উত্তরের 3 জেলায় 3 হাজার কোটির বিনিয়োগ প্রস্তাব, 10 হাজার কর্মসংস্থানের আশা

উত্তরের 3 জেলায় 3 হাজার কোটির বিনিয়োগ প্রস্তাব, 10 হাজার কর্মসংস্থানের আশা
প্রস্তাব দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ির জন্য ৷ রিয়েল এস্টেট সেক্টরে সাড়ে চার হাজার কোটিরও বেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব ৷ শিলিগুড়িতে আয়োজিত শিল্পসম্মেলনে জানালেন মন্ত্রী ৷
Published : November 28, 2025 at 5:28 PM IST
শিলিগুড়ি, 28 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় আগামীতে তিন হাজার 319 কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে । আর তা হলে ওই তিন জেলায় অন্তত 10 হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে । শুক্রবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলা নিয়ে আয়োজিত অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের শিল্প সম্মেলন সিনার্জি 2025-এ এমনই আশার কথা শোনালেন সংশ্লিষ্ট দফতরের রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ।
এই শিল্প সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের আধিকারিক-সহ পুলিশ এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা । এদিনের সম্মেলনে রাজ্য সরকারের তরফে শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য রাজ্য সরকারের নানা সুবিধা ও সহযোগিতা তুলে ধরা হয় । পাশাপাশি এদিন বিনিয়োগকারীদের হাতে রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক সহযোগিতাও তুলে দেওয়া হয় ।
মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, "উত্তরবঙ্গে প্রচুর বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে । সেইমতো রাজ্য সরকার পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে । তাছাড়াও সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে । প্রক্রিয়ায় সরলীকরণ করা হয়েছে । আগামীতে উত্তরের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলায় তিন হাজার কোটির বেশি বিনিয়োগ হবে।"
টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলেন, "সিনার্জির মাধ্যমে সব থেকে বড় বিষয় হল, চা শিল্পে যে ছোট ছোট সমস্যা রয়েছে সেগুলো সরাসরি আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরা যাচ্ছে এবং তার দ্রুত সমাধান হচ্ছে । আশা করি, চা শিল্পের হাল ফেরাতে রাজ্য সরকার পাশে থাকবে । টি ট্যুরিজমের বিষয়ে আমাদের কিছু প্রক্রিয়াগত সমস্যা ও অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল । যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস মিলেছে ।"
এদিনের শিল্প সম্মেলন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং জেলায় 1,523 কোটি টাকা, জলপাইগুড়ি জেলায় 1,442 কোটি টাকা ও কালিম্পং জেলায় 164 কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে । এছাড়া, অন্য সেক্টরে বিশেষত রিয়েল এস্টেট সেক্টরে আগামী দিনে 4,700 কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে । এছাড়াও যে সব ক্ষেত্রে প্রস্তাব এসেছে সেগুলি হল,
1) 2025-26 অর্থবর্ষের এপ্রিল-সেপ্টেম্বর এই সময়কালে, এই তিনটি জেলায় MSME খাতে ব্যাংক ঋণ প্রদানের আনুমানিক পরিমাণ: 7,589 কোটি টাকা ৷ দার্জিলিং - 5,360 কোটি টাকা । জলপাইগুড়ি - 2,103 কোটি টাকা । কালিম্পং - 126 কোটি টাকা ।
2) 26 নভেম্বর, 2025 পর্যন্ত, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং জেলার প্রায় 1,18,913টি সংস্থা উদ্যম পোর্টালে নিবন্ধিত হয়েছে । দার্জিলিং - 57,066, জলপাইগুড়ি – 54,711, কালিম্পং - 7,136 ৷
3) ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিসানস ফাইনান্সিয়াল বেনিফিট স্কিমের অধীনে এই তিনটি জেলায় 57 জন শিল্পীকে কাজের শেড ও সরঞ্জাম বাবদ 8.40 লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে ।
4) ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের অধীনে এই তিনটি জেলার ব্যাংক এখনও পর্যন্ত মোট 1,878টি ঋণের আবেদন অনুমোদন করেছে । অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ 44.44 কোটি টাকা । দার্জিলিং - 549টি আবেদনের জন্য 11.91 কোটি টাকা । জলপাইগুড়ি - 885টি আবেদনের জন্য 20.63 কোটি টাকা । কালিম্পং - 444টি আবেদনের জন্য 11.90 কোটি টাকা ।
5) 2025 সালের অক্টোবর পর্যন্ত, এই তিনটি জেলায় বিভিন্ন হস্তশিল্প ও প্রথাগত শিল্পে জড়িত মোট 6,173 জন কারিগরকে রাজ্য পোর্টালে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, যাতে তাঁরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন । দার্জিলিং - 3,351 জন, জলপাইগুড়ি - 1,704 জন ও কালিম্পং - 1,118 জন ।
6) দার্জিলিংয়ের নকশালবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত বাটলাবাড়িতে শিবমন্দির কাঠের আসবাবপত্র উৎপাদন ক্লাস্টারের জন্য 2.32 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র (সিএফসি) স্থাপন করা হচ্ছে । নির্মাণ কাজ চলছে এবং এখনও পর্যন্ত অগ্রগতি প্রায় আশি শতাংশ । এই প্রকল্পের আওতায় 36টি ইউনিটের সঙ্গে জড়িত প্রায় 200 জন উপকৃত হবেন ।
7) শিলিগুড়ির বাঘাযতীন কলোনিতে একটি পোশাক তৈরির সমবায় সমিতিকে মেশিন ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য 17.94 লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে । মেশিন ও সরঞ্জাম ইত্যাদি কেনার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । এর ফলে প্রায় 30 জন মহিলা উদ্যোক্তা উপকৃত হবেন ।
8) ফাঁসিদেওয়ার লিউসিপাকরিতে 5 একর জমির উপর প্রায় 2.5 কোটি টাকা ব্যয়ে পরিবেশবান্ধব আতসবাজি সংরক্ষণ ও বিক্রির জন্য 12টি স্টোর এবং 12টি স্টল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
9) দার্জিলিংয়ের খড়িবাড়ি থানার অন্তর্গত ভজনপুরের বিবেকানন্দপল্লিতে 1 কোটি 9 লক্ষ টাকা ব্যয়ে গাছের পাতা থেকে থালা, বাটি ইত্যাদি তৈরির ক্লাস্টার প্রকল্পের জন্য একটি সাধারণ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে । দার্জিলিংয়ের খড়িবাড়ি থানার অন্তর্গত ভজনপুরের বিবেকানন্দ পল্লিতে 1 কোটি 9 লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুপারি হয়েছে । এই কেন্দ্রটি সুপারি পাতা থেকে জিনিসপত্র তৈরিতে নিযুক্ত প্রায় 220 জন কারিগরকে উপকৃত করবে ।
10) 45 জন মহিলা সদস্য বিশিষ্ট উলের পোশাক তৈরিতে নিযুক্ত একটি REH সমবায় সমিতিকে 21.16 লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা 140 জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে । অন্যটি পাহাড়ি কারুশিল্পে নিযুক্ত, তাদের কাজের জন্য মেশিন ও সরঞ্জাম সরবরাহের লক্ষ্যে 22.58 লক্ষ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ।
11) WBSIDC জলপাইগুড়িতে আরও দুটি পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার । ডাবগ্রাম শিল্প পার্কের, ফেজ-4 এবং ফেজ-5। আনুমানিক প্রকল্প ব্যয় প্রায় 21 কোটি টাকা । এই পার্কগুলি তৈরি হয়ে গেলে, জেলার শিল্প পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে এবং নতুন বিনিয়োগ আসবে । যা এমএসএমই খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে । এছাড়া, ডাবগ্রাম শিল্প পার্কের, ফেজ-2-তে WBSIDC আটটি স্ট্যান্ডার্ড প্লাগ এন প্লে বি শেড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ।
12) জলপাইগুড়িতে 72 একর জমিতে সরকারি সহায়তায় দুটি বেসরকারি শিল্প পার্ক গড়ে উঠেছে । এই দুটি পার্কে আরও চারটি বেসরকারি শিল্প পার্ক স্থাপিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে । সেখানে প্রায় 40টি ইউনিট কাজ করছে । যেখানে প্রায় 1,000 জন লোক কর্মরত । অদূর ভবিষ্যতে প্রায় 71 একর জমি জুড়ে আরও চারটি শিল্পপার্ক তৈরি করা হবে ।
13) কালিম্পংয়ের পেডং ব্লকের অধীনে সান্টুক গ্রাম পঞ্চায়েতে সিতাকে মাশরুম ক্লাস্টারের জন্য একটি কমন ফেসিলিটি সেন্টার তৈরি করা হবে । 50টি ইউনিট-এর সঙ্গে যুক্ত হলে 135 জন এই প্রকল্পে উপকৃত হবে ।
14) কালিম্পং-এ উল, সিল্ক, পাট ইত্যাদি প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহার করে হস্তনির্মিত কার্পেট, মেঝের আচ্ছাদন সামগ্রী এবং হোম টেক্সটাইল পণ্যের জন্য একটি সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্পের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে । এ ব্যাপারে জমির আন্তঃবিভাগীয় হস্তান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে । কালিম্পং-এ পোস্ট-কোকুন কার্যক্রম যেমন সিল্ক স্পিনিং এবং বয়ন ইত্যাদির জন্য একটি সিএফসি স্থাপনের জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ডিপিআর প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে ।