উত্তরবঙ্গের পর্যটনে রেকর্ড বিনিয়োগ, 9.5 হাজার কোটিতে বদলে যাবে পাহাড়-ডুয়ার্সের অর্থনীতি

উত্তরবঙ্গের পর্যটনে রেকর্ড বিনিয়োগ, 9.5 হাজার কোটিতে বদলে যাবে পাহাড়-ডুয়ার্সের অর্থনীতি
Huge Investment for North Bengal Tourism: বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে 'ইনভেস্টর মিট'-এ রাজ্যের পর্যটন দফতরের এই ঘোষণা ৷ কোথায় কত বিনিয়োগ? শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন৷
Published : September 28, 2026 at 7:11 PM IST
শিলিগুড়ি, 28 সেপ্টেম্বর: বিশ্ব পর্যটন দিবস 2026 উপলক্ষে কলকাতায় আয়োজিত বিশেষ 'ইনভেস্টর মিট'-এ রাজ্য সরকারের পর্যটন দফতর এক ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছে । গোটা রাজ্য জুড়ে পর্যটনে মোট 12 হাজার 534 কোটি টাকার বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়েছে, যার ফলে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে প্রায় 22 হাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের নতুন দুয়ার উন্মোচিত হচ্ছে । এই মোট বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় ও প্রধান অংশটি পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গ । শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের নানা পর্যটন প্রকল্প ও চা-পর্যটনের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর কাছ থেকে আনুমানিক 9 হাজার 600 কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি এসেছে ।
উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপ যৌথভাবে কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের জন্য 3 হাজার 15 কোটি টাকার বিনিয়োগের চুক্তি করেছে । তবে এককভাবে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে আর্য টি কোম্পানি লিমিটেড । দার্জিলিংয়ে বিশ্বমানের লাক্সারি ও ওয়েলনেস রিসর্ট গড়ে তুলতে তারা 915 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে, যা ওই অঞ্চলে 1750 জনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে ।
উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি এবং তার আশপাশের অঞ্চলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কে কে গ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে । শিলিগুড়ি ও কলকাতায় তারা যৌথভাবে 700 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে । মাটিগাড়া ও কার্শিয়াংয়ের চা-পর্যটনকে পাখির চোখ করে এগিয়ে এসেছে একাধিক গ্রুপ । মাটিগাড়া চা-বাগান এলাকায় এমএলএ গ্রুপ 550 কোটি টাকা এবং এশিয়ান গ্রুপ 250 কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে । অন্যদিকে, লক্ষ্মী গ্রুপ শিলিগুড়ি ও কার্শিয়াং এলাকায় টি-ট্যুরিজমের সার্বিক বিকাশে 400 কোটি টাকার প্রস্তাব পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে ।
কালিম্পং, ডুয়ার্স এবং পাহাড়ের অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কাজে লাগাতে বড় বিনিয়োগ আনছে ব্লু লাইন গ্রুপ (বিএলজি গ্রুপ) ও হোটেল সোনার বাংলা গ্রুপ । বিএলজি গ্রুপ কালিম্পং, শিলিগুড়ি ও চালসার রিসর্ট প্রজেক্টে 390 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে জানিয়েছে । এছাড়া হোটেল সোনার বাংলা গ্রুপ দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার অঞ্চল-সহ রাজ্যের অন্যান্য স্থানে সমন্বিতভাবে 605 কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে ।
জলপাইগুড়ি জেলাতেও বিনিয়োগের বড় ঢেউ এসেছে । শ্রী বালাজি গ্রুপ জলপাইগুড়ি ও পূর্ব মেদিনীপুরে যৌথভাবে 800 কোটি টাকা বিনিয়োগের অঙ্গীকার করেছে, যেখানে প্রধান নজর থাকছে উত্তরবঙ্গের ওপ র। পাশাপাশি, বিনোদন পরিকাঠামো তৈরির লক্ষ্যে তুলসী গ্রুপ জলপাইগুড়িতে একটি সুবিশাল এন্টারটেইনমেন্ট হাব গড়ে তুলতে 200 কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে ।
শিলিগুড়ি শহরের ক্রমবর্ধমান পর্যটন পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে আরও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের সংস্থা এগিয়ে এসেছে । শিলিগুড়ির দাগাপুর চা-বাগান এলাকায় এলআর অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস 300 কোটি টাকা এবং হলিডে ইন শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরের প্রজেক্টের জন্য 300 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে । শিলিগুড়ির খাপরাইল রোডে বিলাসবহুল আবাসন ও রিসর্টের জন্য জংরি প্রপার্টিজ 200 কোটি টাকা, এলবিএস হোটেল অ্যান্ড রিসর্টস 150 কোটি টাকা এবং ফোর বেদাস গ্রুপ 100 কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।
এছাড়া শিলিগুড়ি ও লাগোয়া অঞ্চলে সফট থিংক 200 কোটি টাকা, বিকাল গ্রুপ 120 কোটি টাকা, বাগডোগরায় বাঁশল লাক্সারি স্পেস 100 কোটি টাকা, কালসি বিল্ডকন 100 কোটি টাকা এবং সামিট রিসর্টস দার্জিলিং ও বাগডোগরা মিলে 140 কোটি টাকা পর্যটন পরিকাঠামো তৈরি ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে ।
পাহাড়ের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুকে কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য পর্যটন ও নতুন স্বাদের পর্যটনে উৎসাহ দিতে বড় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । জলপাইগুড়িতে পোমেশ হেলথকেয়ার 100 কোটি টাকা খরচ করে মেডিকো-ওয়েলনেস পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলবে এবং রাম নিবাস গ্রুপ জলপাইগুড়িতে আলাদা করে 100 কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে । পর্যটকদের জন্য আকর্ষণ বাড়াতে ওয়াক্সপোল হোটেলস ডুয়ার্স অঞ্চলে 100 কোটি টাকা এবং শান্তি গ্র্যান্ড মায়াপুর কালিম্পং-সহ অন্যান্য স্থানে 113 কোটি টাকার নতুন রিসর্ট প্রজেক্ট আনছে । দার্জিলিংয়ের স্থানীয় পর্যটনকে বেগ দিতে বার্নসবেগ হসপিটালিটি 175 কোটি টাকা বিনিয়োগের রূপরেখা দিয়েছে ।
এই ঐতিহাসিক বিনিয়োগ প্রসঙ্গে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, "দীর্ঘদিন ধরে পর্যটন খাতে যে স্থবিরতা ছিল, তা কাটিয়ে উঠে রাজ্য এখন এক নতুন অর্থনৈতিক যুগের দিকে পা বাড়াচ্ছে । এই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ কেবল রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রকেই বদলে দেবে না, বরং হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থান ও আত্মসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার সুযোগ তৈরি করবে । এআই ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয়ে আমরা উত্তরবঙ্গ-সহ সমগ্র রাজ্যকে বিশ্বের দরবারে এক অনন্য পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।"
কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (CII) পর্যটন প্যানেলের চেয়ারম্যান সম্রাট সান্যাল বলেন, "উত্তরবঙ্গের পাহাড়, ডুয়ার্স ও চা-বাগান নির্ভর পর্যটনে এই সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ । এতদিন পর্যটনের যে সম্ভাবনাগুলি অব্যবহৃত থেকে গিয়েছিল, বিশ্বমানের রিসর্ট, ওয়েলনেস সেন্টার এবং এন্টারটেইনমেন্ট হাব তৈরির মাধ্যমে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে । এই মূলধন আসার ফলে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ।"
অন্যদিকে, নর্থ বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (NBIA) সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল বলেন, "উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনীতি মূলত পর্যটন ও চা-শিল্পের ওপর নির্ভরশীল । এই বিশাল অংকের বিনিয়োগের ঘোষণা স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে । পর্যটন পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং নতুন রিসর্ট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে তা শুধু বড় শিল্পগোষ্ঠীকেই নয়, বরং ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী, পরিবহণ ক্ষেত্র এবং স্থানীয় হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জীবিকাতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে ।"
সামগ্রিকভাবে পাহাড়, জঙ্গল ও সমতল জুড়ে উত্তরবঙ্গের এই বিপুল পরিমাণ পুঁজি আগমনে, ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক চিত্র পুরোপুরি বদলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে । এআই প্রযুক্তি, উন্নত মোবাইল অ্যাপ ও ডিজিটাল পোর্টালে পর্যটন পরিষেবাকে যুক্ত করার পাশাপাশি নতুন রিসর্ট, বিনোদন কেন্দ্র ও ওয়েলনেস হাবগুলি চালু হলে উত্তরবঙ্গ এশিয়ার অন্যতম সেরা আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে ।