মতো একটি সংগঠন তৈরি করা হল ? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর কেউই দিতে চাইছেন না ৷ তবে জীবন সিংকে ফেরানোর দাবিতে সরব অনেকেই ৷
কী বলছেন আন্দোলনকারীরা ?
কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি তপতী রায় মল্লিক বলেন, ‘‘আমাদের মূল দাবি শান্তিচুক্তি ৷ তা এখনও হল না । কেএলও প্রধান জীবন সিং-কে কেন্দ্রীয় সরকার আশ্রয় দিয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করার দাবি আমরা জানাচ্ছি । সেই সঙ্গে আমাদের দাবিগুলো নিয়ে সরকার আলোচনা করুক ।’’
কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক দীপ্তি রায় বলেন, ‘‘একটা ষড়যন্ত্র চলছে । শান্তিচুক্তি তিন বছর ধরে হচ্ছে না । জীবন সিং-এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা করুক । আমরা শান্তি চুক্তি চাইছি । সরকার আমাদের দেখুক এটাই চাই ।’’
অন্যদিকে কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিং-এর একদা ছায়াসঙ্গী এবং কেএলও লিঙ্কম্যান মহিলা (নারী) মঞ্চ সমন্বয় কমিটির নেত্রী জোৎস্না রায় বলেন, ‘‘সরকার যদি জীবন সিং-এর দাবি পূরণ করে, তিনি যদি সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসেন, তাহলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই । যদি সরকার জীবন সিং-এর দাবি মেনে নেয়, একজন বিপ্লবী যদি সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসে, আসুক ।’’
কেএসডিসি-র পাশে জীবন সিং
কেএসডিসি-র মিছিলে যেমন জীবন সিংয়ের সমর্থনে স্লোগান উঠছে, জীবন সিংয়ের ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যানারে, ঠিক তেমনই জীবন সিংও যে কেএসডিসি-র পাশে রয়েছে, তার ইঙ্গিত মিলেছে বুধবার ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন ৷ সেখানে কেএসডিসি-র উপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন ৷
যে ঘটনা নিয়ে জীবন সিং সরব হয়েছেন, সেই ঘটনাটি আবার ঘটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে ৷ কৃষ্ণ দাসকে জলপাইগুড়িতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে চিনতেন স্থানীয় মানুষ ৷ কিন্তু তৃণমূলের হার ও বিজেপির সরকার তৈরি হওয়ার পর থেকে কৃষ্ণ দাসের কোনও খবর নেই ৷ এর মধ্য়ে প্রকাশ্যে হেনস্তার শিকার হয়েছেন কৃষ্ণ দাসের মেয়ে ৷ বুধবার তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে যায় কেএসডিসি নেতৃত্ব ৷
অভিযোগ, সেখানে বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের জয়ী সদস্যরা ছিলেন ৷ তাঁদের তৃণমূল থেকে কেএসডিসি-তে যোগদান করানো হয় ৷ এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ধুন্ধুমার বেঁধে যায় ৷ ঘটনাস্থলে চলে যায় বিজেপি ৷ তারা যোগদানে বাধা দেয় ৷ পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশও যায় সেখানে ৷ পুলিশ গিয়ে এই যোগদান কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে এবং কেএসডিসি নেতৃত্বকে হেনস্তা করেছে বলে অভিযোগ ৷
এই ঘটনা নিয়ে জীবন সিংয়ের প্রতিবাদ বার্তা নতুন জল্পনা তৈরি করেছে ৷ তাহলে কি জীবন সিং এবার রাজনৈতিকভাবে কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে সরব হতে চাইছেন ? সেই কারণেই তিনি কেএসডিসি-কে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে চাইছেন ? এটা কি রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও চিন্তার বিষয় হবে ?
কী বলছেন রাজনৈতিক নেতারা ?
সিপিএম সরাসরি বিজেপিকে এই নিয়ে কাঠগড়ায় তুলেছে ৷ সিপিএমের জলপাইগুড়ির জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্র বলেন, ‘‘বিজেপি দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছে । এর জন্য যারা ভাগ করতে জানে, তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে রেখে কাজটা করছে । দেশের সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব সরকারের । ঐক্য রক্ষার দায়িত্ব আমাদের । বিভেদের রাজনীতি বিজেপি চালিয়ে যাচ্ছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের কর্মীদের আগেও মারা হয়েছে । জীবন সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে । বামপন্থীদের জন্ম হয়েছে মানুষের জন্য বলিদান দেওয়ার জন্য । আমাদের রক্ত আগেও গিয়েছে ৷ আগামীতেও যাবে । আমাদের অনেক জীবন যাবে । সংবিধান ও মানুষকে রক্ষা করতে আমাদের বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে । তারা রাজনীতির জন্য ভাগাভাগি করছে ।’’
