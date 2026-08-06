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E20 পেট্রল পরিবেশবান্ধব নাকি ইঞ্জিনের যম ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

দেশের সব পেট্রল পাম্পে ইথানল মেশানো পেট্রল বিক্রি হয়, যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ৷ কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ? রিপোর্ট ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ৷

Protest against E20 Fuel
দিল্লিতে E20 নিয়ে প্রতিবাদ (ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 9:25 PM IST

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কলকাতা, 6 অগস্ট: দেশের যে কোনও পেট্রল পাম্পে পেট্রল কিনতে গেলে কর্মীরা যে জ্বালানি গাড়িতে ভরে দেন, সেটা 20 শতাংশ ইথানল মেশানো পেট্রল, যাকে E20 বলে ৷ এই E20 কী ? এনিয়ে পেট্রল পাম্পের কোথাও কোনও লেখা চোখে পড়বে না ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গাড়ির মালিকরা জানেনই না, পেট্রলের নামে তাঁরা E20 কিনছেন ৷ আবার সব পাম্পে পরিশোধিত পেট্রল পাওয়া যায় না ৷ অতএব, গাড়িচালকের কাছে ইথানল মেশানো পেট্রল কেনা ছাড়া উপায় থাকে না ৷

গত বছরের সেপ্টেম্বরে দেশের পেট্রল পাম্পগুলিতে ইথানল মেশানো পেট্রলের পাশাপাশি পরিশোধিত পেট্রল বিক্রির আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন আইনজীবী অক্ষয় মালহোত্রা ৷ এই জনস্বার্থ মামলাটি খারিজ করে দেন দেশের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ ।

পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ (ইটিভি ভারত)

এদিকে ইথানল মেশানো পেট্রল নিয়ে অনেকেই অভিযোগ করেছেন, এতে গাড়ির ক্ষতি হচ্ছে ৷ দ্রুত যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গাড়ির মাইলেজ কমে যাচ্ছে ৷ এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, E20 পেট্রল ব্যবহারে কোনও গাড়ির কোনও ক্ষতি হচ্ছে না ৷ এনিয়ে নানা মুনির নানা মত শোনা যাচ্ছে ৷

কোনটা সত্যি আর কোনটা চলতি কথা ? এই বিষয়ে পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং রাজ্যের ইন্ডিয়ান অয়েল ভিলেজ ফোরামের সভাপতি জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ৷

ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রল কী (Ethanol Blended Petrol, E20) ?

80 শতাংশ পেট্রলের সঙ্গে 20 শতাংশ ইথানল মিশিয়ে তৈরি হয় ইথানল ব্লেন্ডেড পেট্রল ৷ একে E20 বলা হয় ৷ ইথানল হল জৈব জ্বালানি বা বায়ো ফুয়েল ৷ চিকিৎসার কাজে এর ব্যাপক ব্যবহার ৷ সাধারণত পচে যাওয়া ভাত, সবজি, আখ, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা অর্থাৎ কৃষিজাত বর্জ্য থেকে ইথানল উৎপন্ন হয় ৷

E20 নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদ

সম্প্রতি E20 নিয়ে মোদী সরকারকে দুষে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন আম আদমি পার্টি (আপ) আহ্বায়ক তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ তাঁর দাবি, আমেরিকা থেকে ইথানল কিনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারকে সুবিধা করে দিতে চাইছে বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত এনডিএ সরকার ৷ এই নিয়ে গত সোমবার তিনি প্রধামন্ত্রীর কাছে একটি পিটিশনও জমা দিয়েছেন ৷

এই অভিযোগে ঘৃতাহুতি দেয় গত 28 জুলাই 'দ্য সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স' (SIAM) পেট্রোলিয়াম সচিব নীরজ মিত্তালকে লেখা একটি চিঠি ৷ ওই চিঠিতে এই সংগঠন E20 ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৷

Protest against E20 Fuel
E20 পেট্রল ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (ছবি: পিটিআই)

জানা গিয়েছে, চিঠিতে SIAM দাবি করেছে বাজার থেকে নেওয়া কয়েকটি E20 ফুয়েলের নমুনায় 350 থেকে 500 পিপিএম (ppm) পর্যন্ত ক্লোরাইডের উপস্থিতি মিলেছে ৷ উল্লেখ্য, পেট্রলে ক্লোরাইডের নিরাপদ মাত্রা 10 পিপিএম-এর (ppm) কম হওয়া উচিত ৷ এই চিঠি দিয়ে জোরদার চর্চা শুরু হওয়ার পরই এক সপ্তাহের মধ্যেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে SIAM তাদের চিঠি প্রত্যাহার করে নেয় ৷ পাশাপাশি তারা তাদের আগের অবস্থান থেকে সরে আসে এবং নতুন বিবৃতিতে SIAM জানায়, তথ্যের আরও যাচাই, পরীক্ষা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন ৷ অতএব, E20 নিয়ে গ্রাহকদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷

কী বলছে মোদি সরকার ?

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি, জ্বালানির নিরাপত্তা (energy security strategy) এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের উদ্দেশে দেশজুড়ে E20 চালু করা হয়েছে ৷ এর সঙ্গে অন্যান্য দেশ থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি আমদানি কমানোও সরকারের প্রধান লক্ষ্য ৷ ভারত বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি আমদানিকারক দেশ ৷ অভ্যন্তরীণ চাহিদার অন্তত 85-88 শতাংশ জ্বালানিই রাশিয়া, ইরাক, সৌদি আরবের মতো 40টি দেশ থেকে আমদানি করে মোদি সরকার ৷

ইথানল মেশানো পেট্রল চালু করার আরও একটি উদ্দেশ্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাঙ্গা করা ৷ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করি সংসদে জানিয়েছেন, E20 ব্যবহারের ফলে গাড়ি নষ্ট হওয়ার কোনও প্রমাণ মেলেনি ৷ তবে গাড়ির ধরন অনুযায়ী মাইলেজ 2-6 শতাংশ কমতে পারে ৷

ইথানল মেশানো পেট্রল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত

গাড়ি ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, E20 মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহারে জ্বালানিতে ক্লোরাইড ও আর্দ্রতার মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি ক্ষতি করছে গাড়ির ইঞ্জিনের ৷ আবার আরেকটি অংশের মত, পেট্রল মেশানো ইথানলে গাড়ির কোনও ক্ষতি হয় না ৷ কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা তো বটেই, এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে গাড়ির মালিকরাও ৷ তাঁদের মতে জ্বালানি হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ও পেট্রল পাম্পগুলির পুরনো পরিকাঠামোর কারণে E20 পেট্রলে ক্লোরাইড এবং জলের মাত্রা বাড়ছে ৷ এর ফলে গাড়ির ফুয়েল ইনজেক্টর ও ফুয়েল পাম্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের ক্ষতি হচ্ছে ৷ কমছে গাড়ির আয়ু ৷

Former Delhi chief minister and AAP chief Arvind Kejriwal sits on Firoz Shah Road with others after being stopped by the police during a protest march towards the Prime Minister's residence with around 100 people to submit over 2.30 lakh petitions against E20 petrol, in New Delhi,
E20 পেট্রল ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী মোদির বাসভবনের পথে আপ আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল (ছবি: পিটিআই (4 অগস্ট))

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইথানল হাইগ্রোস্কোপিক প্রকৃতির অর্থাৎ এটি বাতাস থেকে সহজেই আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্প শুষে নেয় ৷ জ্বালানিতে ক্লোরাইড ও জল মিশে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশের ক্ষয় করতে থাকে ৷ এতে ধীরে ধীরে মাইলেজ কমতে থাকে ৷

পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ জানিয়েছেন, 20 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহারের ফলে পুরনো গাড়িগুলি (BS2 বা BS4 গাড়ি) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ কারণ E20 মিশ্রিত পেট্রল একমাত্র Bharat stage 6 phase 2 তে রয়েছে ৷ অর্থাৎ 2023 সালের 1 এপ্রিলের পরে তৈরি হওয়া গাড়িগুলি E20 ব্যবহারের যোগ্য ৷ তাই এই সময়ের আগে তৈরি গাড়িগুলির ক্ষতি হচ্ছে ৷

প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষের মতে, যে কোনও পেট্রল পাম্পে কোনও গাড়ির মালিক কী ধরনের জ্বালানি কিনবেন, সেই পছন্দের (consumer choice) সুযোগ থাকা উচিত ৷ পাম্পগুলিতে একই সঙ্গে E20 পেট্রল এবং পরিশোধিত পেট্রল বিক্রির ব্যবস্থা থাকা উচিত ৷ কিন্তু বেশিরভাগ পেট্রল পাম্পে শুধু ইথানল মিশ্রিত পেট্রলই পাওয়া যায় ৷

মূলত উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, বিহার ও গুজরাটের মতো রাজ্যগুলিতে ডিস্টিলারি থাকার ফলে বড় অংশের ইথানলের উৎপাদক এই রাজ্যগুলি ৷ প্রধান আখ থেকে তৈরি হয় ইথানল ৷ এ ছাড়াও মোলাসেস বা সুগার সিরাপের পাশাপাশি ভুট্টা থেকেও ইথানল তৈরি করা হয় ৷ ​তাই কৃষক ও গ্রামীণ শিল্পে আর্থিক উন্নতি ইথানল উৎপাদন রোজগারের উৎস ৷ কিন্তু ইথানল উৎপাদনে বিপুল জলের প্রয়োজন, যার ফলে সেই জমি অন্যান্য কৃষি কাজে ব্যবহার করা যায় না বা অনুর্বর হয়ে যায় ৷

সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ আরও জানিয়েছেন, একদিকে পরিবেশ সুরক্ষায় জল সঞ্চয়ের কথা বলা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে ইথানল উৎপাদনের জন্য ব্যাপক পরিমাণে জল ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ কিন্তু E20 ব্যবহারই জ্বালানির ব্যবহার হ্রাসের একমাত্র উপায় নয় ৷ EV ভেহিকেল বা সিএনজি গাড়ির মতো একাধিক পরিবেশবান্ধব যান রয়েছে, যা জ্বালানি নির্ভরতা কমাতে পারে ৷ সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷

সিআইটিইউ সমর্থিত অল ইন্ডিয়া রোড ট্রান্সপোর্ট ফেডারেশন-এর সাধারণ সম্পাদক জীবন সাহা জানালেন, ইথানল মিশ্রিত পেট্রলে গাড়ি চললেও এতে গাড়ির অনেক ক্ষতি হয় ৷ তিনি বলেন, "আমাদের রাজ্যে E20 উপযুক্ত গাড়ির সংখ্যা কম । তাই পেট্রল পাম্পগুলিতে যদি দু'ধরনের জ্বালানি থাকত, তাহলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হত ৷"

An AAP supporter carries a bundle of petitions after being stopped by the police during a protest march towards the Prime Minister's residence with around 100 people to submit over 2.30 lakh petitions against E20 petrol, in New Delhi, Tuesday, Aug. 4, 2026.
নয়াদিল্লিতে পুলিশের গাড়ির সামনে E20 পেট্রল ব্য়বহারের বিরুদ্ধে 100 জনের 2.30 লক্ষেরও বেশি পিটিশন মাথায় এক আপ কর্মী (ছবি: পিটিআই, (4 অগস্ট))

তাঁর আরও সংযোজন, "ভারতে যে দ্রুততার সঙ্গে E20-র ব্যবহার হচ্ছে, তেমন পরিকল্পনা প্রথমে ছিল না ৷ 2030 সালে 20 শতাংশ করার কথা ছিল, সেটা 2025 সালের মধ্যে চালু করা হল ৷ এটা মানুষের উপর জোর পূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷" তিনি জানান, এর বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে ৷

রাজ্যের ইন্ডিয়ান অয়েল ভিলেজ ফোরামের সভাপতি জন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ক্রেতা সাধারণের মধ্যে E20 ব্যবহার নিয়ে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ৷ তবে তাঁর দাবি, পেট্রল পাম্প থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ E20 জ্বালানি গাড়িতে ভরছেন ৷ এখনও পর্যন্ত গাড়ির ক্ষতি হওয়া নিয়ে অভিযোগ তাঁর কাছে আসেনি ৷

জন মুখোপাধ্যায় বলেন, "তেল কোম্পানিগুলি আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁরা যদি কখনও এই ধরনের কোনও অভিযোগ পান, তাহলে কোম্পানিগুলিকে জানালে তারা পদক্ষেপ করবে ৷ প্রয়োজনে সেই গাড়ির মালিকের সঙ্গে বা গ্যারেজে গিয়ে সরেজমিনে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ৷"

কোনও গাড়িচালক চাইলে পরিশোধিত পেট্রল কিনতেই পারেন ৷ ফোরামের সভাপতি জানান, কেউ যদি ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহার করতে না-চান, সেক্ষেত্রে 160 টাকা প্রতি লিটার দরে XP 100 কিনতে পারেন গ্রাহক ৷

ব্যাখ্যা, যুক্তি বা বিতর্ক যাই হোক না কেন, 20 শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহার করার ফলে গাড়ির কতটা ক্ষতি হচ্ছে বা আদৌ ক্ষতি হচ্ছে কি না, নাকি শুধুমাত্র মাইলেজ কমছে, সে বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েই যাচ্ছে ৷

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