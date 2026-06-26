প্রাথমিকে চাকরির নামে 6.5 লাখ টাকার প্রতারণা, তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু
অভিযোগ, দুই ছেলের চাকরির জন্য টাকা দিয়েছিলেন এক ব্যক্তি৷ টাকা চাইলে হুমকি দেওয়া হয়েছে৷ পুলিশকে জানিয়েও লাভ হয়নি৷ বিজেপির সরকারের কাছে বিচারের দাবি প্রতারিতের৷
Published : June 26, 2026 at 9:14 PM IST
কালিয়াচক (মালদা), 26 জুন: টাকার বিনিময়ে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মালদার কালিয়াচকের এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে৷ অভিযোগ, দুই ছেলের চাকরির জন্য এক ব্যক্তি ওই তৃণমূল নেতাকে ছ’লাখ টাকা দেন৷ কিন্তু চাকরি মেলেনি৷ পরে এই নিয়ে টানাপোড়েনও হয়৷ তিন লাখ টাকা তিনি ফেরতও পান৷ বাকি টাকার জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই ব্যক্তি৷ আদালতেও যান৷ তার পরও হুমকি ছাড়া কিছুই মেলেনি বলে অভিযোগ৷ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তাই নতুন করে সুবিচারের দাবি জানিয়েছেন ওই ব্যক্তি৷ পুলিশ-প্রশাসনও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে৷
ঘটনার সূত্রপাত বছর ছয়েক আগে৷ কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জের বাসিন্দা খগেন মণ্ডল৷ কৃষিজীবী খগেনবাবু তাঁর দুই ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন৷ পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, সেই সময় তাঁর পাশের গ্রামের বাসিন্দা অমলকান্তি সরকার তাঁর দুই ছেলেকে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন৷ বদলে 20 লাখ টাকা চান৷
অভিযোগ, অমলকান্তি একজন পঞ্চায়েত কর্মী৷ হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের বড়ই পঞ্চায়েতে কর্মরত৷ তিনি তৃণমূলের একজন প্রভাবশালী নেতা৷ দুই ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অমলকান্তির দাবি মেনে নেন ওই বৃদ্ধ৷ জমি বিক্রি করে তিনি অমলকে সাড়ে ছ’লাখ টাকা দেন৷ টাকা দেওয়ার সেই ঘটনা তিনি গোপনে ভিডিয়ো করে রাখেন৷ কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও অমল তাঁর ছেলেদের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেননি৷
খগেন মণ্ডল বলেন, “টাকার কথা বললে আমাকে হুমকি দেয়৷ আমি বিজেপি করি৷ তাই ওর বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের দরবারে গিয়েও আমি এতদিন কোনও সুরাহা পাইনি৷ পুলিশের একটাই কথা, দেখছি আর দেখব৷ কোথাও কিছু না হওয়ায় আমি মালদা জেলা আদালতে মামলা করি৷ সেই মামলা আদালত থেকে থানায় গিয়েছে৷ তবু এখনও পর্যন্ত থানা কিছু করছে না৷ আমাকে বলা হয়েছিল, সাতদিনের মধ্যে ও আমার ছেলেদের শিক্ষকতায় যোগদান করিয়ে দেবে৷ ওর কথায় জমি বিক্রি করে ওকে টাকা দিই৷ বলেছিল, চাকরিতে নিয়োগ হলেই বাকি টাকা ওকে দিতে হবে৷ ওর বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতিটি জায়গায় আবেদন জানিয়েছি৷ কিছু হয়নি৷ এখন ওর ফোনের সুইচ অফ৷ ও এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে৷ ওর কঠোরতম শাস্তি দাবি করছি৷”
রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর আবার সুবিচারের আশায় আবার বিষয়টি নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই কৃষক৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে৷ গোটা বিষয়টি পুলিশ সুপারের নজরেও নিয়ে আসা হয়েছে৷ আশা করা হচ্ছে, দ্রুত এই তদন্ত শেষ করা যাবে৷
এনিয়ে রাজ্যের অন্যতম তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, “তৃণমূল দলটাই তো এখন আর নেই৷ সব ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে৷ শুনেছি, দুর্নীতির দায়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়কের ভাইকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে৷ জেলাশাসক, পুলিশ সুপার আছেন৷ তাঁরা এনিয়ে তদন্ত করবেন৷ তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা হবে৷ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সেটা বলে দিয়েছেন৷”
এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য অজিত রায়ের প্রতিক্রিয়া, “আমরা জানতে পেরেছি, পঞ্চায়েত কর্মী অমলকান্তি সরকার চাকরি দেওয়ার নামে আমাদেরই দলের কর্মী খগেন মণ্ডলের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়েছে৷ সে কোনোভাবে ছাড় পাবে না৷ গতকালও শুভেন্দুদা (মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী) বলেছেন, কোনও চোরকে তাঁর সরকার ছাড়বে না৷ সে তিনি তৃণমূলের লোক হন, সরকারি আমলাই হোন বা কর্মী৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘অমলকান্তিকে টাকা ফেরত দিতেই হবে৷ তা না হলে একে যেভাবেই হোক শাস্তির আওতায় নিয়ে আসব আমরা৷ জেলাশাসক ও প্রশাসনকে বলছি, অবিলম্বে খগেন মণ্ডলের অভিযোগ তদন্ত করে তাঁকে টাকা ফেরানোর ব্যবস্থা করুন৷ তা না হলে বিজেপির তরফে চরম ব্যবস্থা করা হবে৷”