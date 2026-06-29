কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি আরএসএসের প্রচার-মঞ্চ ! 'শ্যামাপ্রসাদ' ইস্যুতে সরব এসএফআই
বাম ছাত্র সংগঠনের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে ।
Published : June 29, 2026 at 5:59 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ' উদযাপনকে ঘিরে শুরু হল নতুন বিতর্ক । বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর-সহ একাধিক ব্যক্তিত্বের বই বিক্রিকে কেন্দ্র করে তীব্র আপত্তি তুলেছে এসএফআই । ছাত্র সংগঠনের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
গত 27 জুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট কক্ষে 'শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ' উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ, রেজিস্ট্রার দেবাশিস দাস এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ-সহ বিশিষ্টজনেরা । অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমাবর্তন ভাষণ সংরক্ষণের সিদ্ধান্তের কথাও জানানো হয় ।
বিতর্কের সূত্রপাত সেনেট হলের বাইরে বই বিক্রিকে কেন্দ্র করে । এসএফআইয়ের দাবি, সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সাভারকরের লেখা বা তাঁদের সম্পর্কিত বই বিক্রি হয়েছে । সংগঠনের অভিযোগ, এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ও ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে আঘাত করা হয়েছে ।
এসএফআইয়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সম্পাদক অমিত কুমার ঘোষ দাবি করেন, ব্রিটিশ আমলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা এবং সাভারকরের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে । তাঁর অভিযোগ, যাঁদের ভাবধারাকে ঘিরে দেশজুড়ে মতভেদ রয়েছে, তাঁদের প্রচারের সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই করে দিচ্ছে । তিনি আরও অভিযোগ করেন, সেনেট হলের সামনে বই বিক্রির অনুমতি পাওয়া প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে আরএসএসের সম্পর্ক রয়েছে ।
সংগঠনের সভাপতি প্রিয়াঙ্কা ঘোষ বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বদেশি চেতনা এবং প্রগতিশীল ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । সেই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনও রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রচারের ক্ষেত্র হতে দেওয়া হবে না । প্রয়োজনে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের পথে হাঁটারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি ।
উল্লেখ্য, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অন্যতম কনিষ্ঠ উপাচার্য ছিলেন । পরে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন । অন্যদিকে, সাভারকরকে নিয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিসরে দীর্ঘদিন ধরেই মতপার্থক্য রয়েছে । একাংশ তাঁকে জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে দেখলেও, অন্য অংশ তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার প্রসঙ্গ তুলে সমালোচনা করে ।
এই আবহে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে 'শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ' উদযাপন এবং বই বিক্রিকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে । তবে এসএফআইয়ের অভিযোগের বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা অনুষ্ঠানের আয়োজকদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও সামনে আসেনি ।