এদিকে মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বিকাশ মালাকার বলেন, ‘‘আমরা রাজবংশী সম্প্রদায়কে সম্মান করি । আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করি । নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের চিফ মাঝে মধ্যেই বিবৃতি দিয়ে থাকেন । আমরা যখন সরকারে ছিলাম, তখনও তিনি সরকার বিরোধী বিবৃতি দিয়েছেন । এখনও সরকারের সময়ে বিবৃতি দিচ্ছেন । জীবন সিং কেএসডিসি-কে সামনে রেখে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সরকারের সময়ে কোনও জঙ্গি সংগঠন মাথাচাড়া দিতে পারেনি । কিন্তু নতুন সরকার আসার পর একটা মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে । কেএসডিসি একটা রাজনৈতিক দল ৷ কিন্তু সেই দলে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের নেতার ছবি নিয়ে যখন মিছিল করে, তখন দেখে আমাদের কষ্ট হয় । নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের নেতার ছবি নিয়ে ঘুরছে এটা ভয়ঙ্কর বিষয় । এটা সঠিক ভাবে দেখছি না । আমরা জানি ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার শক্ত হাতেই সিদ্ধান্ত নেবে, যাতে এমন জঙ্গি সংগঠন আর মাথা চাড়া দিতে না পারে ।’’
অন্যদিকে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বুবাই কর বলেন, ‘‘নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের নেতার জীবন সিং ছবি নিয়ে মিছিল করছেন । জঙ্গি সংগঠনের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন ৷ এটা আইন বিরোধী । আমরা কোনও জাতিবাদে বিশ্বাস করি না ।আমরা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী । আমাদের প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেন - সবকা সাথ সবকা বিকাশ । কেউ কেউ চাইছেন সংবিধানকে না মেনে সংবিধান বিরোধী কিছু কথাবার্তা বলে মানুষের ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে একটা উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি করতে । এর পেছনে কে আছে, প্রশাসনের উচিত তাকে খুঁজে বের করা ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা সবাইকে বলব, সমস্ত জাতি সম্প্রদায়কে বলব ভারতবর্ষের সংবিধান বিরোধী-আইন বিরোধী, এমন কাজ যেন না করা হয় । কারণ এই সমস্ত কথাবার্তা, সরকারকে হুঙ্কার, প্রশাসনকে হুঙ্কার - এটা সংবিধান মান্যতা দেয় না । তাই এই বিষয়গুলি যাঁরা করছেন, তাঁদের সচেতন হওয়া উচিত । আর জীবন সিং-এর বিষয়ে সরকার কী করছে, তা আমার জানা নেই ৷’’
কেএলও-র অতীত
1993 সালের 28 ডিসেম্বর কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা কেএলও-র জন্ম হয় ৷ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে কামতাপুরের দাবি আদায়ই ছিল তাদের লক্ষ্য ৷ উত্তরবঙ্গে কামতাপুর ভাষা ও রাজ্যের দাবিতে একটা সময় জীবন সিং-এর নেতৃত্বে হাতিয়ার তুলে নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নেমেছিলেন প্রচুর মানুষ ।
সংগঠন তৈরি হওয়ার ছ’বছর পর 1999 সাল থেকে এই সংগঠনটি উত্তরবঙ্গ ও অসমে নাশকতা শুরু করে ৷ আলিপুরদুয়ার চৌপথীতে সাইকেল বোমা বিস্ফোরণ, বারোবিশাতে বাসে বোমা বিস্ফোরণ, 2006-এ বেলাকোবাতে দার্জিলিং মেলে বোমা বিস্ফোরণ, ধূপগুড়িতে সিপিএম পার্টি অফিসে গুলি চালানো, ময়নাগুড়িতে নিতাই দাসকে স্কুলে গুলি করে মারার অভিযোগ ওঠে তাদের বিরুদ্ধে ৷ ফলে একটা সময় কেএলও শুধু শাসক দলের নেতাদের খুন করার একটা বাহিনীতে পরিণত হয় ৷
তাদের বিরুদ্ধে 2003 সালের 15 ডিসেম্বর থেকে 2004 সালের 15 জানুয়ারি পর্যন্ত অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট চালানো হয় ৷ ভারত ও ভুটানের সেনা যৌথভাবে একমাস ধরে এই অভিযান চালায় ৷ ভুটানে কেএলও জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । অনেকে নিহত হয়েছিল ৷ অনেকে গ্রেফতার হয়েছিল ৷ অনেকে আবার আত্মসমর্পণ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসে ৷ কিন্তু নাগাল পাওয়া যায়নি জীবন সিংয়ের ৷ সেই সময় থেকেই তিনি পলাতক ৷ এখনও শুধু ভিডিয়ো বার্তা বা ছবি দিলেই তাঁকে দেখা যায় ৷
তবে তার পরও কেএলও-র সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল ৷ তার প্রমাণ মেলে 2006 সালে ৷ যখন তারা বেলাকোবাতে দার্জিলিং মেলে বোমা বিস্ফোরণ করে ৷ আবার 2013 সালের 26 ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির বজরাপাড়া সেতুতে বোমা বিস্ফারণ ঘটায় কেএলও ৷ ওই বিস্ফোরণে ছ’জনের মৃত্যু হয় ৷ তার পরই 2015 সালের 11 নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কেএলও-কে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন বলে ঘোষণা করে ।
তার পর আর সেভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি কেএলও-কে ৷ জীবন সিংয়ের ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ্য়ে এলেই কেএলও-র সক্রিয়তা টের পাওয়া যায় ৷ কিন্তু তিনি এখন কোথায় ? অনেকে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারই দিল্লিতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে জীবন সিংকে ৷ পালটা প্রশ্ন ওঠে, একজন জঙ্গিনেতাকে আশ্রয় দিয়ে কী লাভ কেন্দ্রের ? বিশেষ করে অপারেশন ফ্ল্যাশ আউটের পরও যে সংগঠন আবারও নাশকতা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
তবে জীবন সিং যেখানেই থাকুন, তাঁকে যেই আশ্রয় দিয়ে থাকুক, তিনি যদি আবার ঘুরপথে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন শক্তি হওয়ার চেষ্টা করেন, সেক্ষেত্রে তার প্রভাব কী পড়বে, সেটাই এখন দেখার !