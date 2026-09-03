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পৃথক কামতাপুরের দাবিতে কেএসডিসি-কে সামনে রেখে কি শক্তিবৃদ্ধি করতে চাইছে কেএলও

কেএসডিসি সরব কেএলও-র জন্য ৷ কেএসডিসি-র হয়ে প্রতিবাদ কেএলও প্রধান জীবন সিংয়ের ৷ কিসের ইঙ্গিত ? অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷

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কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)-র মিছিল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 8:29 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 3 সেপ্টেম্বর: নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন ৷ সংক্ষেপে কেএলও ৷ রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা কি আবার সক্রিয় হতে চাইছে ? জলপাইগুড়িতে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার পর তেমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ যা নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে ৷ সিপিএম মনে করছে এর নেপথ্য়ে বিজেপির হাত থাকতে পারে ৷ আবার তৃণমূল কংগ্রেসের মত, বর্তমান রাজ্য সরকারই এর জন্য দায়ী ৷

কেএসডিসি-র আড়ালে কেএলও ?

দীর্ঘদিন থেকেই উত্তরবঙ্গকে নিয়ে পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবি করে আসছে কামতাপুর পিপলস পার্টি এবং কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি ৷ সম্প্রতি তৈরি করা হয় আরও একটি সংগঠন কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি) ৷ কামতাপুর রাজ্য তৈরি এবং কামতাপুরী ভাষাকে অষ্টম তফসিলে যুক্ত করার দাবিতে এই সংগঠনের ব্যানারে নতুন করে আন্দোলন গড়ে তুলছে একটি গোষ্ঠী । সম্প্রতি তারা জলপাইগুড়িতে এই নিয়ে মিছিলও করে ৷

পৃথক কামতাপুরের দাবিতে কেএসডিসি-কে সামনে রেখে কি শক্তিবৃদ্ধি করতে চাইছে কেএলও ? (ইটিভি ভারত)

কেএলও-র সঙ্গে কেএসডিসি-র আপাতত দৃষ্টিতে কোনও যোগ নেই ৷ তবে তাদের দাবিটা একই ৷ কয়েক দশক আগে পৃথক রাজ্যের দাবিতে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য কেএলও তৈরি হয়েছিল ৷ যে সংগঠনের প্রধান জীবন সিং ৷ প্রচুর নাশকতামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই সংগঠন ৷ একবিংশ শতকের শুরুর দিকে ভারত-ভুটান সেনার যৌথ অভিযানে কেএলও কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ৷ সেই সময় থেকেই পলাতক জীবন সিং ৷ 2015 সালে এই সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

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কেএলও প্রধান জীবন সিংয়ের সঙ্গে কেএসডিসি নেতৃত্ব (ছবি - সোশাল মিডিয়া থেকে পাওয়া)

কেএসডিসি-র পথ কেএলও-র মতো সশস্ত্র নয় ৷ তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাদের নেতৃত্বের সঙ্গে জীবন সিংয়ের বৈঠকের ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে যে মিছিল করেছে, সেই মিছিল থেকেও জীবন সিংয়ের সমর্থনে আওয়াজ উঠেছে ৷ জীবন সিংকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে কামতাপুরের দাবি পূরণের জন্য সরব হয়েছেন কেএসডিসি নেতৃত্ব ৷

এখান থেকেই প্রশ্ন উঠেছে যে, তাহলে কি কেএসডিসি-কে সামনে রেখে নতুন করে সক্রিয় হতে চাইছে কেএলও ? যেহেতু ওই সংগঠন নিষিদ্ধ, তাই কি কেএসডিসি-র মতো একটি সংগঠন তৈরি করা হল ? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর কেউই দিতে চাইছেন না ৷ তবে জীবন সিংকে ফেরানোর দাবিতে সরব অনেকেই ৷

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কেএলও প্রধান জীবন সিংয়ের সঙ্গে কেএসডিসি নেতৃত্ব (ছবি - সোশাল মিডিয়া থেকে পাওয়া)

কী বলছেন আন্দোলনকারীরা ?

কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি তপতী রায় মল্লিক বলেন, ‘‘আমাদের মূল দাবি শান্তিচুক্তি ৷ তা এখনও হল না । কেএলও প্রধান জীবন সিং-কে কেন্দ্রীয় সরকার আশ্রয় দিয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করার দাবি আমরা জানাচ্ছি । সেই সঙ্গে আমাদের দাবিগুলো নিয়ে সরকার আলোচনা করুক ।’’

কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক দীপ্তি রায় বলেন, ‘‘একটা ষড়যন্ত্র চলছে । শান্তিচুক্তি তিন বছর ধরে হচ্ছে না । জীবন সিং-এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা করুক । আমরা শান্তি চুক্তি চাইছি । সরকার আমাদের দেখুক এটাই চাই ।’’

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কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল (কেএসডিসি)-র কর্মসূচি (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে কেএলও সুপ্রিমো জীবন সিং-এর একদা ছায়াসঙ্গী এবং কেএলও লিঙ্কম্যান মহিলা (নারী) মঞ্চ সমন্বয় কমিটির নেত্রী জোৎস্না রায় বলেন, ‘‘সরকার যদি জীবন সিং-এর দাবি পূরণ করে, তিনি যদি সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসেন, তাহলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই । যদি সরকার জীবন সিং-এর দাবি মেনে নেয়, একজন বিপ্লবী যদি সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসে, আসুক ।’’

কেএসডিসি-র পাশে জীবন সিং

কেএসডিসি-র মিছিলে যেমন জীবন সিংয়ের সমর্থনে স্লোগান উঠছে, জীবন সিংয়ের ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যানারে, ঠিক তেমনই জীবন সিংও যে কেএসডিসি-র পাশে রয়েছে, তার ইঙ্গিত মিলেছে বুধবার ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন ৷ সেখানে কেএসডিসি-র উপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন ৷

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কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (ফাইল ছবি)

যে ঘটনা নিয়ে জীবন সিং সরব হয়েছেন, সেই ঘটনাটি আবার ঘটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে ৷ কৃষ্ণ দাসকে জলপাইগুড়িতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে চিনতেন স্থানীয় মানুষ ৷ কিন্তু তৃণমূলের হার ও বিজেপির সরকার তৈরি হওয়ার পর থেকে কৃষ্ণ দাসের কোনও খবর নেই ৷ এর মধ্য়ে প্রকাশ্যে হেনস্তার শিকার হয়েছেন কৃষ্ণ দাসের মেয়ে ৷ বুধবার তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে যায় কেএসডিসি নেতৃত্ব ৷

অভিযোগ, সেখানে বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের জয়ী সদস্যরা ছিলেন ৷ তাঁদের তৃণমূল থেকে কেএসডিসি-তে যোগদান করানো হয় ৷ এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ধুন্ধুমার বেঁধে যায় ৷ ঘটনাস্থলে চলে যায় বিজেপি ৷ তারা যোগদানে বাধা দেয় ৷ পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশও যায় সেখানে ৷ পুলিশ গিয়ে এই যোগদান কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে এবং কেএসডিসি নেতৃত্বকে হেনস্তা করেছে বলে অভিযোগ ৷

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কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (ফাইল ছবি)

এই ঘটনা নিয়ে জীবন সিংয়ের প্রতিবাদ বার্তা নতুন জল্পনা তৈরি করেছে ৷ তাহলে কি জীবন সিং এবার রাজনৈতিকভাবে কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে সরব হতে চাইছেন ? সেই কারণেই তিনি কেএসডিসি-কে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে চাইছেন ? এটা কি রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও চিন্তার বিষয় হবে ?

কী বলছেন রাজনৈতিক নেতারা ?

সিপিএম সরাসরি বিজেপিকে এই নিয়ে কাঠগড়ায় তুলেছে ৷ সিপিএমের জলপাইগুড়ির জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্র বলেন, ‘‘বিজেপি দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছে । এর জন্য যারা ভাগ করতে জানে, তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে রেখে কাজটা করছে । দেশের সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব সরকারের । ঐক্য রক্ষার দায়িত্ব আমাদের । বিভেদের রাজনীতি বিজেপি চালিয়ে যাচ্ছে ।’’

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কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (ফাইল ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের কর্মীদের আগেও মারা হয়েছে । জীবন সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে । বামপন্থীদের জন্ম হয়েছে মানুষের জন্য বলিদান দেওয়ার জন্য । আমাদের রক্ত আগেও গিয়েছে ৷ আগামীতেও যাবে । আমাদের অনেক জীবন যাবে । সংবিধান ও মানুষকে রক্ষা করতে আমাদের বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে । তারা রাজনীতির জন্য ভাগাভাগি করছে ।’’

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কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (ফাইল ছবি)

এদিকে মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বিকাশ মালাকার বলেন, ‘‘আমরা রাজবংশী সম্প্রদায়কে সম্মান করি । আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করি । নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের চিফ মাঝে মধ্যেই বিবৃতি দিয়ে থাকেন । আমরা যখন সরকারে ছিলাম, তখনও তিনি সরকার বিরোধী বিবৃতি দিয়েছেন । এখনও সরকারের সময়ে বিবৃতি দিচ্ছেন । জীবন সিং কেএসডিসি-কে সামনে রেখে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সরকারের সময়ে কোনও জঙ্গি সংগঠন মাথাচাড়া দিতে পারেনি । কিন্তু নতুন সরকার আসার পর একটা মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে । কেএসডিসি একটা রাজনৈতিক দল ৷ কিন্তু সেই দলে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের নেতার ছবি নিয়ে যখন মিছিল করে, তখন দেখে আমাদের কষ্ট হয় । নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের নেতার ছবি নিয়ে ঘুরছে এটা ভয়ঙ্কর বিষয় । এটা সঠিক ভাবে দেখছি না । আমরা জানি ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার শক্ত হাতেই সিদ্ধান্ত নেবে, যাতে এমন জঙ্গি সংগঠন আর মাথা চাড়া দিতে না পারে ।’’

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কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (ফাইল ছবি)

অন্যদিকে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বুবাই কর বলেন, ‘‘নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের নেতার জীবন সিং ছবি নিয়ে মিছিল করছেন । জঙ্গি সংগঠনের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন ৷ এটা আইন বিরোধী । আমরা কোনও জাতিবাদে বিশ্বাস করি না ।আমরা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী । আমাদের প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেন - সবকা সাথ সবকা বিকাশ । কেউ কেউ চাইছেন সংবিধানকে না মেনে সংবিধান বিরোধী কিছু কথাবার্তা বলে মানুষের ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে একটা উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি করতে । এর পেছনে কে আছে, প্রশাসনের উচিত তাকে খুঁজে বের করা ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা সবাইকে বলব, সমস্ত জাতি সম্প্রদায়কে বলব ভারতবর্ষের সংবিধান বিরোধী-আইন বিরোধী, এমন কাজ যেন না করা হয় । কারণ এই সমস্ত কথাবার্তা, সরকারকে হুঙ্কার, প্রশাসনকে হুঙ্কার - এটা সংবিধান মান্যতা দেয় না । তাই এই বিষয়গুলি যাঁরা করছেন, তাঁদের সচেতন হওয়া উচিত । আর জীবন সিং-এর বিষয়ে সরকার কী করছে, তা আমার জানা নেই ৷’’

কেএলও-র অতীত

1993 সালের 28 ডিসেম্বর কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা কেএলও-র জন্ম হয় ৷ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে কামতাপুরের দাবি আদায়ই ছিল তাদের লক্ষ্য ৷ উত্তরবঙ্গে কামতাপুর ভাষা ও রাজ্যের দাবিতে একটা সময় জীবন সিং-এর নেতৃত্বে হাতিয়ার তুলে নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নেমেছিলেন প্রচুর মানুষ ।

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কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (ফাইল ছবি)

সংগঠন তৈরি হওয়ার ছ’বছর পর 1999 সাল থেকে এই সংগঠনটি উত্তরবঙ্গ ও অসমে নাশকতা শুরু করে ৷ আলিপুরদুয়ার চৌপথীতে সাইকেল বোমা বিস্ফোরণ, বারোবিশাতে বাসে বোমা বিস্ফোরণ, 2006-এ বেলাকোবাতে দার্জিলিং মেলে বোমা বিস্ফোরণ, ধূপগুড়িতে সিপিএম পার্টি অফিসে গুলি চালানো, ময়নাগুড়িতে নিতাই দাসকে স্কুলে গুলি করে মারার অভিযোগ ওঠে তাদের বিরুদ্ধে ৷ ফলে একটা সময় কেএলও শুধু শাসক দলের নেতাদের খুন করার একটা বাহিনীতে পরিণত হয় ৷

তাদের বিরুদ্ধে 2003 সালের 15 ডিসেম্বর থেকে 2004 সালের 15 জানুয়ারি পর্যন্ত অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট চালানো হয় ৷ ভারত ও ভুটানের সেনা যৌথভাবে একমাস ধরে এই অভিযান চালায় ৷ ভুটানে কেএলও জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । অনেকে নিহত হয়েছিল ৷ অনেকে গ্রেফতার হয়েছিল ৷ অনেকে আবার আত্মসমর্পণ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসে ৷ কিন্তু নাগাল পাওয়া যায়নি জীবন সিংয়ের ৷ সেই সময় থেকেই তিনি পলাতক ৷ এখনও শুধু ভিডিয়ো বার্তা বা ছবি দিলেই তাঁকে দেখা যায় ৷

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কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (ফাইল ছবি)

তবে তার পরও কেএলও-র সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল ৷ তার প্রমাণ মেলে 2006 সালে ৷ যখন তারা বেলাকোবাতে দার্জিলিং মেলে বোমা বিস্ফোরণ করে ৷ আবার 2013 সালের 26 ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির বজরাপাড়া সেতুতে বোমা বিস্ফারণ ঘটায় কেএলও ৷ ওই বিস্ফোরণে ছ’জনের মৃত্যু হয় ৷ তার পরই 2015 সালের 11 নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কেএলও-কে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন বলে ঘোষণা করে ।

তার পর আর সেভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি কেএলও-কে ৷ জীবন সিংয়ের ভিডিয়ো বার্তা প্রকাশ্য়ে এলেই কেএলও-র সক্রিয়তা টের পাওয়া যায় ৷ কিন্তু তিনি এখন কোথায় ? অনেকে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারই দিল্লিতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে জীবন সিংকে ৷ পালটা প্রশ্ন ওঠে, একজন জঙ্গিনেতাকে আশ্রয় দিয়ে কী লাভ কেন্দ্রের ? বিশেষ করে অপারেশন ফ্ল্যাশ আউটের পরও যে সংগঠন আবারও নাশকতা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷

তবে জীবন সিং যেখানেই থাকুন, তাঁকে যেই আশ্রয় দিয়ে থাকুক, তিনি যদি আবার ঘুরপথে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন শক্তি হওয়ার চেষ্টা করেন, সেক্ষেত্রে তার প্রভাব কী পড়বে, সেটাই এখন দেখার !

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