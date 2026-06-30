ভাঙন-আতঙ্কে দুলদুলি ফেরিঘাট, বর্ষার আগেই বাঁধ মেরামতি প্রশাসনের
রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে নতুন সরকার । তাতেই দুলদুলির মানুষের মনে তৈরি হয়েছে এক চিলতে নতুন আশা । বর্ষার আগেই মেরামতি হচ্ছে বাঁধ ৷
Published : June 30, 2026 at 3:51 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 30 জুন: হিঙ্গলগঞ্জের তিন নদীর মোহনায় যখন রূপোলি আলোয় চকচক করে, দূর থেকে তাকে বড়ই মনোরম দেখায় । কিন্তু দুলদুলি ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের কাছে এই নদীই এখন এক জীবন্ত আতঙ্ক ।
এই ফেরিঘাট দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন । কিন্তু বর্তমানে ফেরিঘাট সংলগ্ন নদীবাঁধের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয় । বাঁধের নিচের মাটি সম্পূর্ণ ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে ৷ কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারপাশ । যে কোনও মুহূর্তে আস্ত বাঁধ-সহ এই ফেরিঘাটটিও রায়মঙ্গলের অতল গভীরে তলিয়ে যেতে পারে ।
এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা বিকাশ পোদ্দার সরাসরি গাফিলতির দিকে আঙুল তুলে বলেন, "এখানে স্থায়ী কংক্রিট বাঁধ করলেই সব ঝামেলা চুকে যায় ! কিন্তু তা করা হবে না । কারণ ঠিকাদাররা কাজের অর্ধেক টাকা নিজেদের পকেটেই পুরে রাখে, পুরো টাকা দিয়ে কাজই করে না । আর সেই কারণেই প্রতি মাসে বাঁধ ভাঙছে আর রাস্তাঘাটের অবস্থা নরক হয়ে উঠছে । আমাদের একটাই জোরালো দাবি—নতুন সরকার এবার যেন কাউকে চুরির সুযোগ না দিয়ে একটা ভালো কংক্রিট বাঁধ তৈরি করে ।"
ভাঙন কবলিত এলাকায় দাঁড়িয়ে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য সৌমেন নায়েক স্বীকার করে নিয়েছেন পুরনো ব্যবস্থার খামতিগুলো । তাঁর কথায়, "বাঁধের টেন্ডার প্রক্রিয়া এবং তা নিয়ে অতীতে কী প্রশাসনিক জটিলতা ছিল, তা সবারই জানা । তবে এখন যেহেতু নতুন সরকার এসেছে, তাই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আমাদের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে । আমরা দ্রুত এই সমস্যার একটি স্থায়ী ও বৈজ্ঞানিক সমাধান করতে দায়বদ্ধ ।"
দুলদুলির এই খবর সামনে আসতেই দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন ও সেচ বিভাগ ৷ বর্তমানে আধুনিক আর্থ মুভার এবং একদল অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে এসে নতুন করে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছে । মাটির বস্তা, বাঁশের খাঁচা এবং বোল্ডার ব্যবহার করে বাঁধটিকে আগের চেয়েও শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে, যাতে রায়মঙ্গলের তীব্র ঢেউয়ের আঘাত তা সহ্য করতে পারে । এই দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ বর্ষার মরশুম পুরোপুরি শুরুর আগেই এই কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে ।