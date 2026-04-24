ভোটের আগে শহরে কড়া নজরদারি, রাতের নাকা তল্লাশিতে থাকছেন আইপিএস আধিকারিকরা

ভোটের আগে শহরে কড়া নজরদারি, রাতের নাকা তল্লাশিতে থাকছেন আইপিএস আধিকারিকরা
শুধু নাকা তল্লাশি নয়, শহর জুড়ে বাড়ানো হয়েছে পেট্রোলিং । যেকোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে ব়্য়াফ, কুইক রেসপন্স টিম এবং বিশেষ বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ৷
Published : April 24, 2026 at 5:17 PM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: আসন্ন দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর ভোটকে সামনে রেখে কলকাতা শহরের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এখন লালবাজারের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ানো হচ্ছে নজরদারি, জোরদার করা হচ্ছে নিরাপত্তা বলয় । বিশেষ করে রাতের শহরে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে একাধিক কৌশল নিয়েছে কলকাতা পুলিশ । তারই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল রাতের নাকা তল্লাশিতে এবার সরাসরি থাকছেন আইপিএস আধিকারিকরা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়, প্রবেশ ও প্রস্থান পথ এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে রাতভর নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে । প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ চেকপোস্টে দু'জন করে আইপিএস অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে নজরদারির মান আরও কঠোর হয় এবং কোনওরকম গাফিলতি না-থাকে । উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সরাসরি উপস্থিতি পুলিশের নিচুতলার কর্মীদের কাজেও গতি আনছে বলে মত প্রশাসনের ।
শুধু নাকা তল্লাশি নয়, শহর জুড়ে বাড়ানো হয়েছে পেট্রোলিং । র্যাফ, কুইক রেসপন্স টিম (QRT) এবং বিশেষ বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে যেকোনও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য । বিভিন্ন থানা এলাকায় রাতের টহলদারি আরও ঘন করা হয়েছে, বিশেষ করে যেসব জায়গাকে 'সংবেদনশীল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।
কলকাতা পুলিশের আরেকটি বড় ভরসা হল প্রযুক্তি । শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বসানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । লালবাজারের কন্ট্রোল রুম থেকে 24 ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে শহরের গতিবিধির উপর । কোথাও সন্দেহজনক কিছু নজরে এলেই দ্রুত পদক্ষেপ করছে পুলিশ । এছাড়াও, শহরে বাইরের লোকের অবাধ যাতায়াত রুখতে বিভিন্ন জায়গায় যানবাহন তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে । সন্দেহভাজন গাড়ি থামিয়ে কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে, প্রয়োজনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । বেআইনি অস্ত্র, নগদ টাকা বা মাদক পাচার রুখতেও এই অভিযান বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন ।
নির্বাচনের সময় গুজব রটানো বা ভুয়ো খবর ছড়ানো আটকাতেও সক্রিয় সাইবার সেল । সোশাল মিডিয়ায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, কোনও উস্কানিমূলক পোস্ট বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ালে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । লালবাজারের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "শহরকে শান্ত ও নিরাপদ রাখতে আমরা সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছি । সাধারণ মানুষ যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ।"
সব মিলিয়ে, ভোটের আগে কলকাতায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে মরিয়া পুলিশ প্রশাসন । এখন দেখার, এই কড়া নজরদারির মধ্যে দিয়ে কতটা নির্বিঘ্নে পার হয় মহানগরের ভোটপর্ব ।