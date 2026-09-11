সামনে মনসা মন্দির, বাড়িতে লোকচক্ষুর আড়ালে নমাজ পাঠ ! বৃহন্নলাদের 'পাক-যোগে' হতবাক তদন্তকারীরা
Brihannalas Pakistan Link: দেশবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত কি বৃহন্নলাদের 'গুরুমা' পিপাসা হিজড়া ! পাকিস্তান যোগের অভিযোগে উঠছে প্রশ্ন ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 11, 2026 at 10:00 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 সেপ্টেম্বর: সামনে বড় মনসা মন্দির ৷ সেখানে প্রতিবছর ধুমধাম করে একসপ্তাহ ধরে মনসা পুজোর উৎসব চলে ৷ এবছর 17 অগস্ট মনসা পুজোর দিন থেকে টানা সাতদিন আচার-অনুষ্ঠান চলেছে ৷ কিন্তু, সেই মনসা মন্দিরের পিছনে, লোকচক্ষুর আড়ালে রয়েছে অন্য কাহিনি ৷ মনসা মন্দিরের পিছনে থাকা বিলাসবহুল বাড়ির ভিতরে রয়েছে নমাজ পড়ার বিশাল ঘর ৷ সেখানেও রয়েছে বিশাল তামঝাম ৷ জলপাইগুড়িতে বৃহন্নলাদের 'গুরুমা' পিপাসা হিজড়ার প্রাসাদোপম বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে এমনটাই নজরে এসেছে বিএসফ, ডিআরআই ও পুলিশের আধিকারিকদের ৷
এখানেই প্রশ্ন, এমনটা কেন ? আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে উঠে আসছে বিদেশি যোগ ৷ তদন্তকারীদের সূত্র খবর, জলপাইগুড়ি উত্তর রায়কত পাড়ার ওই বৃহন্নলাদের বাড়িতে আগেই বাংলাদেশি যোগের নানান নথি মিলেছিল ৷ এবার সেখানে থাকা বৃহন্নলাদের সঙ্গে পাকিস্তান যোগও মিলেছে বলে তদন্তকারীদের সূত্রে খবর ৷ অভিযোগ, বৃহন্নলাদের ফোন থেকে পাকিস্তানে যোগাযোগের তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷ পাকিস্তানের একাধিক নম্বর পাওয়া গিয়েছে তাঁদের ফোনে ৷
এমনকি অনেকের ফোনে কয়েকটি কমন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ পাওয়া গেছে ৷ সূত্রের খবর, সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলিতেও ওই পাকিস্তানি নম্বরগুলি রয়েছে ৷ ফলে বাংলাদেশি নথি উদ্ধারের পর, এবার এই বৃহন্নলাদের পাকিস্তান যোগের অভিযোগ অবাক করেছে তদন্তকারীদের ৷
এনিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের সুপার সুজাতা কুমারি বীণাপানি বলেন, "BSF-এর গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৃহন্নলাদের বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে ৷ অন্য দেশের সঙ্গে তাঁদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ছিল ৷ আমরা পুরো ঘটনার তদন্ত করছি ৷ বাংলাদেশের সিম কার্ডের পাশাপাশি বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগের বেশ কিছু প্রমাণ মিলেছে ৷ পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কি না, সেটা আমরা খতিয়ে দেখছি ৷ জিজ্ঞাসাবাদের পরেই অন্যকোনও দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কি না, সেটা জানা যাবে ৷"
উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ি পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর রায়কত পাড়ায় বৃহন্নলাদের বিলাসবহুল বাড়িতে বৃহস্পতিবার ভোরবেলা যৌথ অভিযান চালায় বিএসএফ ও তাদের গোয়েন্দা বিভাগ, ডিআরআই এবং জেলা পুলিশ ৷ 10 ঘণ্টার তল্লাশিতে প্রায় 50 জন বৃহন্নলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ সেই তল্লাশিতে তদন্তকারীরা দু’টি দেশী আগ্নেয়াস্ত্র, তিন রাউন্ড কার্তুজ, দু’টি খালি ম্যাগাজিন, বাংলাদেশের গ্রামীণফোনের দু’টি সিমকার্ড এবং বাংলাদেশ সরকারের ইস্যু করা একটি জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার করে ৷
তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, বাংলাদেশের হাবিগঞ্জের বাসিন্দা শান্তা আখতার নামে এক বৃহন্নলার জন্ম শংসাপত্র সেটি ৷ যা বাংলাদেশ সরকার ইস্যু করেছে ৷ তবে, এই জন্ম শংসাপত্রে দেওয়া নথি ও তা ইস্যু করার তারিখের মধ্যেও বিস্তর ফারাক রয়েছে ৷ নথি অনুযায়ী শান্তা আখতারের জন্ম 1994 সালে ৷ আর তাঁর জন্মের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে 2019 সালের 23 এপ্রিল ৷ বাংলাদেশি শান্তার জন্ম শংসাপত্র 'গুরুমা' পিপাসা হিজড়ার কাছে কী করছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা ৷
এমনকি বাংলাদেশের গ্রামীণফোনের সিমকার্ড পিপাসা হিজড়ার কাছে কী করছে, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ সূত্রের খবর, পিপাসা হিজড়া নিজেও বাংলাদেশে যেতেন ৷ এমনকি সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশের সেই সিমকার্ড ব্যবহার করতেন বৃহন্নলাদের 'গুরুমা' ৷ তবে, পুরো বিষয়টি বর্তমানে তদন্তসাপেক্ষ বলে জানাচ্ছেন আধিকারিকরা ৷
এক্ষেত্রে আরও বড় প্রশ্ন, এই বৃহন্নলাদের বাংলাদেশ-সহ অন্যান্য যেসব বিদেশি যোগের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, এর নেপথ্যে কী রয়েছে ? এরা কি কোনও বড় আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে জড়িত ? নাকি দেশ বিরোধী কোনও কাজে লিপ্ত ? এমন নানান প্রশ্নের উত্তর জানতে তদন্ত প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আধিকারিকরা ৷
জানা গিয়েছে, এই এলাকায় 2015 সালে পিপাসা হিজড়া একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে আশেপাশের একাধিক জমি ও বাড়ি কিনে নেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে বহু বৃহন্নলার আনাগোনা শুরু হয় ৷ এভাবেই ধীরে ধীরে বিলাসবহুল তিনতলা বাড়ি তৈরি করে ফেলেন বৃহন্নলাদের 'গুরুমা' পিপাসা হিজড়া ৷ আর বাড়ির একদম সামনে থাকা মনসা মন্দিরের পুজোর সময় বাইরে থেকে অনেক বৃহন্নলার আগমন ঘটে ৷
সূত্রের খবর, এবারেও মনসা পুজোর সময় প্রায় 33 জন বৃহন্নলা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন ৷ তবে, তাঁরা পরবর্তী সময়ে কোথায় গেলেন, সেই খোঁজ মেলেনি ৷ এই মুহূর্তে যে 50 জনের মতো সদস্য ওই বাড়িতে থাকছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ বাংলাদেশি হতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারী ৷ পুলিশের তরফে তাঁদের আঙুলের ছাপ নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের পরিচয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
এনিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন প্রাসাদোপম ওই বাড়ির সদস্যরা ৷ বৃহন্নলা মানবী হালদার বলছেন, "আমাদের বাড়ি থেকে তেমন কিছুই উদ্ধার হয়নি ৷ বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই ৷ আমাদের সম্পর্কে বাজে রটানো হচ্ছে ৷ আমাদের সঙ্গে বিদেশের কোনও যোগাযোগ নেই ৷ আমাদের বাড়িতে কোনও বাংলাদেশের বৃহন্নলা থাকে না ৷ যদি থাকতো তাহলে পুলিশ গ্রেফতার করতো ৷ আমাদেরকে বদনাম করার জন্য অপপ্রচার করা হচ্ছে ৷ আগামীতে সাংবাদিক বৈঠক করে সব বলব ৷"
ওই এলাকার বাসিন্দা তথা বৃহন্নলাদের প্রতিবেশী প্রণব চক্রবর্তী বলেন, "দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের পাড়ায় বৃহন্নলারা থাকেন ৷ কিন্তু, তাঁদের বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যাবে, বাংলাদেশের সিম কার্ড, বাংলাদেশ সরকারের জারি করা জন্মের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে, এটা ভাবাই যায় না ! পুলিশ বা কেন্দ্রীয় সংস্থা বিষয়টি খতিয়ে দেখুক ৷ যদি ভারত বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে তদন্ত করে কড়া পদক্ষেপ নিক সরকার ৷"
উল্লেখ্য, এদিন পিপাসা হিজড়াকে জলপাইগুড়ি আদালতের চিফ জ্যুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তোলা হয় ৷ বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছেন ৷ পিপাসা হিজড়াকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷ BSF এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্টের অভিযোগের ভিত্তিতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ পিপাসার বিরুদ্ধে 338/336(3), 340(2), 249/27 আর্মস অ্যাক্ট, 61(2) বিএনএস, 25(1B)(A) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷
পিপাসা হিজড়ার আইনজীবী স্বরূপ মণ্ডল বলেন, "আজ চিফ জ্যুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য পিপাসা হিজড়ার জামিন না-মঞ্জুর করেছেন ৷ আগামী 5 দিনের জন্য পুলিশের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন বিচারক ৷ পিপাসার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অবৈধভাবে দু’টি আগ্নেয়াস্ত্র রেখেছিলেন ৷ তাঁর কাছ থেকে বিদেশের সিম ও বাংলাদেশের জন্ম সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে ৷"