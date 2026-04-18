অপসারিত মুরলিধর, বিধাননগরে নতুন পুলিশ কমিশনার ত্রিপুরারি অথর্ব
আজই দায়িত্ব নিচ্ছেন নতুন পুলিশ কমিশনার । নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে এ পর্যন্ত পুলিশ-প্রশাসনে রদবদল নিয়ে কমিশন ও রাজ্যের মধ্যে একাধিকবার সংঘাত হয়েছে ।
Published : April 18, 2026 at 6:39 AM IST
কলকাতা, 18 এপ্রিল: ভোটের মুখে আবারও পুলিশে রদবদল। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুরলিধরকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন । নতুন কমিশনার হলেন ত্রিপুরারি অথর্ব ।
শুক্রবার রাতে দিল্লির নির্বাচন সদনের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে । পুলিশ কমিশনারের বদলি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দিয়েছে কমিশন । আজ অর্থাৎ 18 এপ্রিল সকাল 11টার মধ্যে কমিশনের নির্দেশ কার্যকর করতে হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।
অন্যদিকে, প্রথম দফায় 152 টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ 23 এপ্রিল। প্রথম দফায় নির্বাচন হবে বেশ কয়েকটি সীমান্তবর্তী এলাকাতেও। সেইসব জায়গায় নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা কোনও চোরাচালান না হতে পারে তার জন্যও নেওয়া হয়েছে কড়া ব্যবস্থা।
সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে অনেকটা । সাধারণত নির্বাচনের 48 ঘণ্টা আগে এই নিয়ম কার্যকর হয় তবে এবার তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। অনেক আগে থেকেই সীমান্তবর্তী এলাকায় এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয় ড্রোন দিয়েও নজরদারি চালানো হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।
যাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এমন ব্যক্তিদের একজনও যাতে জেলের বাইরে না থাকে তাও নিশ্চি করতে চাইছেন কমিশনের কর্তারা। প্রথম দফা নির্বাচনের 72 ঘণ্টা আগে আন্তঃরাজ্য এবং অন্তর্দেশীয় সীমান্ত সিল করতেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
বিধানসভা নির্বাচনের আদর্শ আচরণ বিধি লাগুর দিন থেকেই রাজ্যের একাধিক আইএএস এবং আইপিএস আধিকারিকদের বদলি করে চলেছে নির্বাচন কমিশন । এর বিরোধিতা করে একাধিক মামলাও হয়েছে । সম্প্রতি কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আইনজীবী অর্ক নাগ সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন । সেই মামলা শুনতেই চায়নি সুপ্রিম কোর্ট।
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চলির বেঞ্চ এদিন জানিয়েছে শীর্ষ আদালত এই আবেদন শুনতে ইচ্ছুক নয়। মামলাকারী অর্ক নাগের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষ আদালতে বলেন, "এর আগের নির্বাচন পর্যন্ত রাজ্যের পরামর্শ নেওয়া হতো। এবার তা হয়নি।" প্রধান বিচারপতি বলেন, "রাজ্যের পরামর্শ নিতেই হবে এমন কোনও কথা আইনে বলা নেই। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা নেই। একইভাবে কমিশনেরও রাজ্যের নিযুক্ত আধিকারিকদের উপর বিশ্বাস নেই । সেই জন্যই এই পরিস্থিতি হয়েছে।" এমনই ঘটনাপ্রবাহে আবারও পুলিশে বড়সড় রদবদল ঘটাল কমিশন ।