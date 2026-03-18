ভোটের কলকাতায় পুলিশের নির্বাচনী সেলের দায়িত্বে দেবেন্দ্র প্রকাশ সিং, গঠিত বিশেষ টিম

ভোটের কলকাতায় পুলিশের নির্বাচনী সেলের দায়িত্বে দেবেন্দ্র প্রকাশ সিং, গঠিত বিশেষ টিম
দেবেন্দ্র প্রকাশ সিংয়ের সঙ্গে নির্বাচনী সেলের টিমে রয়েছেন পাঁচ আধিকারিক ৷ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই সেল ৷
Published : March 18, 2026 at 4:15 PM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিশ ৷ বুধবার লালবাজার থেকে পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, কলকাতা পুুলিশের ইলেকশন সেলের সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হল অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ওয়ান) আইপিএস দেবেন্দ্র প্রকাশ সিংকে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগের একটি নির্দেশিকাকে আংশিক সংশোধন করে এই নতুন দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে ৷ পাশাপাশি, সেই নির্দেশিকা অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছে বলে খবর । নির্বাচনকে ঘিরে শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও মজবুত করতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে ৷
সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপত্তিতে বলা হয়েছে, দেবেন্দ্র প্রকাশ সিংকে কাজে সহায়তা করতে একটি টিম গঠন করেছে লালবাজার ৷ এই টিমে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ফোর) সন্তোষ পাণ্ডে, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অর্গানাইজেশন) অজয় প্রসাদ, ডেপুটি কমিশনার (সাইবার) অভিষেক মোদি ৷ এছাড়াও আছেন কলকাতা পুলিশের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমিশনার অনির্বাণ সরকার এবং লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ শাখার ডেপুটি কমিশনার বিদিত রাজ ভুন্দেশ ৷
পুলিশ মহলের মতে, নির্বাচনের আগে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী ও সমন্বয় গড়ে তুলতে এই টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ৷ বিশেষ করে বেআইনি কার্যকলাপ, সাইবার নজরদারি এবং গোয়েন্দা তৎপরতায় জোর বাড়ানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ৷ কমিশনার অজয় কুমার নন্দের এই নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন শাখায় তৎপরতা শুরু হয়েছে ৷ নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়াকড়ি হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের গত রবিবার ভোট ঘোষণার মুহূর্ত থেকে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে চলে এসেছে ৷ আর তারপরেই সোমবার রাজ্য পুলিশের প্রশাসনিক ও পুলিশের শীর্ষপদে ব্যাপক রদবদল করা হয় ৷ যে তালিকায় রাজ্য পুলিশের ডিজি যেমন ছিলেন, তেমনই কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ থেকে সরানো হয় সুপ্রতিম সরকারকে ৷ সেখানে নিয়ে আসা হয় অজয় কুমার নন্দকে ৷
পরবর্তী সময়ে ধাপে-ধাপে জেলা পুলিশে 13 জন সুপার বদল করা হয়েছে ৷ বদলি করা হয়েছে, সবক’টি কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারদেরও ৷ আর এ দিন বিভিন্ন জোনের পাঁচজন ডিআইজি বদল করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ সেই সঙ্গে এগারোটি জেলার জেলাশাসক এবং কলকাতা দক্ষিণের ডিইও এবং কলকাতা পুরনিগমের কমিশনারকেও সরানো হয়েছে ৷