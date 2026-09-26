পরিকাঠামোর অভাবে অন্ডাল বিমাননগরী ছাড়ছেন জমির ক্রেতারা ! সমাধানের আশ্বাস অগ্নিমিত্রার
Investors Want to Left Andal Aerotropolis: অন্ডাল বিমাননগরীর সমস্যার সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস অগ্নিমিত্রা পালের ৷ সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : September 26, 2026 at 12:08 AM IST
দুর্গাপুর, 26 সেপ্টেম্বর: পশ্চিম বর্ধমানে অন্ডালে দেশের মধ্যে প্রথম বিমাননগরী গড়ে উঠেছিল ৷ বেঙ্গল এরোট্রোপলিশের উদ্যোগে এই কাজ হয়েছিল । কিন্তু, এই বিমাননগরীতে শিল্প ও বাড়িঘর তৈরির জন্য জমি কেনা ক্রেতাদের অভিযোগ, পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে ৷ আর তাই অনেকেই অন্ডাল বিমাননগরীতে কেনা জমি বিক্রি করে দিয়ে চলে যেতে চাইছেন ৷ তবে শুধু পরিকাঠামো নয়, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকা হওয়ায় বনদফতরের তরফেও এই জমির মালিকদের উপরে চাপ তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷
আর এই দ্বিমুখী চাপে রেসিডেন্সিয়াল ও কমার্শিয়াল জমির প্লটের মালিকরা একজোট হয়ে পরিত্রাণ চাইছেন ৷ ইটিভি ভারতের কাছ থেকে অন্ডাল বিমাননগরীর জমি মালিকদের এই সমস্যার কথা জেনেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তা শোনার পর বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক ও রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে সুরাহার আশ্বাস দিলের মন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে ইটিভি ভারতকে ধন্যবাদও জানালেন অগ্নিমিত্রা ৷
মন্ত্রী বলেন, "আগামী শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আছে ৷ জমি ক্রেতাদের এই সমস্যার কথা আমার জানা ছিল না ৷ ইটিভি ভারতকে ধন্যবাদ যে তারা আমাকে এই কথা জানালো ৷ আমি পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এবং রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে এই সমস্যা সমাধান করব ৷"
বাম সরকারের সময়কালে 2008 সালে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডালে দেশের সর্বপ্রথম বেসরকারি উদ্যোগে বিমাননগরী গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু হয় ৷ বিএপিএল নামক বেসরকারি সংস্থা এই বিমাননগরী তৈরির জন্য আগ্রহী হয় ৷ অন্ডাল এবং দুর্গাপুর-ফরিদপুর এই দুই ব্লকের মোট এগারোটি মৌজার প্রায় 1700 একর জমি প্রায় নির্বিঘ্নেই অধিগ্রহণ হয়ে যায় ৷ পরবর্তী সময়ে বাম জমানার অবসানের সঙ্গে রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসে ৷ 2011 সালের বদলের পর অন্ডাল বিমাননগরী তৈরির কাজে গতি আসে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সময়কালে পবন হংস-এর হেলিকপ্টার কলকাতা থেকে অন্ডাল পর্যন্ত পরিষেবা দিতে শুরু করে ৷ কিন্তু, এর বাইরে আর কোনও নির্মাণ হয়নি বলে অভিযোগ ৷
কী কী থাকার কথা এই বিমাননগরীতে ?
সিঙ্গাপুরের আদলে গড়ে ওঠা দেশের প্রথম এই বিমাননগরীতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছাড়াও, এক ছাতার নিচে আইটি হাব, বেসরকারি স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের প্রচুর শিল্প, বড় বড় আবাসন প্রকল্প, ঝাঁ চকচকে হোটেল, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, আন্তর্জাতিক মানের ক্লাব, সুইমিং পুল, শপিং কমপ্লেক্স অর্থাৎ, দেশের মধ্যে প্রথম আধুনিক ও স্বাচ্ছন্দ যুক্ত একটি স্যাটেলাইট নগরী তৈরির কথা বলা হয়েছিল অন্ডাল বিমাননগরীতে ৷
কলকাতা থেকে আসানসোল আসার সময় 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ঝাঁ চকচকে একটি তোরণ দেখতে পাওয়া । তাতে বড় বড় করে লেখা বেঙ্গল এরোট্রোপলিস ও কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর ৷ সিঙ্গাপুরের আদলে এই দেশে সর্বপ্রথম বিমানবন্দর ও তাঁর সঙ্গে একটি আধুনিক শহর গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল বাম আমলে সেই প্রকল্পের নাম অন্ডাল বিমাননগরী ৷
বিগত সরকারের সময়কালে বারবার সিনার্জি সম্মেলনে এই রাজ্যের বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান ঠিকানা হয়ে উঠেছিল এই অন্ডাল বিমাননগরী ৷ একাধিক শিল্প, ওয়্যারহাউস, স্কুল ও আবাসন তৈরি হয়েছে ৷ গড়ে উঠছে হাসপাতাল ৷ তারপরেও বিমাননগরীতে যাঁরা কর্মাশিয়াল ও রেসিডেন্সিয়াল প্লট কিনেছেন, তাঁদের সংগঠন অন্ডাল বিমাননগরী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, পরিকাঠামোর অভাবে বিমাননগরীতে কেউ বিনিয়োগ করতে চাইছে না ৷
যারা বিনিয়োগ করছে, তারা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে না-বলে অভিযোগ ৷ তাই অন্ডাল বিমাননগরীতে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে কেনা জমি বিক্রি করে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে চাইছে মালিকরা ৷ এমনই অভিযোগ তুলেছেন জমি ক্রেতাদের এই সংগঠন ৷ তাই নতুন সরকারের কাছে সংগঠনের আবেদন, রাজ্যের বর্তমান সরকার যখন মানুষকে শিল্প কলকারখানা ও বিনিয়োগের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, তখন তারাই অন্ডাল বিমাননগরীকে নবরূপে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করুক ও তা বাস্তবায়িত করুক ৷
কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিমান ওঠানামা করেছে ৷ সরকারের পরিবর্তনের পর মাত্র চার মাস সময় কালের মধ্যেই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিমান বহুবার অন্ডাল বিমাননগরীর মাটি ছুঁয়েছেন । বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিমানও নেমেছে এখানে ৷ প্রাক্তন মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে রাহুল গান্ধি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রীর বিমানে এখানে অবতরণ করেছে ৷
অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক উড়ানের দাবি জানিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে উড়ান শুরু হওয়ায় অন্ডাল বিমাননগরীকে ঘিরে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন স্থানীয় শিল্পপতি থেকে সাধারণ মানুষ ৷ শিল্প, আবাসন, স্কুল-সহ বাসস্থানের জন্য অনেকেই চড়া দামে জমি কিনেছিলেন বিমাননগরীতে ৷
তাঁদেরই একটা বড় অংশ এবার বিমাননগরী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে ৷ জমি মালিকদের সংগঠন অন্ডাল বিমাননগরী ওয়েলফেয়ার আ্যসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক শর্মা বলেন, "এখানকার জমি বাস্তুতে পরিণত করা আছে ৷ তা সত্ত্বেও এখানে কোনও প্রকল্প তৈরি করতে হলে বনদফতরের এনওসি চাওয়া হচ্ছে ৷ জল, আলো, রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সঠিক নেই ৷ নিকাশির কোনও ব্যবস্থা নেই ৷ তাও সংস্কারের টাকা দাবি করা হচ্ছে ৷"
সংগঠনের সদস্যদের দাবি পরিকাঠামো ঠিক হলে প্রচুর বিনিয়োগ আসবে এখানে ৷ অন্ডাল থেকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে নিয়মিত উড়ান পরিষেবা আছে ৷ পাশেই জাতীয় সড়ক রয়েছে, শিল্পের জন্য় পর্যাপ্ত জমি আছে ৷ যাঁরা বিনিয়োগ করেছেন, তাঁদের অনেকেই এখন আক্ষেপ করছেন বলে দাবি করেন সংগঠনের সদস্য়রা ৷ কারণ তাঁরা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন না-বলে অভিযোগ ৷
সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জয় পাল বলেন, "এখানে যাঁরা রেসিডেন্সিয়াল প্লট কিনেছেন, তাঁরা কেউ বাড়ি তৈরি করতে চাইছেন না ৷ কারণ এখানে নিকাশি ব্যবস্থা একেবারেই তৈরি হয়নি ৷ বিমাননগরীর ভিতরে একাধিক আবাসন তৈরি হয়েছে, বহু মানুষ স্বপ্নের এই নগরীতে আবাসন কিনেছেন ৷ কিন্তু, সেখানে তারা আসতে চাইছে না ৷ এখানে বাজার, ব্যাঙ্ক এবং পোস্টঅফিস নেই ৷ বাসস্থান করতে গেলে সব থেকে জরুরি নিকাশি ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত পানীয় জল, সেটাও নেই ৷ বিমাননগরী কর্তৃপক্ষ বলছে, আপনার প্রকল্প শুরু করুন সব পরিষেবা পেয়ে যাবেন ৷ আমরা চাই রাজ্যের নতুন সরকার এই সব সমস্যা মেটাতে হস্তক্ষেপ করুক ৷ তাহলে অন্ডাল বিমাননগরী দেশের সবচেয়ে উন্নত, আধুনিক ও স্বাচ্ছন্দ যুক্ত উপনগরীতে পরিণত হবে ৷"
যদিও বিমাননগরী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন পরিকাঠামো সব ঠিক আছে ৷ সংস্থার আধিকারিক সুমন রায় বলেন, "সংগঠনের লোকেরা কী অভিযোগ করেছেন তা আমার জানা নেই ৷ পরিকাঠামো ঠিকই আছে ৷ প্রচুর কারখানা, ওয়্যারহাউস, ফ্ল্যাট, স্কুল হয়েছে ৷ অনেক লোক আসছে ৷ একটা শহরে বাস করতে গেলে যে সব ছাড়পত্র প্রয়োজন, সেটা দিতে হবে ৷"
অন্ডাল বিমাননগরী শিল্পের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠতে পারে ৷ এই উপনগরীকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেছে আসানসোল ও দুর্গাপুরের মানুষ ৷ বহু বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ এই বিমাননগরীতে তৈরি হবে এই আশায় রয়েছেন তাঁরা ৷ কমার্শিয়াল, রেসিডেন্সিয়াল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এই তিন কারণে অন্ডাল বিমাননগরীতে যারা জমির ক্রেতা, তাঁরা যদি বাড়িঘর ও প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি করে, তাহলে খনি অঞ্চল-সহ শিল্পাঞ্চলের নকশা বদলে যেতে পারে ৷ এখন দেখার অন্ডাল বিমাননগরী তৈরির সঙ্গে জড়িত দুই সরকারের বিদায়ের পর, বর্তমানে যে পরিবর্তনের সরকার রয়েছে তাদের হাত ধরে অন্ডাল বিমাননগরী কতটা এগিয়ে যেতে পারে ?