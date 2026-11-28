150 বছরের বেশি পুরনো কলকাতার ট্রাম কি সত্যিই হেরিটেজ ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা...
History of Kolkata Tram: ঘোড়ায় টানা ট্রাম থেকে আধুনিক যুগের এসি ট্রাম ৷ কলকাতার ট্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৷ মনোজিত দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 28, 2026 at 9:52 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো ট্রাম রুট এই শহর কলকাতার বুকেই ৷ আর এই শহর দেখেছে ট্রামের আধুনিকীকরণ ও সময়ের সঙ্গে বিবর্তন ৷ আজও ট্রামের চাকা গড়িয়ে চলেছে মহানগরের রাজপথে ৷ স্বাভাবিকভাবেই ট্রামকে সকলেই ঐতিহ্যের যান বা হেরিটেজ বলে দাবি করে থাকেন ৷
এই পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে কলকাতার নারীর টান রয়েছে ৷ জড়িয়ে আছে উপনিবেশিক ভারত থেকে স্বাধীন ভারতের ইতিহাস ৷ কল্লোলিনী কলকাতার আপামর জনসাধারণের আবেগ, ভালোবাসা ৷ তবে ট্রাম কি আদতে হেরিটেজ ? কীসের ভিত্তিতে তাকে হেরিটেজ বলা হয় ?
গণপরিবহণ বিশেষজ্ঞ ও কলকাতা হাইকোর্টের নিয়োগ করা ট্রাম সংক্রান্ত কমিটির সদস্য সৌভিক মুখোপাধ্যায় বলছেন, "আবেগ ও ভালোবাসা থেকে ট্রামকে আমরা হেরিটেজ বলি ৷ তবে, এর কোনও স্বীকৃতি আমাদের নেই ৷ অর্থাৎ, সরকারি স্তরে যেমন রেলের কিছু অংশ বা 'দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে' ইউনেস্কো কর্তৃক হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে, একইভাবে সরকার উদ্যোগ নিলে এই ট্রামকেও হেরিটেজ তকমা দিতে সময় লাগবে না ৷ কিন্তু, কোনও সরকারই এখনও সেই উদ্যোগ নেয়নি ৷"
ট্রামের পথচলা
1873 সালে ঘোড়ায় টানা ট্রাম শুরু হয় কলকাতা শহরে ৷ বন্ধও হয়ে যায় কিছু মাস পরে ৷ এরপর 1880 সালে ফের নির্দিষ্টভাবে ট্রাম চলাচল শুরু হয় ৷ লন্ডনে রেজিস্ট্রার হয় ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি ৷ 1881 সালে ডালহৌসি স্কোয়ার, লালবাজার, বউবাজার, লেবুতলা 14 নম্বর রুট শুরু হয় ৷
এসপ্লানেড থেকে কুমোরটুলি, শোভাবাজার 7 নম্বর রুট এবং ধর্মতলা থেকে হাজরা, কালীঘাট 30 নম্বর রুটে ট্রাম চালু হয় ৷ এইভাবেই একের পর এক রুটে ট্রাম চলতে থাকে শহরে ৷ 1900 সালে শুরু হয় স্ট্যান্ডার্ড গেজ লাইনে ট্রেনের বৈদ্যুতিকরণ ৷ 1902-1941 সাল, এই সময়ে কলকাতার বিভিন্ন রুটগুলির বৈদ্যুতিকরণ করা হয় ৷ ট্রামের নিজস্ব পাওয়ার স্টেশন ছিল নোনাপুকুরে ৷
এরপর 1927 সালে নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোতে পাওয়ার স্টেশন বন্ধ হয়ে যায় ৷ সেই সময় থেকে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বা সিইএসসি-র থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া শুরু করে ট্রাম ৷ 1931-1942 সালের মধ্যে আসে ট্রামে আমূল পরিবর্তন ৷ 1943 সালে গঙ্গার দুই পাড়, অর্থাৎ, হাওড়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত ট্রামকে যুক্ত করা হয় ৷ তৈরি হয় গড়িয়াহাট ট্রাম ডিপো ৷
1960 সালে কলকাতায় ট্রামের সংখ্যা হয় 460টি ৷ 1970 সালে হাওড়া স্টেশন থেকে বাঁধাঘাট রুট বন্ধ হয়ে যায় ৷ বাঁধাঘাট ডিপো ব্যবহার করা হত গাড়ি রাখার জন্য ৷ 1971 সালে হাওড়া-শিবপুর রুটও বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ হাওড়া ব্রিজ-কোম্পানি বাগান রুটও বন্ধ হয় ৷ পরবর্তী সময় এইভাবেই রুট শুরু ও বন্ধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় ট্রামের যাত্রাপথ ৷
1972 থেকে 2019 সালের মধ্যে বিভিন্ন রুটে বন্ধ হতে থাকে কলকাতা শহরের এই গৌরবময় সফরের সঙ্গী ট্রাম ৷ 2020 সালে দু’টি রুটে ট্রাম বন্ধ হয় আমফানের জেরে তাঁর ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে ৷ এরপর একটি ট্রাম লাইব্রেরি তৈরি করা হয় ৷ 2023 সালে কলকাতা ট্রাম ঐতিহ্যের 150 বছর উদযাপন করে ৷
