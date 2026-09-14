'গেম চেঞ্জার' নয় বিজেপি 'নেম চেঞ্জার': সেলিম, নিশানায় এনসিপিআইয়ের দলবদলুরাও

'গেম চেঞ্জার' নয় বিজেপি 'নেম চেঞ্জার': সেলিম, নিশানায় এনসিপিআইয়ের দলবদলুরাও
Mohammed Salim: খাদ্যাভ্যাস, পোশাক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ সেলিমের ।
Published : September 14, 2026 at 11:03 PM IST
শিলিগুড়ি, 14 সেপ্টেম্বর: দলবদলু রাজনীতি থেকে দুর্গাপুজোর বইয়ের স্টল, শিলিগুড়ির ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস থেকে বামেদের বৃহত্তর ঐক্য- সোমবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকার ও বিজেপিকে নিশানা করলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । তাঁর অভিযোগ, ক্ষমতায় এসে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, শিল্প কিংবা স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক ক্ষেত্রে নজর না দিয়ে বিজেপি নাম বদল ও প্রতীকী সিদ্ধান্তেই বেশি ব্যস্ত । সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের কটাক্ষ, 'গেম চেঞ্জার' হওয়ার বদলে বিজেপি 'নেম চেঞ্জার'-এ পরিণত হয়েছে !
শিলিগুড়ির অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ এনসিপিআইয়ে যাওয়া বিধায়ক-সাংসদদেরও আক্রমণ করেন সেলিম । তাঁর অভিযোগ, বিজেপি বিভিন্ন রাজ্যে অর্থবল ব্যবহার করে রাজনৈতিক দল ভাঙানো এবং জনপ্রতিনিধিদের নিজেদের দিকে টানার কৌশল নিয়েছে । তৃণমূলের আমলে ক্ষমতার সঙ্গে থেকে সুবিধা নেওয়া একাংশ নেতা নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্যই নতুন আশ্রয় খুঁজেছেন বলেও দাবি তাঁর ।
সেলিমের বক্তব্য, দলবদল করলেও ওই নেতাদের অনেকেরই এলাকায় গ্রহণযোগ্যতা বা জনভিত্তি তৈরি হয়নি । ফলে নতুন রাজনৈতিক পরিচয় নিয়েও তাঁরা মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন । এই প্রসঙ্গে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে দলবদল এবং রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের ঘটনাও টেনে আনেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক ।
এর পরেই তাঁর নিশানা পুজোর বইয়ের স্টল । দুর্গাপুজোর সময় বামেদের বইয়ের স্টল নিয়ে সরকারের সাম্প্রতিক অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন সেলিম । তাঁর অভিযোগ, বামপন্থীরা কোন বই রাখবে, স্টলে কী লেখা যাবে, সরকার সেই বিষয়েও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে । এই প্রবণতাকেই তিনি 'ফ্যাসিবাদী' বলে আখ্যা দেন ।
সেলিমের বক্তব্য, শরৎকাল ও দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত নয়, বাংলার দীর্ঘ সাংস্কৃতিক পরিসরেরও অংশ । সেই সময়ে বইয়ের স্টলকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে । আগের সরকারের আমলে লাইব্রেরিতে নির্দিষ্ট সংবাদপত্র রাখার নির্দেশের প্রসঙ্গ টেনে বর্তমান সরকারের অবস্থানের সঙ্গেও তুলনা করেন তিনি ।
তবে সরকারের আপত্তি বামপন্থী বইয়ের প্রচার বাড়িয়ে দেবে বলেও দাবি সেলিমের । তাঁর মতে, পুজোর আগে এই বিতর্কের জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাম সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ আরও বাড়তে পারে । আগামী দিনে বইয়ের স্টল এবং প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখছেন তিনি ।
সাংবাদিক বৈঠকের আর একটি বড় বিষয় ছিল শিলিগুড়ি পুরনিগমের সম্ভাব্য নির্বাচন । তার আগে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ তোলেন সেলিম । তাঁর দাবি, বিরোধীদের শক্তিশালী এলাকাগুলিকে একাধিক ভাগে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এবং শাসকপক্ষের সুবিধাজনক এলাকাগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা চলছে । এই ধরনের সীমানা পুনর্বিন্যাসকে তিনি 'জেরিম্যান্ডারিং' বলে অভিহিত করেন ।
ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি । কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য সেলিম বলেন, এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি । তবে তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনিক পক্ষপাতের বিরুদ্ধে বিরোধীদের মধ্যে নির্দিষ্ট দাবিতে ঐকমত্য তৈরি হলে ভবিষ্যতে সমঝোতার পথ খোলা থাকতে পারে ।
রেজিনগর উপনির্বাচনে আরএসপি পৃথক প্রার্থী দেওয়াকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্টে বিভাজনের জল্পনাও উড়িয়ে দেন সেলিম । তাঁর বক্তব্য, বাম রাজনীতির পরিসরকে শুধু সিপিআই(এম) বা বামফ্রন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না৷ সিপিআই(এমএল)-সহ বিভিন্ন বাম দল ও বামপন্থী ব্যক্তিদের নিয়ে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে ।
জলপাইগুড়ির সাম্প্রতিক ঘটনা, আরজি কর-কাণ্ডে 'জাস্টিস ফর অভয়া' আন্দোলন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দাবি, বিভিন্ন গণআন্দোলনে এই বৃহত্তর বাম ঐক্যের সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে । দেশের ইতিহাস ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতি নিয়েও বিজেপিকে আক্রমণ করে সেলিম বলেন, ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ইতিহাসই প্রত্যাখ্যান করে ।
একই সঙ্গে উৎসবের মুখে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে হকার, কলোনিবাসী এবং বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । খাদ্যাভ্যাস, পোশাক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে সেলিমের হুঁশিয়ারি, এই প্রবণতার বিরুদ্ধে বামপন্থীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবে ।