পুরনো মামলার ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর, 'হুমকির রাজনীতি' নিয়ে প্রশ্ন সেলিমের

পুরনো মামলার ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর, 'হুমকির রাজনীতি' নিয়ে প্রশ্ন সেলিমের
Salim Criticizes CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো মামলা খোলার হুঁশিয়ারি এবং সেলিমের পাল্টা বক্তব্যে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে ।
Published : November 1, 2026 at 11:50 AM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: পুরনো রাজনৈতিক হিংসার মামলাগুলি নতুন করে খোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । ছোট আঙারিয়া, নন্দীগ্রাম ও কঙ্কালকাণ্ডের মতো একাধিক পুরনো মামলার তদন্ত ফের শুরু করার পাশাপাশি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানোর কথাও বলেছেন । মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
তাঁর প্রশ্ন, "শুধু হুমকি দেওয়াই কি এখন মুখ্যমন্ত্রীর কাজ ?" একই সঙ্গে নন্দীগ্রাম, জঙ্গলমহল ও মাওবাদী সংযোগের মামলাগুলি পুনরায় খতিয়ে দেখার দাবিও তুলেছেন সেলিম।
মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে । পুরনো মামলাগুলির তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী গড়বেতার সিপিআই (এম) পার্টি অফিস থেকে কারা অস্ত্র নিয়ে নন্দীগ্রামে গিয়েছিল, তা খতিয়ে দেখার কথা বলেন । সিপিআই (এম) জেলা কমিটির সদস্য তপন ঘোষকে খুঁজে বের করে জেলে পাঠানোর জন্য পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়ার কথাও জানান তিনি । পাশাপাশি, 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুর উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী ।
শুভেন্দুর এই বক্তব্যের জবাবে মহম্মদ সেলিমের পাল্টা প্রশ্ন, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের কাজ কি শুধুই বিরোধীদের হুমকি দেওয়া ? আরজি কর কাণ্ডের সময় থ্রেট কালচার বন্ধ করা এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের বিচারের মুখোমুখি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল । অথচ এখন জুনিয়র ডাক্তারদের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে এবং সন্দীপ ঘোষ জামিন পাচ্ছেন । এই পরিস্থিতিতে সরকারের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।
মাওবাদী সংযোগের মামলাগুলি ফের খোলার দাবিতে অবশ্য আপত্তি নেই সেলিমের । বরং এই বিষয়ে তাঁর দাবি, তদন্ত হলে তা নিরপেক্ষভাবে হওয়া উচিত এবং সমস্ত পক্ষের ভূমিকা সামনে আসা প্রয়োজন । নন্দীগ্রাম ও জঙ্গলমহলে মাওবাদী কার্যকলাপের সময় কারা তাদের সাহায্য করেছিল, তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা কী ছিল, সেসবও তদন্ত করে দেখা দরকার বলে মনে করেন তিনি ।
সেলিমের কথায়,"কারা মাওবাদীদের সাহায্য করেছিল, সে সব কেসও ওপেন হোক । তদন্তের পরিধি সীমিত না রেখে সমস্ত অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন । শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিশানা করার জন্য পুরনো মামলা সামনে আনা হলে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই ৷"
বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিআই (এম)-এর পার্টি অফিস এবং বইয়ের স্টলে হামলার অভিযোগও তুলেছেন সেলিম । তাঁর দাবি, এই ধরনের হামলার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন বামপন্থীরা । রাজনৈতিক হুমকি দিয়ে সেই প্রতিরোধ থামানো যাবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো মামলা খোলার হুঁশিয়ারি এবং সেলিমের পাল্টা বক্তব্যে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে । একদিকে অতীতের রাজনৈতিক হিংসার ঘটনার তদন্ত ফের শুরু করার দাবি, অন্যদিকে তদন্তের নিরপেক্ষতা ও সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন—দুইয়ের সংঘাতে নতুন করে সামনে এসেছে বাংলার রাজনৈতিক হিংসা ও জবাবদিহির প্রসঙ্গ ।