কিন্তু, ধীরে ধীরে কলকাতার রাস্তায় বন্ধ হতে থাকে একাধিক ট্রাম রুট ৷ ট্রাম পরিষেবা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয় ৷ 2024 সালে নজিরবিহীনভাবে হাজরা থেকে মোমিনপুর পর্যন্ত ট্রামলাইন পিচ ঢেলে বন্ধ করে সরকার ৷ বলা হয়, বন্ধ হয়ে যাওয়া রুটে ট্রামের লাইনের জন্য দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ এমনকি ট্রাফিকের সমস্যাও হচ্ছে বলে দাবি করে তৎকালীন সরকার ৷
এরপর পাইপ লাইনের কাজের জন্য সাময়িক বন্ধ করা হয় টালিগঞ্জ ও বালিগঞ্জ দু’টি রুটের ট্রাম ৷ কিন্তু, পরে আর তা চালু হয়নি ৷ এরপর সরকারি তরফে ট্রাম তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল পরিবহণ দফতর ৷
2026-এ রাজ্যে পালাবদল
2026 সালে রাজ্যে পালাবদলে বিজেপির নতুন সরকার ক্ষমতা এসেছে ৷ তাদের পরিকল্পনায় রয়েছে ট্রামের পরিষেবা বৃদ্ধি করার ৷ সল্টলেক, দক্ষিণেশ্বর, নিউ টাউন, কলকাতার কিছু পুরনো রুটে ফের ট্রাম পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ রেলের নির্মাণকারী ও পরামর্শদাতা সংস্থা রাইটসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফিজিবিলিটি পরীক্ষা করতে ৷
এনিয়ে সৌভিক মুখোপাধ্যায় বলেন, "রসগোল্লা বাংলার ঐতিহ্য, এটা আমরা সকলে জানি ৷ কিন্তু লড়াই করে আইনি স্বীকৃতি আদায় করতে হয়েছে ৷ তারপরেই জিআই ট্যাগ পেয়েছে ৷ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েকে হেরিটেজ ঘোষণার জন্য রেল ইউনেস্কোকে আবেদন করেছিল ৷ তাদের বৈশিষ্ট্য বা সূচক মিলে যাওয়ায় তারা তকমা পেয়েছে ৷ সত্যজিৎ রায়কে আলাদা করে খ্যাত করার কোনও প্রয়োজন নেই ৷ তিনি কাজের আলাদা স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন অস্কার লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট ৷ ফলে নাম, খ্যাতি, ঐতিহ্য থাকলেও তার একটা আইনি স্বীকৃতি প্রয়োজন ৷ ট্রামের ক্ষেত্রে কোনও সরকারই সেই বিষয়ে উদ্যোগ নেয়নি ৷ এই আবেদন করতে হবে সরকারকে ৷"
তিনি আরও বলেন, "ইউনেস্কো যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়া পূরণ করলে ট্রামকে হেরিটেজ ঘোষণা করতে পারে, তার সবটাই আছে ৷ কিন্তু, সরকারের তরফে আবেদন বা উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ৷ নতুন সরকারের কাছে আশা রাখব, তারা এই উদ্যোগ গ্রহণ করবে ৷ তাহলে ট্রাম আদতেই হেরিটেজ হয়ে উঠবে ৷"
কেন রাজ্য হেরিটেজ কমিশন এই তকমা দিতে পারেনি ?
কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আইন অনুযায়ী স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিষয়ে তকমা দিতে পারলেও পরিবহণ বা যানবাহন বিষয়ে তাদের সেই আইন নেই ৷ এই বিষয় ক্যালকাটা ট্রাম ইউজার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সাগ্নিক গুপ্ত বলেন, "বিভিন্ন সংস্থা হেরিটেজ তকমা দিয়ে থাকে ৷ মূলত স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কলকাতা কর্পোরেশন গ্রেড দিয়ে থাকে ৷ ইন্ট্যাক খাবারের উপর দেয় ৷ আবার ইউনেস্কো হেরিটেজ তকমা দেয় ৷ যেমন দুর্গাপুজোকে দিয়েছে ৷ ডিএইচআর-কে দিয়েছে ৷ কিন্তু, আবেদন না-করায় ট্রাম আজও সেই স্বীকৃতি পায়নি ৷"
সাগ্নিক গুপ্ত বলেন, "বিরাট সম্পত্তির বেশ কিছু অংশ বিক্রি করেছে বিগত সরকার ৷ বিপুল সংখ্যায় ট্রাম পরে আছে ৷ নতুন সরকার পরিষেবা বাড়ানোর দিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিচ্ছে ৷ তবে, এই হেরিটেজ তকমা অত্যন্ত প্রয়োজন ৷ বিশ্ব মানচিত্রে কলকাতার ট্রাম একটি আলাদা জায়গা রাখে ৷ বর্তমান সময়ে দূষণের শহরে পরিবেশবান্ধব ট্রামের বিকল্প নেই ৷ ট্রাম নিশ্চিহ্ন করতে শ্লথ গতি কিংবা দুর্ঘটনা ঘটা, যানজট বৃদ্ধির অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করেছে বিগত সরকার ৷ আদালতে আমাদের আইনি লড়াই চলছে ৷"
এই বিষয়ে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং-এর বক্তব্য জানতে ইটিভি ভারতের তরফে একাধিকবার ফোন করা হয় ৷ তবে, তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি ৷ ট্রাম প্রেমীদের দাবি, নতুন সরকার চালু করুক পুরনো রুটগুলি ৷ পরিকাঠামো সংস্কার করুক ৷ নতুন রুট চালু করুক ৷ সবার আগে হেরিটেজ স্বীকৃতি পেতে উদ্যোগ গ্রহণ করুক রাজ্য সরকার ৷