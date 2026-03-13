ETV Bharat / state

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সাফল্য, সেবক রংপো টানেল ব্রেক থ্রু হতেই উচ্ছ্বসিত রেল

পাঁচ বছর টানা প্রচেষ্টার পর সেবক রংপো রেল প্রকল্পের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন টানেলের ব্রেক থ্রু করল ইরকন ৷ উচ্ছ্বসিত রেল আধিকারিক থেকে কর্মীরা ৷

TUNNEL BREAKTHROUGH OF SRRP
সেবক রংপো রেল প্রকল্পের টানেলের ব্রেক থ্রু (ইটিভি ভারত)
কালিম্পং, 13 মার্চ: বিস্ফোরণ ঘটানো যেখানে ছিল অসম্ভব, সেখানে মাটি খুঁড়েই মিলল সাফল্য ৷ সেবক রংপো রেল প্রকল্পের সবথেকে কঠিন ও অন্যতম দীর্ঘ টানেলের ব্রেক থ্রু করল রেল কর্তৃপক্ষ । টানা 5 বছর প্রচেষ্টার পর বৃহস্পতিবার ওই 8 নম্বর টানেলের ব্রেক থ্রু করতে সক্ষম হয় বরাত প্রাপ্ত সংস্থা ইরকন (Indian Railway Construction Limited)। আর টানেলের ব্রেক থ্রু (বড় ধরনের সাফল্য, পরবর্তী ধাপে এগোনো বা কোনও বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া) হতেই উৎফুল্ল রেল আধিকারিকরা ।

ইরকনের উপদেষ্টা মহিন্দর সিং আনুষ্ঠানিকভাবে বোতাম টিপে টানেলের চূড়ান্ত ব্রেক থ্রু সম্পন্ন করেন । প্রায় 4.1 কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেলের খননকাজ শুরু হয়েছিল 2020 সালে । চিফ ডিজাইনার আরমান্দো ক্যাপেলানের নেতৃত্বে প্রায় 500 থেকে 600 জন ইঞ্জিনিয়ার, কর্মী ও শ্রমিক দিনরাত কাজ করে এই সাফল্য অর্জন করেছেন বলে জানানো হয়েছে । চূড়ান্ত ব্রেক থ্রু'র পর টানেলের দুই প্রান্ত, পি1 ও পি2, একত্রিত হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন কর্মী ও আধিকারিকরা । 'ভারত মাতা কি জয়' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা ।

মহিন্দর সিং বলেন, "এই প্রকল্পে টানেল নির্মাণ ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের । মাটি নরম থাকায় বিস্ফোরণ ঘটানো যায়নি । সম্পূর্ণ খনন কাজের মাধ্যমেই ওই ব্রেক থ্রু করা হয়েছে । কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন । 2027 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করে তা সরকারের হাতে তুলে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য ।"

সেবক রংপো প্রকল্পের মোট 14টি'র মধ্যে এই টানেলটি হল সিরিয়াল অনুযায়ী 13 নম্বর ৷ তবে রেল আধিকারিকদের কাজের নিরিখে এটি টানেল নম্বর 8 ৷ এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার কাজ প্রায় শেষ বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা । এদিন ব্রেক থ্রু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইরকনের প্রোজেক্ট অ্যাডভাইজার মহিন্দর সিং, প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার টিটি ভুটিয়া, সিজিএম রেন্যা এঁতে, এপিসিও-র ভাইস প্রেসিডেন্ট আরসি সিংলা, প্রোজেক্ট ম্যানেজার দীপক সাইনি, চিফ ডিজাইনার আরমান্দো ক্যাপেলান এবং কালিম্পং পুলিশের ডেপুটি এসপি ভানু রাই-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ।

TUNNEL BREAKTHROUGH OF SRRP
উচ্ছ্বসিত রেল আধিকারিক থেকে কর্মীরা (ইটিভি ভারত)

45 কিলোমিটার দীর্ঘ সেবক রংপো রেল প্রকল্প উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের মধ্যে যোগাযোগ আরও সুচারু করবে । এতে উত্তরের যোগাযোগ থেকে সীমান্ত নিরাপত্তায় নতুন দিশা আসবে । তার কারণ বর্ষাকালে প্রায়ই বাংলা-সিকিম লাইফলাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়কে ধসের কারণে যোগাযোগ ব্যাহত হয় । এই রেলপথ চালু হলে সেই সমস্যা অনেকটাই কমবে । পাশাপাশি, ভারত-চিন সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট 45 কিলোমিটার রুটের মধ্যে প্রায় 38 কিলোমিটারই টানেলের ভিতর দিয়ে যাবে । প্রকল্পে রয়েছে 14টি টানেল, 13টি রেল সেতু এবং 5টি রেল স্টেশন । আর একটি মাত্র ছোট টানেলের ব্রেক থ্রু বাকি রয়েছে । প্রথম পর্যায়ে সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত রেল সংযোগ স্থাপন করা হবে । ভবিষ্যতে এই রেলপথ গ্যাংটক পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে ।

এদিকে, প্রকল্পের অধিকাংশ টানেলের ব্রেক থ্রু ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে । বেশ ক'য়েকটি টানেলের ভিতরে রেললাইন বসানোর কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ । প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে পর্যটন, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আসবে বলেই আশা করা হচ্ছে ।

