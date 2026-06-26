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প্রাথমিকে চাকরির নামে 6.5 লাখ টাকার প্রতারণা, তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

অভিযোগ, দুই ছেলের চাকরির জন্য টাকা দিয়েছিলেন এক ব্যক্তি৷ টাকা চাইলে হুমকি দেওয়া হয়েছে৷ পুলিশকে জানিয়েও লাভ হয়নি৷ বিজেপির সরকারের কাছে বিচারের দাবি প্রতারিতের৷

Primary School Jobs Scam
প্রাথমিকে চাকরির নামে 6.5 লাখ টাকার প্রতারণা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 9:14 PM IST

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কালিয়াচক (মালদা), 26 জুন: টাকার বিনিময়ে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মালদার কালিয়াচকের এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে৷ অভিযোগ, দুই ছেলের চাকরির জন্য এক ব্যক্তি ওই তৃণমূল নেতাকে ছ’লাখ টাকা দেন৷ কিন্তু চাকরি মেলেনি৷ পরে এই নিয়ে টানাপোড়েনও হয়৷ তিন লাখ টাকা তিনি ফেরতও পান৷ বাকি টাকার জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই ব্যক্তি৷ আদালতেও যান৷ তার পরও হুমকি ছাড়া কিছুই মেলেনি বলে অভিযোগ৷ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তাই নতুন করে সুবিচারের দাবি জানিয়েছেন ওই ব্যক্তি৷ পুলিশ-প্রশাসনও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে৷

ঘটনার সূত্রপাত বছর ছয়েক আগে৷ কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জের বাসিন্দা খগেন মণ্ডল৷ কৃষিজীবী খগেনবাবু তাঁর দুই ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন৷ পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, সেই সময় তাঁর পাশের গ্রামের বাসিন্দা অমলকান্তি সরকার তাঁর দুই ছেলেকে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন৷ বদলে 20 লাখ টাকা চান৷

প্রাথমিকে চাকরির নামে 6.5 লাখ টাকার প্রতারণা, তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু (ইটিভি ভারত)

অভিযোগ, অমলকান্তি একজন পঞ্চায়েত কর্মী৷ হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের বড়ই পঞ্চায়েতে কর্মরত৷ তিনি তৃণমূলের একজন প্রভাবশালী নেতা৷ দুই ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অমলকান্তির দাবি মেনে নেন ওই বৃদ্ধ৷ জমি বিক্রি করে তিনি অমলকে সাড়ে ছ’লাখ টাকা দেন৷ টাকা দেওয়ার সেই ঘটনা তিনি গোপনে ভিডিয়ো করে রাখেন৷ কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও অমল তাঁর ছেলেদের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেননি৷

খগেন মণ্ডল বলেন, “টাকার কথা বললে আমাকে হুমকি দেয়৷ আমি বিজেপি করি৷ তাই ওর বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের দরবারে গিয়েও আমি এতদিন কোনও সুরাহা পাইনি৷ পুলিশের একটাই কথা, দেখছি আর দেখব৷ কোথাও কিছু না হওয়ায় আমি মালদা জেলা আদালতে মামলা করি৷ সেই মামলা আদালত থেকে থানায় গিয়েছে৷ তবু এখনও পর্যন্ত থানা কিছু করছে না৷ আমাকে বলা হয়েছিল, সাতদিনের মধ্যে ও আমার ছেলেদের শিক্ষকতায় যোগদান করিয়ে দেবে৷ ওর কথায় জমি বিক্রি করে ওকে টাকা দিই৷ বলেছিল, চাকরিতে নিয়োগ হলেই বাকি টাকা ওকে দিতে হবে৷ ওর বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতিটি জায়গায় আবেদন জানিয়েছি৷ কিছু হয়নি৷ এখন ওর ফোনের সুইচ অফ৷ ও এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে৷ ওর কঠোরতম শাস্তি দাবি করছি৷”

রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর আবার সুবিচারের আশায় আবার বিষয়টি নিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই কৃষক৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে৷ গোটা বিষয়টি পুলিশ সুপারের নজরেও নিয়ে আসা হয়েছে৷ আশা করা হচ্ছে, দ্রুত এই তদন্ত শেষ করা যাবে৷

এনিয়ে রাজ্যের অন্যতম তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, “তৃণমূল দলটাই তো এখন আর নেই৷ সব ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে৷ শুনেছি, দুর্নীতির দায়ে হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়কের ভাইকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে৷ জেলাশাসক, পুলিশ সুপার আছেন৷ তাঁরা এনিয়ে তদন্ত করবেন৷ তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে যথাযথ ব্যবস্থা হবে৷ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সেটা বলে দিয়েছেন৷”

Primary School Jobs Scam
প্রতারিত খগেন মণ্ডল (নিজস্ব ছবি)

এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য অজিত রায়ের প্রতিক্রিয়া, “আমরা জানতে পেরেছি, পঞ্চায়েত কর্মী অমলকান্তি সরকার চাকরি দেওয়ার নামে আমাদেরই দলের কর্মী খগেন মণ্ডলের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়েছে৷ সে কোনোভাবে ছাড় পাবে না৷ গতকালও শুভেন্দুদা (মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী) বলেছেন, কোনও চোরকে তাঁর সরকার ছাড়বে না৷ সে তিনি তৃণমূলের লোক হন, সরকারি আমলাই হোন বা কর্মী৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘অমলকান্তিকে টাকা ফেরত দিতেই হবে৷ তা না হলে একে যেভাবেই হোক শাস্তির আওতায় নিয়ে আসব আমরা৷ জেলাশাসক ও প্রশাসনকে বলছি, অবিলম্বে খগেন মণ্ডলের অভিযোগ তদন্ত করে তাঁকে টাকা ফেরানোর ব্যবস্থা করুন৷ তা না হলে বিজেপির তরফে চরম ব্যবস্থা করা হবে৷”

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TAGGED:

TRINAMOOL
প্রতারণা
তৃণমূল
FRAUD
PRIMARY SCHOOL JOBS SCAM

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