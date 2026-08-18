দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রায় 65 হাজার কিউসেক জল ছাড়ল সেচ দফতর
নিম্ন দামোদরে মানুষজনকে নামতে দেওয়া হচ্ছে না । বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন ।
Published : August 18, 2026 at 3:49 PM IST
দুর্গাপুর, 18 অগস্ট: ঝাড়খণ্ড এবং দক্ষিণবঙ্গে টানা বৃষ্টির জেরে জল বাড়ছে দামোদর নদেও । পাঞ্চেত এবং মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়া হয়েছে ৷ যার জেরে জল বাড়ছে দুর্গাপুর ব্যারেজেও । মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত প্রায় 64 হাজার 325 কিউসেক হারে জল ছাড়ছে রাজ্য সেচ দফতর ।
এই জল ছাড়ার জেরে এখনও পর্যন্ত প্লাবনের কোনও সম্ভাবনা নেই বা বিপদেরও কোনও আশঙ্কা তৈরি হয়নি । তবে বৃষ্টির পরিমাণ যদি বাড়ে এবং পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে যদি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের (ডিভিসি) জল ছাড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়বে বলে সেচ দফতর সূত্রে খবর । তবে নিম্ন দামোদরে মানুষজনকে নামতে দেওয়া হচ্ছে না । বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে রাজ্য প্রশাসন ।
দুঃখের নদ বলে পরিচিত দামোদর । দীর্ঘদিন ধরে দামোদর নদের সংস্কার নেই । পলি জমতে জমতে নদের জল ধারণ ক্ষমতাও কমে গিয়েছে । যে কারণে প্রায় প্রতি বছর একটু বেশি বৃষ্টি হলেই, বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বর্ষা একটু বেশি হলেই এই রাজ্যের দামোদরের নিম্ন অববাহিকার পূর্ব বর্ধমানের কিছুটা অংশ হুগলি ও হাওড়ার এবং মেদিনীপুরের একটা অংশের মানুষের বিরাট দুর্ভোগ দেখা দেয় । হুগলি জেলার বেশ কিছু ব্লক প্রায় প্রতিবছর নিয়ম করে দামোদরের জলের তোড়ে ভেসে যায় ।
এতদিন পর্যন্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রে আলাদা আলাদা সরকার ছিল । কিন্তু এবার পরিস্থিতির বদল ঘটেছে । রাজ্য এবং কেন্দ্রে একই দল বিজেপি ক্ষমতায় । স্বাভাবিকভাবেই আশায় বুক বাঁধছেন বন্যা কবলিত এলাকাগুলির বাসিন্দারা । এবার কি তাহলে দামোদর নদের পলি সংস্কার করে নদীর জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো হবে?
এই বিষয়ে দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই বলেন, "আমি সম্প্রতি দিল্লিতে গিয়ে বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এসেছি । বিস্তারিতভাবে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জানিয়েছি দুর্গাপুরের এবং আশপাশের জেলাগুলির বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কথা । শুধু তাই নয়, আসানসোল ও দুর্গাপুরের মানুষদের আগামী দিনের পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করতে হলে দামোদর নদের পলি সংস্কার অত্যন্ত জরুরি ।"