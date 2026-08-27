'কিছুই এড়িয়ে যাব না', যাদবপুর কাণ্ডের তদন্তে প্রথম বৈঠক কমিটির

'কিছুই এড়িয়ে যাব না', যাদবপুর কাণ্ডের তদন্তে প্রথম বৈঠক কমিটির
প্রথম বৈঠকেই তদন্তের গতিপথ-অভিযোগ গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। কোন-কোন পক্ষের অভিযোগ নেওয়া হবে, কী ধরনের নথি-তথ্য সংগ্রহ হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয় এদিন ৷
Published : August 27, 2026 at 4:19 PM IST
কলকাতা, 27 অগস্ট: গত সপ্তাহে বুধবার ও বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবশেষে তদন্তের কাজ শুরু করল বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি। দীর্ঘ টালবাহানার পর কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত তদন্ত কমিটি বৃহস্পতিবার প্রথমবার বৈঠকে বসল। তবে যাদবপুরের মূল ক্যাম্পাসে নয়, বৃহস্পতিবার সল্টলেক ক্যাম্পাসে বসে তদন্ত কমিটির বৈঠক।
কমিটির তিন প্রতিনিধি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে সহ-উপাচার্য অমিতাভ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রথম বৈঠকেই তদন্তের গতিপথ এবং অভিযোগ গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। কোন কোন পক্ষের কাছ থেকে অভিযোগ নেওয়া হবে, কী ধরনের নথি ও তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং কোন বিষয়গুলি তদন্তের আওতায় থাকবে, তা নিয়ে প্রাথমিকভাবে আলোচনা করেন কমিটির সদস্যরা।
বৈঠকের আগে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা আজকের বৈঠকে ঠিক করব, কাদের থেকে অভিযোগ জমা নেব। সবাইকে আমরা অভিযোগ জানানোর সুযোগ দেব।" তাঁর বক্তব্য, "তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কোনও বিষয়ই বাদ দেওয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বেশ কিছু নথি কমিটির হাতে তুলে দিয়েছে। তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আরও যে নথি বা তথ্য প্রয়োজন হবে, সেগুলিও সংগ্রহ করা হবে।" তদন্ত শেষ করতে কতটা সময় লাগবে, সেই প্রসঙ্গেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন কমিটির চেয়ারম্যান।
তিনি বলেন, "আমাদের তরফে দেরি করার জায়গা নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তদন্ত করব। কিন্তু অনেকগুলি বিষয় আছে। ফলে একটা সীমিত সময় লাগবে।" ফলে দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়ার লক্ষ্যেই কমিটি এগোচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।
তদন্ত কমিটির সদস্য তথা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌমেন্দু চট্টোপাধ্যায়ও জানান, যে সমস্ত অভিযোগ তাঁদের কাছে আসবে, সেগুলি খতিয়ে দেখে তার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে সুপারিশ করা হবে। তাঁর কথায়, "যা যা অভিযোগ আমাদের কাছে আসবে, সেইগুলি আমরা খতিয়ে দেখব। তার ভিত্তিতে সুপারিশ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাব।"
শুধু লিখিত অভিযোগের উপর নির্ভর করেই তদন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না-বলেও জানান তিনি। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একাধিক ভিডিয়ো ফুটেজ ইতিমধ্যেই কমিটির সদস্যদের নজরে এসেছে। সেই ফুটেজগুলির সত্যতা যাচাই করা হবে ৷
পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বা অন্য কোনও সূত্রে আরও ভিডিয়ো ফুটেজ থাকলে সেগুলিও তদন্তের আওতায় আনা হবে। সৌমেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "আমরা বেশ কিছু ভিডিও ফুটেজ মিডিয়াতে দেখেছি। ফলে সেগুলোর সত্যতা যাচাই করার জায়গা আছে। আরও যদি কোনও ভিডিও ফুটেজ থাকে, তাহলে সেগুলোও আমরা দেখব।” প্রয়োজন হলে তদন্ত কমিটির সদস্যরা সরাসরি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।
বিশেষ করে কীভাবে বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করল, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন ছিল এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের তরফে কী করা সম্ভব ছিল—এই বিষয়গুলিও তদন্তের আওতায় আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে সৌমেন্দু বলেন, "যদি দরকার হয় তাহলে আমরা ক্যাম্পাসে যাব। ক্যাম্পাস ঘুরে দেখব। কীভাবে বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করল, কী করা যেত, আর কি না, সেসব কিছুই আমরা দেখব।"
এদিকে তদন্ত কমিটির প্রথম বৈঠক ঘিরে পড়ুয়াদের মধ্যেও আগ্রহ ছিল। প্রথম দিনই কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের বক্তব্য এবং দাবি তুলে ধরার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের একাংশের। তদন্ত কমিটিতে পড়ুয়াদের একজন প্রতিনিধি রাখার দাবিও তুলেছিলেন তাঁরা। যদিও মূল ক্যাম্পাসের পরিবর্তে সল্টলেক ক্যাম্পাসে বৈঠক হওয়ায় সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি।
পড়ুয়া অঞ্জিল বলেন, "বৈঠক যেখানে ইচ্ছা হোক, আমাদের তাতে কোনও অসুবিধা নেই। শুধুমাত্র বৈঠকটা হোক, সেটা আমরা চেয়েছি। আমরা আমাদের বক্তব্য উনাদের কাছে যেভাবেই হোক জমা দেব। সেটা আমরা গিয়ে দিতে পারি অথবা ই-মেল মারফত জমা দিতে পারি।" অর্থাৎ তদন্ত কমিটির কাছে নিজেদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পড়ুয়ারা যে কোনও মাধ্যম ব্যবহার করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তিনি।
অন্যদিকে, তদন্ত শুরু হওয়ার মধ্যেই যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগও অব্যাহত। বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠনের দুই অধ্যাপক রাজেশ্বর সিংহ ও পার্থপ্রতিম রায়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে এবিভিপি। সংগঠনের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো ভাঙার ঘটনায় ওই দুই অধ্যাপকের ভূমিকা রয়েছে।
এবিভিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শুভব্রত অধিকারী জানিয়েছেন, শুধু প্রতীক-ফলক ভাঙার ঘটনাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে লেখা বিভিন্ন কথিত দেশবিরোধী স্লোগান নিয়েও তাঁরা তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, জুটা-র সভাপতি অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায় এবং সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর সিংহের মদতেই ওই ধরনের স্লোগান লেখা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও তদন্তসাপেক্ষ।